Et voilà, c’est mort ! Quoi ça ? Bah le fait que Monsieur Ovfrost parvienne à sortir un album de MALIST par an ! Il y est parvenu de 2019 à 2021, pour ses quatre premiers méfaits, et tout s’écroule avec le cinquième… Of Scorched Earth n’est pas paru en 2023. Bon, allez, on lui pardonne parce que finalement il n’a que 19 jours de retard. Et puis ce n’est sans doute pas sa faute, mais celle du label qui a choisi ce calendrier. En parlant de ça, grande nouvelle puisque l’écurie n’est plus l’historique Northern Silence Productions, mais Avantgarde Music. Comme quoi la musique du Russe convainc les labels de papys…



Surprenant ? Pas tant que ça, car le One Man Band propose une musique black metal somme toute basique mais parfaitement carrée, avec une maîtrise efficace de chaque instrument. Les compositions parviennent toutes à imposer un fond d’agressivité qui n’en fait pas trop, bien mêlé à des mélodies claires très vite identifiables. Il y a un bon équilibre entre la vieille et la nouvelle école du black. Les chagrins diront qu’il y a surtout une utilisation trop évidente et trop prévisible de la plupart des clichés musicaux du genre, mais il faut avouer que ça fonctionne. Les différents vocaux qui passent du cri strident au growl bien vilain. Le moment galopant qui va subitement prendre une autre tournure avec un break au piano, le solo qui met de la clarté dans l'obscurité ambiante…



Les ficelles sont bien connues, d’autant que ce sont celles que MALIST tire depuis plus de 5 ans, mais le résultat est bel et bien là : un plaisir instantané, direct. Que demander de plus ? L’envie d’y retourner ? Bon, effectivement, elle n’est pas aussi forte qu’avec d’autres groupes. Les 6 pistes s’écoutent d’une traite et elles distillent en nous toute leur énergie, nous donnant ensuite envie d’aller écouter quelque chose de plus consistant. Finalement, ces 46 minutes sont un peu comme un apéritif. Un apéritif qui ouvre l’appétit... C’est bien ce qu’il est censé faire, donc prenons ce nouvel album comme cela. Un album qui s’écoute quand on veut se réveiller un peu tranquillement, avant de passer à des choses plus « sérieuses », plus « consistantes »…

