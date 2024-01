Nargathrond - Mourning Season Chronique Mourning Season

DER GERWELT que je garde en mémoire, entre autres pour sa pochette iconique.







Bon, il n’en était pas responsable car ce visuel concernait le groupe qui partageait l’affiche avec lui, mais dans mon esprit, il y est pour toujours affilié. Et puis il s’est distingué d’une autre très belle manière, en accueillant dans ses rangs à partir de 2002 une certaine Masha ! Oui, LA Masha d’ARKONA !!! Elle a fait les vocaux sur le dernier album de ce groupe, un peu avant qu’il disparaisse. Ce groupe, il s’appelait NARGATHROND ! Il n’existe plus, et il ne s’agit pas de son retour, alors n’allez pas croire que c’est de lui dont nous allons parler maintenant. C’est un autre NARGATHROND celui-là. Un Allemand. Il commence donc mal les présentations avec ce choix de nom car il donne l’impression de ne pas connaitre l’histoire du black. Pourquoi pas EMPEROR ou IMMORTAL tant qu’on y est... Ou alors il savait bien que le nom avait déjà été utilisé et il n’a pas s’empêcher de l’emprunter... Surtout que le gaillard, seul, qui gère la formation a choisi ce nom pour son propre patronyme. C’est donc Nargathrond qui a créé le groupe NARGATHROND... Il l’a fondé au milieu des années 2010 et j’imagine que certains l’ont déjà croisé sur telle ou telle plateforme d’écoute car il est pas mal actif depuis son premier essai en 2017. Il enchaîne les « singles digitaux » et les EP, surtout depuis qu’a sévi le Covid, et il propose là son quatrième album, en ce début 2024.



Enfin... J’hésite à dire « album », car le format de Mourning Season se rapproche plutôt d’un EP, avec 5 pistes qui ne totalisent que 22 minutes. Mais bon, il mérite d’être présenté que ce soit l’un ou l’autre, parce qu’il propose de belles choses. Surprenant d’ailleurs qu’il ne bénéficie de l’aide d’aucun label. Il se débrouille une nouvelle fois tout seul sur cette sortie, et il mériterait d’être un peu plus aidé. Sa musique est soignée, avec des compositions inspirées qui parviennent à mélanger naturellement quelques influences différentes. On peut le décrire comme un mix entre le dépressif, l’atmosphérique et le gothic. La description rappelle du coup le vieux NARGATHROND russe ! Et c’est vrai qu’il y a quelques points communs, même si l’Allemand sonne plus moderne, sans doute parce qu’il intègre des éléments bien digérés tirés de groupes sortis entre temps. LIFELOVER par exemple.



2024 - Autoproduction Black Metal Dépressif
Chroniqueur : 8 / 10

plus d'infos sur Nargathrond

Black Metal Dépressif - 2016 - Allemagne

nouveaute A paraître le 12 Janvier 2024

tracklist 01. Nightmares Coming 02. Mourning Season 03. Haunt Of Feelings 04. Forest Loneliness 05. So Far Away

Durée : 26:20

