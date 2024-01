Woe - Legacies of Frailty Chronique Legacies of Frailty

WOE : 7/10. C’est juste que j’avais trouvé deux de ses grands frères plus réussis : Quietly, Undramatically (2010) et WOE s’était retrouvé en faisant les dépoussiérages nécessaires. Et même s’il ne va pas devenir le meilleur de la discographie, il mérite bien le podium.



Avant de parler de la musique, faisons tout de même un petit tour d’horizon. WOE, c’est avant tout le groupe de Chris Grigg. Il a commencé tout seul et aucun autre musicen ne l’épaulait sur son premier album paru en 2008. Il s’est cependant vite ouvert aux autres, d’abord en rejoignant Imperial, du fameux KRIEG, entre 2009 et 2011 puis en embauchant pour son propre projet. Dès Quietly, Undramatically en 2010, il s’est offert trois musiciens : le bassiste Shane Madden (WOODS OF YPRES), le batteur Evan Madden (Idem) et le guitariste Grzesiek Czapla (INFERNAL STRONGHOLD). L’effet se constata immédiatement avec un album qui atteignait un meilleur niveau qu’auparavant (Ouiiii, c’est subjectif, ouiiiiii). La sortie suivante était pratiquement du même niveau, mais avec d’autres partenaires de jeu. Grigg ne reste pas longtemps avec les mêmes camarades, comme s’il fallait qu’il s’impose véritablement comme le seul maître à bord. Bon, ses déménagements à répétition ne doivent pas non plus permettre une grande stabilité... Du coup, il revient en 2023 avec encore une nouvelle configuration. Lui à tous les instruments. Enfin presque. Il laisse encore la batterie à la seule personne qui l’accompagne depuis plus de deux albums : Lev Weinstein, de KRALLICE. Bref, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes...



Legacies of Frailty sort une nouvelle fois sur le label allemand allemand Vendetta Records, une valeur sûre. La pochette en jette, et elle est d’autant plus à féliciter qu’elle n’est pas empruntée à une oeuvre déjà existante comme c’est souvent le cas. Certains ont peut-être reconnu la patte d’un célèbre Serbe : Khaos Diktator, qui a créé récemment des visuels pour SALACIOUS GODS, NORDJEVEL, NATTVERD, GAEREA... D’autres le connaissent plutôt pour ses talents de vocaliste et sous le nom d’Atterigner. Oui, le chanteur de GORGOROTH messieurs-dames, c’est lui. Oh ça, WOE ne s’est pas privé de faire appel à du beau monde côté coulisses. Il n’y a pas de musiciens, mais il y a de la star dans le reste. Le logo par exemple ! Il a subi un petit lifting, et le responsable en est Steve Wilson, celui qu’on appelait avant Black Ouroboros Illustrations.



Tout ça, c’est bien beau, mais la musique alors ? Eh bien c’est du WOE tout simplement ! Six compositions aux durées comprises entre 7 et 10 minutes qui déchainent les ouragans. C’est toujours très excité un album de l’Américain, et cette fois-ci encore les ambiances sont très déchainées, très chaotiques. L’auditeur se fait tirer par le col et se retrouve embarqué pour 48 minutes haletantes. Haletantes mais pas oppressantes, parce qu’on a finalement l’impression que c’est vers la lumière que l’on court à toute vitesse. Il y a un trou de lumière là-bas, tout au fond, sauf qu’il se réduit à vu d’oeil et qu’il va falloir se débattre pour l’atteindre avant qu’il ne fonde complètement. Cette sensation d’urgence et de nervosité est accentuée par la voix de Grigg. C’est d’ailleurs une énigme pour moi parce que je suis généralement allergique aux timbres trop proches du death. Le sien, ça passe. Pire, le sien, c’est le seul qui pouvait coller aussi bien aux compositions.



2023 - Vendetta Records Black Metal Ouragan notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Woe

Black Metal Ouragan - 2007 - Etats-Unis

écoutez Fresh Chaos Greets the Dawn

Scavenger Prophets

The Justice of Gnashing Teeth

Distant Epitaphs

Shores of Extinction

Far Beyond the Fracture of the Sky

tracklist 01. Fresh Chaos Greets the Dawn 02. Scavenger Prophets 03. The Justice of Gnashing Teeth 04. Distant Epitaphs 05. Shores of Extinction 06. Far Beyond the Fracture of the Sky

Durée : 47:52

parution 29 Septembre 2023

voir aussi Woe

Withdrawal

2013 - Candlelight Records Woe

Hope Attrition

2017 - Vendetta Records