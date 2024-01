Anhaguama - Formula of Zos Vel Thanatos Chronique Formula of Zos Vel Thanatos (EP)

ANHAGUAMA se sont fait connaître en 2008 avec un premier EP intitulé « In Alliance with the Fallen Angels » puis il a fallu attendre 2022 pour les voir retrouver une actualité, d’abord avec un split aux côtés des compatriotes de MURDER WORSHIP, puis via le deuxième EP qui nous intéresse aujourd’hui : « Formula of Zos Vel Thanatos ».



Quatre titres pour dix-sept minutes de musique, c’est parfois trop court pour se faire une idée précise et c’est parfois largement suffisant, voire trop long. C’est dans cette seconde catégorie que je classerais ce disque. Visuellement, je n’ai rien à dire : cette pochette diabolique est sacrément réussie (Azoth Artwork), légèrement perturbante, et le nouveau logo est bien plus classieux que l’originel (présent sur black metal n’étant pas qu’une affaire d’esthétique, il va bien falloir s’intéresser aux cinq compositions ici présentes.



Leur faible durée laisse à penser que l’on va s’orienter vers la frange la plus dure du style et, effectivement, ça ne lésine pas sur la bestialité. A mon sens, le point fort est plutôt à rechercher du côté des vocaux, bien obscurs et finalement orientés death metal, à la manière d’un heavy, c’est immédiatement moins percutant, voire réellement dommageable pour la qualité globale de l’EP. Idem dès que le guitariste part sur des solos, ils sont encore trop approximatifs pour apporter une quelconque utilité aux titres. Par conséquent, ANHAGUAMA donne le sentiment d’être tiraillé dans ses choix d’orientations musicales, avec un pied dans un pur brutal black death metal mal dégrossi mais toutefois prometteur du fait de moments particulièrement intenses et un autre pied dans une veine plus mélodique qui, là, tombe vraiment à plat : c’est peu inspiré, assez bateau, le niveau nécessaire pour pratiquer ce genre n’étant pas encore atteint.



2022 - Indépendant Black Death Metal notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Anhaguama

Black Death Metal - 2007 - Brésil

formats CD, Digital / 2022 - Indépendant

écoutez Full EP

tracklist 01. Ra-Hoor-Khuit (03:56) 02. N.O.X. (04:55) 03. Formula of Zos Vel Thanatos (02:58) 04. Aeon of Horus (03:21) 05. Necromancy & Magick of Hecate (02:36)

Durée : 17:46

line up Necromancius Apocalypticus / Chant, Batterie

Eosphorus / Chant, Guitare

André Marques / Basse

parution 26 Octobre 2022

