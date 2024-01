Eradikated - Descendants Chronique Descendants

Ressemblant ces dernières années à une véritable pouponnière la scène Thrash venue de Suède ne cesse de se renouveler et de voir éclore nombre de nouvelles formations rendant hommage à ce style décidemment inusable, composées de membres très jeunes mais qui ont déjà un bagage musical et technique assez imposant. Si SARCATOR et ETERNAL EVIL se sont déjà imposés au sein de leur pays il va falloir aussi compter désormais sur ERADIKATED qui deux ans à peine après sa création nous gratifie déjà d’un premier album absolument sans surprises, mais à l’énergie continue et d’une grande efficacité. Si le quatuor assume d’avoir parmi ses influences majeures la Bay Area il ne va cependant pas se contenter de jouer uniquement sur la nostalgie, vu qu’il n’hésite pas à intégrer une production relativement moderne à ses onze titres qui défilent à toute allure et de façon relativement homogène, vu qu’il n’y pas vraiment de faiblesses majeures sur ce disque hormis un manque d’originalité flagrant et un côté interchangeable persistant. En effet il faut bien avouer que tout cela malgré une envie d’en découdre indéniable et une exécution sans failles va avoir tendance à se répéter sur la durée, surtout quand les gars jouent à fond la caisse la majeure partie du temps... et où l’on voit poindre une inspiration largement tirée (voire pompée) sur le SLAYER des cinq premiers albums.



Car si on ne l’a pas encore sur les simples et rapides (aux légers accents Punk) « Unleash » et « Flood » - qui font parfaitement le boulot, l’ombre de Tom Araya va apparaître dès la plage suivante intitulée « Drought » où entre la montée progressive et les martèlements tribaux tout ici rappelle « Die By The Sword » et « Chemical Warfare »... de la batterie jusqu’aux riffs. Si le résultat est franchement excellent et montre que les Suédois ont une vraie maîtrise technique malgré leur jeune âge, on ne peut s’empêcher malgré tout de penser à une certaine facilité vu qu’ils n’ont même pas cherché à cacher cela (à l’instar des regrettés HELLBRINGER). Ce constat va être également de sortie sur le très bon et entraînant « Hazardous » aux plans mid-tempo repiqués sur « Blood Red » et « Angel Of Death » et qui défoule bien comme il faut, montrant que même en ralentissant légèrement l’allure les gars savent être intéressants. Néanmoins trop vouloir lever le pied et rallonger son propos on risque toujours la sortie de route, et c’est cela qui se passe ici via « Dead Heaven » qui bien que lorgnant largement vers le mythique « Dead Skin Mask » n’en a ni la saveur ni la noirceur, tant ça a du mal à décoller de par un manque criant d’idées et une rythmique pantouflarde sans puissance qui s’enlise à en devenir redondante et balourde. Il faut bien admettre que dès que les mecs quittent les moments débridés l’ensemble a plus de mal à captiver sur la durée malgré toute leur bonne volonté, preuve en est le long « Blood-Like Red » qui malgré une noirceur renforcée se traîne et a vraiment du mal à captiver... à l’instar de « Reckoning » pas mauvais en soi mais qui s’étire inutilement en longueur.



Heureusement que ces moments lourds et écrasants sont finalement assez rares car la majorité des tempos sont activés en mode accélération franche, pour un rendu bien plus efficace et addictif qui prouve que c’est clairement dans ce registre que les nordiques doivent continuer à évoluer. Difficile effectivement de résister à l’impeccable et remuant « Descendants » dont le mid-tempo fait des merveilles pour l’envie de headbanguer, point que l’on va retrouver sur le tout aussi furieux « Faced » qui va cependant densifier un peu plus son écriture pour donner clairement envie de rentrer dans le tas et fracasser tout le monde. Et que ce soit avec le primitif et énergique « Flames » ou le furieux et intense « Coffin » l’entité réussit malgré ce classicisme assumé à balancer la purée comme il se doit, et prouve qu’elle a des arguments à faire valoir même si elle va devoir prendre de l’expérience pour tenir tête à la concurrence locale et internationale. Si tout cela est perfectible du fait de quelques erreurs de jeunesse et qu’il va lui falloir trouver un positionnement musical clair à l’avenir (tant ici ça donne parfois d’être un peu le cul entre deux chaises) on ne peut qu’encourager le groupe à persévérer tant il a un potentiel intéressant qui ne demande juste qu’à s’affiner, vu que les bases sont bien posées et qu’on passe un bon moment Thrashy à souhait en ayant envie de tout envoyer valdinguer. Aux pitchounes désormais de continuer sur leur lancée et nul doute qu’avec le temps tout cela sera encore plus intéressant à l’avenir, c’est tout ce qu’on leur souhaite vu qu’ils ont les bases et éléments pour y parvenir, à eux maintenant de prendre en compte les points négatifs et de corriger tout ça car ça serait dommage de gâcher tout cela et de rester malheureusement un outsider de deuxième division honnête, mais dont on n’a au final rien retenu une fois qu’il en a terminé

