Grandiosa Muerte - Egregor

Hermes, l’homme derrière GRANDIOSA MUERTE, n’en n’est pas à son coup d’essai puisqu’on le retrouve crédité en tant que guitariste dans pas moins de six autres formations au Costa Rica, toujours dans des registres black et / ou death metal, mais je ne pense pas faire offense à sa prolifique carrière en affirmant qu’il n’avait jusqu’alors jamais atteint de tels sommets.



Lorsqu’on commence à se pencher un peu sur l’œuvre, il y a plusieurs éléments qui mettent la puce à l’oreille quant à la qualité supposée. Le premier selon moi, concerne tout l’aspect esthétique et spirituel de la culture Maya qui entoure la formation : je trouvais le concept des pochettes des deux singles absolument superbe, l’illustration de cet « Egregor » les transcende. En effet, si on les observe dans l’ordre chronologique, nous pourrions y voir une forme de progression : la quête du spirituel selon des moyens terrestres (« Sibila »), l’élévation psychique (« Destino ») et enfin l’illumination (« Egregor ») avec l’avènement de la couleur dans un univers jusqu’alors en noir et blanc. Donc, d’un simple point de vue thématique, je trouve que la formation se démarque, le boulot réalisé par Gustavo Quiros étant à mon goût exceptionnel.



Pour le deuxième élément, je vais me référer au mix et au mastering puisque le responsable n’est autre que le grand death metal massif de ressembler à de la bouillie indigeste. C’est sûr qu’il faut aimer ce genre de production très opaque qui pourra aussi bien convoquer la profondeur des abysses que le grand vide astral mais, au regard du style pratiqué (pour moi nous sommes dans la lignée de



De toute façon, l’avantage d’« Egregor » c’est que ce ne sera pas la peine d’attendre des plombes pour comprendre où GRANDIOSA MUERTE veut en venir, le titre d’ouverture « Mercurio » disant tout dès la première note : un death brutal d’apparence primitive mais littéralement habité, porteur d’une aura malfaisante rare, avec une putain de voix décharnée, des guitares sous-accordées, une batterie martelant les tempos jusqu’à la transe chamanique… D’ailleurs, l’ambiance crépusculaire qui caractérise le disque est également largement redevable à une dimension black metal certes subtile mais qui fait mouche à tous les coups (le riffing de « Destino » par exemple).



2023 - Bitume Death Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Grandiosa Muerte

Death Metal - 2021 - Costa Rica

formats CD, Digital, K7 / 27/01/2023 - Bitume

tracklist 01. Mercurio (03:33) 02. Destino (03:49) 03. Hereje (03:44) 04. Oculto (03:53) 05. Isis sin velo (03:40) 06. Arcano (03:47) 07. Sibila (04:14) 08. Sincretismo (04:38)

Durée : 31:18

line up Hermès / Chant, Instruments

parution 27 Janvier 2023

