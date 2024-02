Flaming Ouroboros - Anthems For Brotherhood Chronique Anthems For Brotherhood





Intitulé Anthems For Brotherhood, ce premier jet longue-durée aurait très bien pu céder à la facilité en allant piocher l’essentiel des titres qui le composent dans les précédentes démos de la formation. Des démos relativement confidentielles puisque parues pour l’essentiel au format cassette dans des éditions évidemment tirées à très peu d’exemplaires et qui n’ont probablement touché que très peu d’oreilles. Bref, tout ça pour vous dire qu’à l’exception des titres "As Their Banners Sway..." et "Helaical Worship" tous les deux issus de la démo Promotional CD-R (mai 2023), ce sont bel et bien sept inédits (soit neuf titres au total) qui nous sont proposés ici. Côté illustration, Flaming Ouroboros a fait appel au Coréen Moon Sang-Ho connu notamment pour ses travaux sous le pseudonyme de Misanthropic Artworks (Bergrizen, Délétère, Drowning The Light, Mäleficentt, Valac...). Ce dernier signe une oeuvre pour le moins raccord avec le titre de ce premier album, offrant ainsi une idée assez claire des thématiques abordées tout au long de ces quarante-trois minutes.



Enregistré et mixé par Majesty Ouro et passé entre les mains de Khachol Boonsai (Ancestral Fortitude, Blutschwur, Silvanthrone...) pour le mastering, Anthems For Brotherhood se distingue d’emblée d’



Un Black Metal particulièrement atypique puisque celui-ci emprunte à travers son jeu de guitare et ses mélodies lumineuses toujours aussi « enjouées » aux scènes Punk / Hardcore voir Indie Rock à la sauce Midwest des années 90. Un mélange pour le moins surprenant donnant lieu sur YouTube à quelques commentaires un poil exagérés mais néanmoins assez révélateurs : "This is the year of Pop Punk BM let's gooo", "Didn't know Pop Punk Black Metal existed. Now I am reborn!", "Black metal pop punk what the heck", "I didn't know Blink 182 released a black metal album. This is sick.". Évidemment, ces derniers ne sont pas à prendre au pied de la lettre même s’il est pourtant très clair que le Black Metal de Flaming Ouroboros se distingue encore et toujours par ses sonorités étonnamment lumineuses et réjouissantes. Des premiers instants de "As Their Banners Sway..." et "Free Again" en passant par "Symbol Scorns My Chest", "Rise", "Evergreen Serenity" et "Greater Than All", nul doute que le one-man band a mis le doigt sur quelque chose non pas d’unique mais en tout cas de suffisamment original pour réussir à se distinguer dans un genre pourtant peu enclin au changement et aux digressions de ce type. Néanmoins et à la différence de l’excellent Anthems For Brotherhood a quelque peu perdu de ce caractère épique qui pourtant participait énormément au charme de ce premier EP. À la place ces nouvelles compositions mettent en avant un côté plus fédérateur et moins mélancolique qui, passé la pseudo-déception, fonctionne tout de même particulièrement bien.

Cette petite évolution s’accompagne également de quelques passages à la fibre Oï plus ou moins marquée, notamment lors de quelques accélérations tranquilles menées à coups de tchouka-tchouka résolument Punk ("Free Again" à 0:37, "Symbol Scorns My Chest" à 1:58, "Rise" à 1:58 ou "Heliacal Worship" à 1:53) ainsi que sur "Ignited Supremacy", titre entêtant qui sent le trottoir ou bien encore sur l’entame particulièrement entrainante de "G.T.W.E." menée par cette basse dominante. Un parti-pris qui une fois de plus participe à la singularité de ce projet ne ressemblant définitivement à aucun autre...



Dans sa forme la plus classique, Flaming Ouroboros c’est également des riffs nerveux jamais bien compliqués, de franches accélérations exécutées à coups de blasts soutenus, quelques solos au caractère plus ou moins épique ("As Their Banners Sway..." à 3:48, "Rise" à 3:27, "Heliacal Worship" à 2:26, "Greater Than All" à 5:17) ainsi qu’une voix âpre et agressive qui contraste bien avec les nombreux élans mélodiques dont fait preuve le one-man band tout au long de ces quarante-trois minutes. Des éléments inhérents à ce genre qu’est le Black Metal et qui servent de fondements à la musique de Flaming Ouroboros aussi surprenante et originale soit elle.



Dans un premier temps déçu par l’absence de ces mélodies épiques qui faisaient une partie du charme de l’excellent Anthems For Brotherhood ont néanmoins permis de révéler un album plus fin et équilibré n’ayant rien sacrifié de son caractère tout en gagnant en maturité. Aidé par une production toujours très abrasive mais bien mieux balancée, ce premier album met l’accent sur l’une des principales caractéristiques de Flaming Ouroboros, ce riffing particulièrement mélodique évoquant tour à tour les scènes Punk et Emo / Indie Rock. Un mariage improbable que l’Américain derrière cette entité réussi pourtant à rendre à la fois flamboyant et fédérateur à coups d’hymnes Black / Punk pour le moins redoutables. Peut-être moins équipe que ce qu’il a pu produire par le passé mais néanmoins toujours aussi frais. Depuis la sortie d’ Uphold The Majesty en septembre 2021, on ne peut pas dire que Majesty Ouro (l’unique personne à la tête de cet obscur projet) ait particulièrement chaumé. 2023 - Death Hymns Black Metal

plus d'infos sur Flaming Ouroboros

Black Metal - 2019 - Etats-Unis

tracklist 01. As Their Banners Sway... (05:17) 02. Free Again (04:34) 03. Ignited Supremacy (04:06) 04. Symbol Scorns My Chest (03:58) 05. Rise (04:30) 06. Evergreen Serenity (02:52) 07. Heliacal Worship (04:35) 08. G.T.W.E (06:56) 09. Greater than All (06:21)

Durée : 43:09

line up Majesty Ouro / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 22 Décembre 2023

