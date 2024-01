Maudits - Les prédicateurs de la mort Chronique Les prédicateurs de la mort (Démo)

MAUDITS (qui, à mon avis, se fout pas mal du roman « Le Rouge et le Noir » de Stendhal) a sorti en 2022 sa première démo chez black metal underground.



Quatre titres en vingt minutes, c’est tout ce dont nous disposons pour nous familiariser avec le groupe hexagonal dont la localisation exacte ainsi que le line up me sont à cette heure inconnus. Musicalement en revanche, si MAUDITS poursuit sur cette voie, il pourrait bien se faire rapidement un nom, du moins sur notre territoire. Le style ? Un black death metal ultra rudimentaire ne se penchant que sur les aspects les plus bestiaux du genre : batterie cataclysmique, chant blasphématoire, guitares sur le sentier de la guerre, nous ne sommes pas là pour nous marrer, le tout sur des tempos très souvent speedés jusqu’à l’outrance donnant aux compositions un aspect parfois war metal sans compromis.



Au détour de certains riffs (comme sur « Puissent-ils prêcher le renoncement »), j’entends un peu l’influence d’un



Ceci dit, il ne s'agit encore que d'une simple démo, la vraie et seule question étant : que nous proposera MAUDITS sur son premier album, si tant est qu'il y en ait un ? Un effort sera-t-il fait pour concilier la volonté de crasse absolue avec un rendu sonore plus aguicheur ? On sait que cela est techniquement possible, reste à voir les orientations artistiques qui seront prises. Pour vingt minutes je peux m'y résoudre mais je doute que je parvienne à encaisser un LP complet dans cette veine radicale. Je suis trop vieux ? Trop mou ? Pas un true ? C'est possible…

