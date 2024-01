Kaamosmasennus - Le jour ne se lève plus Chronique Le jour ne se lève plus

Julien J. Neuville. En effet, son projet KAAMOSMASENNUS (traduisible en trouble saisonnier) est né en 2018 alors qu’il rédigeait une thèse de Master sur le funeral doom finlandais. Je ne sais pas dans quelle discipline universitaire cette personne étudie mais, pour avoir moi aussi eu la possibilité (peut-on encore parler de chance ?) de prolonger mes études, le choix de son thème, aussi spécifique soit-il, ne me surprend pas outre mesure tant on connaît le goût des universitaires pour les sujets marginaux. Je dirais même qu’il pique ma curiosité !



Certainement totalement immergé dans ses recherches, il a fait le choix d’exposer à son tour sa propre vision du doom via ce premier album intitulé « Le jour ne se lève plus », directement signé par GRANDIOSA MUERTE. Le musicien, seul maître à bord, nous offre donc quatre longues compositions (dix minutes en moyenne) empruntant autant funeral qu’au death ainsi qu’à l’atmosphérique. En effet, chacun des titres oscille entre la pesanteur funéraire doublée d’un growl profond correctement maîtrisé et des passages lumineux quasiment post où claviers et guitares en son clair règnent en seigneur.



J’avoue que pour un premier effort composé puis joué entièrement seul, je suis très agréablement surpris par la qualité du rendu final. Les chansons ont de réelles progressions dans leurs ambiances et nous passons d’un climat à l’autre de façon fluide, sans que l’auditeur ait l’impression que le compositeur colle à l’emporte-pièce des bouts d’idées les uns après les autres. Cela est d’autant plus méritoire que le chant se fait rare, les structures des chansons n’en sont que davantage mises à nue.



Il n’y a pas non plus une surexploitation des passages instrumentaux qui feraient volontairement traîner les atmosphères à des fins de remplissage, histoire de justifier que les titres soient longs. Bien sûr, approche doom death oblige, les riffs sont cycliques pour revenir inlassablement se fracasser sur la digue de votre tolérance mais, étrangement, le côté hivernal de la chose s’avère plutôt bien restitué, l’auditeur se laissant aisément séduire par ce déballage de mélancolie boréale.



La production n’a pas non plus été oubliée et, pour un boulot que l’on peut qualifier d’amateur, le rendu sonne de façon étonnement agréable : les instruments sont bien équilibrés, distincts les uns des autres. Bon, il est vrai que le point faible réside peut-être dans la guitare « lead » qui intervient parfois pour planter une mélodie par-dessus une rythmique massive. Les notes accrochent un peu l’oreille et, à mon sens, elles n’apportent rien de particulier mais, en dehors de cela, ce travail mis à disposition de tout amateur de doom atmosphérique se révèle très honorable, voire méritoire.



Il reste quand même à voir si la suite de la carrière de KAAMOSMASENNUS pourra se hisser à la hauteur de ses modèles, nous sommes encore loin d’un COLOSSEUM par exemple. Cependant les ambitions sont présentes, l’inspiration également, ainsi qu’une dimension romantique qui représente une vraie différence car ne tombant jamais du côté rose du mièvre. Un compositeur à suivre donc, en lui souhaitant le meilleur pour la suite, ne serait-ce que de réussir sa soutenance si ce n'est pas déjà passé ! Atypique, voilà comme je pourrais qualifier le parcours musical de. En effet, son projet(traduisible en) est né en 2018 alors qu’il rédigeait une thèse de Master sur lefinlandais. Je ne sais pas dans quelle discipline universitaire cette personne étudie mais, pour avoir moi aussi eu la possibilité (peut-on encore parler de chance ?) de prolonger mes études, le choix de son thème, aussi spécifique soit-il, ne me surprend pas outre mesure tant on connaît le goût des universitaires pour les sujets marginaux. Je dirais même qu’il pique ma curiosité !Certainement totalement immergé dans ses recherches, il a fait le choix d’exposer à son tour sa propre vision duvia ce premier album intitulé «», directement signé par Bitume , un jeune label français qui a déjà récemment frappé fort en éditant « Egregor » de. Le musicien, seul maître à bord, nous offre donc quatre longues compositions (dix minutes en moyenne) empruntant autantqu’auainsi qu’à l’atmosphérique. En effet, chacun des titres oscille entre la pesanteur funéraire doublée d’un growl profond correctement maîtrisé et des passages lumineux quasimentoù claviers et guitares en son clair règnent en seigneur.J’avoue que pour un premier effort composé puis joué entièrement seul, je suis très agréablement surpris par la qualité du rendu final. Les chansons ont de réelles progressions dans leurs ambiances et nous passons d’un climat à l’autre de façon fluide, sans que l’auditeur ait l’impression que le compositeur colle à l’emporte-pièce des bouts d’idées les uns après les autres. Cela est d’autant plus méritoire que le chant se fait rare, les structures des chansons n’en sont que davantage mises à nue.Il n’y a pas non plus une surexploitation des passages instrumentaux qui feraient volontairement traîner les atmosphères à des fins de remplissage, histoire de justifier que les titres soient longs. Bien sûr, approcheoblige, les riffs sont cycliques pour revenir inlassablement se fracasser sur la digue de votre tolérance mais, étrangement, le côté hivernal de la chose s’avère plutôt bien restitué, l’auditeur se laissant aisément séduire par ce déballage de mélancolie boréale.La production n’a pas non plus été oubliée et, pour un boulot que l’on peut qualifier d’amateur, le rendu sonne de façon étonnement agréable : les instruments sont bien équilibrés, distincts les uns des autres. Bon, il est vrai que le point faible réside peut-être dans la guitare « lead » qui intervient parfois pour planter une mélodie par-dessus une rythmique massive. Les notes accrochent un peu l’oreille et, à mon sens, elles n’apportent rien de particulier mais, en dehors de cela, ce travail mis à disposition de tout amateur dese révèle très honorable, voire méritoire.Il reste quand même à voir si la suite de la carrière depourra se hisser à la hauteur de ses modèles, nous sommes encore loin d’unpar exemple. Cependant les ambitions sont présentes, l’inspiration également, ainsi qu’une dimension romantique qui représente une vraie différence car ne tombant jamais du côté rose du mièvre. Un compositeur à suivre donc, en lui souhaitant le meilleur pour la suite, ne serait-ce que de réussir sa soutenance si ce n'est pas déjà passé !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Bitume Doom Metal Atmosphérique notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Kaamosmasennus

Doom Metal Atmosphérique - 2018 - France

formats CD, Digital / 29/09/2023 - Bitume

écoutez L'esprit de l'Hiver

First Snow

Kaamosmasennus

La symphonie des éléments

vidéos First Snow

Kaamosmasennus

Extrait de "Le jour ne se lève plus"

tracklist 01. L'esprit de l'hiver (10:32) 02. First Snow (07:29) 03. Kaamosmasennus (10:37) 04. La symphonie des éléments (11:02)

Durée : 39:40

line up Julien J. Neuville / Chant, Instruments

parution 29 Septembre 2023

Essayez aussi The Fall of Every Season

From Below

2007 - Aftermath Music Avrigus

The Secret Kingdom

2001 - Hammerheart Records Daylight Dies

Lost To The Living

2008 - Candlelight Records Ava Inferi

Blood Of Bacchus

2009 - Season Of Mist Saturnus

Martyre

2000 - Euphonious Records