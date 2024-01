Acid Force - World Targets In Megadeaths Chronique World Targets In Megadeaths

Si de la Slovaquie nous connaissons surtout sa scène Black Metal très intéressante (MALOKARPATAN, KROLOK...) en revanche celle venant du Thrash reste particulièrement méconnue par chez nous, la faute à un manque d’intérêt pour le style aussi bien à Bratislava que dans le reste du pays et à une distribution relativement confidentielle se faisant sur des petits labels locaux aux moyens limités. Pourtant au milieu de tout cela on peut facilement laisser sa chance à ACID FORCE qui après un silence de six années (et le départ de son chanteur) revient avec un deuxième album particulièrement sympathique, et dont la signature chez les Suédois de Jawbreaker Records va lui assurer une visibilité méritée. Car si le quatuor basé à Banská Bystrica ne va rien renouveler il va faire très bien les choses avec sa musique parfaitement en place et sacrément burnée, qui n’en oublie pas aussi d’être légèrement mélodique et variée juste ce qu’il faut afin de ne pas lasser l’auditeur. S’il est évident que ce long-format ne va absolument rien changer à l’histoire du genre il faut lui reconnaître néanmoins de très bonnes choses, vu que même s’il n’est qu’un artisan de la deuxième division le combo va parfaitement faire le taf en procurant des bons moments qui vont permettre à ceux qui se donneront la peine de l’écouter d’oublier leurs tracas du quotidien, et de se vider la tête parfaitement sans penser à rien d’autre.



Car avec son influence venant typiquement des Etats-Unis durant la période 80’s le groupe offre un album très agréable et varié où nulle trace de répétition n’est visible, porté en prime par une production chaude et naturelle où les instruments sont mis sur un pied d’égalité. N’hésitant pas à varier régulièrement le tempo les musiciens démarrent pourtant pied au plancher par une série de compositions jouées à tout allure sans pour autant être répétitives, et qui voient l’accroche rester permanente et le dynamisme constant que ce soit sur le rapide et remuant « Out Of The Trench », ou encore via « Preachers Of Mayhem » tout aussi enlevé et aux passages mid-tempo impeccables pour headbanguer. Si tout cela montrait déjà une envie d’en découdre celle-ci va monter en flèche sur le virulent et énergique « Fast Friday » qui nous renvoie directement aux vieux EXODUS, en ne faisant pas de quartier et totalement taillé pour la scène. D’ailleurs tout cette galette ou presque passera facilement le cap de l’épreuve scénique avec facilité, car techniquement ça reste simple en privilégiant l’efficacité à la surenchère et sans s’étirer trop en longueur, ainsi qu’en proposant quelques surprises étonnantes de prime abord mais qui trouvent parfaitement leur place. En effet les mecs ne vont pas se contenter de jouer rapidement et fort de façon continue, vu qu’ils n’hésitent pas à ralentir la cadence tout en mettant au jour une certaine sensibilité en proposant de la mélodie et des accents presque Power-Ballade. C’est le cas de l’étonnant « Rebirth Of The Sun » au nom en raccord avec le contenu plein d’espérance, vu que ça reste majoritairement lent et triste avec un tempo au ralenti et un solo plaintif à tirer des larmes le tout avec un démarrage mid-tempo parfait et qui font de cette plage un moment à part sur cet opus, montrant que ses créateurs arrivent à être cohérents même en relâchant la pression.



Cependant les bonnes choses doivent rester modérées et du coup après cela (comme pour faire un virage à 180°) c’est l’ultra-court et punchy « Praise The Atom » qui va débarquer en trombe et tout annihiler sur son passage, vu que là on est dans un instant Thrashy pur et dur joué fond la caisse et sans concession...s et toujours avec une accroche immédiate pour une attention auditive constante. Si par la suite on va avoir droit à une classique variété rythmique sur le très bon et remuant « Lightning Cops » (aux accents très MEGADETH, et d’où émerge un léger instant mélodique), et un « World Targets In Megadeaths » au grand-écart furieux et dense qui sert de parfaite conclusion à un enregistrement réussi et sans fautes de goût... hormis peut-être l’instrumental « Beyond The Concrete Fields » qui a tendance à s’éterniser inutilement, malgré là aussi une escapade hors des sentiers battus. Dévoilant quelques arpèges acoustiques doux et du plus bel effet il va ensuite proposer une introduction apaisante aux faux-airs de certains passages de TESTAMENT sur un rythme assez posé idéal pour partir loin vers la rêverie, avant que la fin ne revienne aux fondamentaux explosifs qui complète donc un enregistrement ultra-efficace et riche en émotions diverses.



Proposant un large éventail propre au genre l’entité livre donc un nouveau chapitre de qualité qui n’a pas à rougir parmi les grosses sorties récentes, tant il a de quoi séduire le plus grand nombre de par sa palette technique et sa qualité d’écriture qui explore de larges horizons sonores. Du coup on ne peut que conseiller de s’intéresser à la formation qui offre trente-six minutes réussies qui filent sans coup férir ni once d’ennui, et démontre toute sa qualité sonore impeccable qui n’a comme but que d’offrir une parenthèse agréable pour tout fan de veste à patch et vieux jeans délavés qui appréciera le message et l’énergie déployée... mais aussi le niveau général jamais excessif du batteur qui ne s’embarrasse de futilités, ainsi que des guitaristes qui démontrent un vrai sens du riff entre deux solos de grande qualité. Certes tout ça reste et restera dans le fin-fond de l’underground européen mais on n’en tiendra pas rigueur tant le plaisir est là, et prouvant qu’à l’instar de ses compatriotes de BLOODY REDEMPTION l’entité Slovaque ici présente mérite d’être écoutée et confirmant que la nation du célèbre Milan Rastislav Štefánik possède décidemment de biens belles choses à découvrir (musicales comme culturelles), et qu’il est donc de bon ton de s’y pencher attentivement.

