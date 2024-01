Embryonic Devourment - Prime Specimens Chronique Prime Specimens (Compil.)

C’est décidé, je vais me repasser l’intégralité des LP dans le weekend, j’ai peut-être tout comme Keyser mésestimé « Je suis un peu largué. Le 30 décembre 2023 est sorti ce qui semblait être alors (à mon grand bonheur) le nouvel album d’. Sauf qu’au final il s’agit d’une réécriture de titres antérieurs à 2016 («» est donc hors-périmètre) qui aurait été faite en juillet de cette année-là au cours d’une sessiond’entraînement. La formation se compose alors du trio habituel, accompagné pour l’occasion à la guitare ainsi qu’au chant par, un gros givré que l’on retrouve dans des groupes detechnique tels queou. Bref, de ce que je comprends,passait par là, il a dépanné quelques temps (de 2014 à 2016), je ne crois même pas qu’il soit intervenu sur un autre enregistrement que celui-ci.Ainsi,«» peut-être considéré comme une compilation. Nous allons y retrouver deux titres de « Fear of Reality Exceeds Fantasy » (« Eating the Flesh of Gods » ; « Fear of Reality Exceeds Fantasy ») , quatre de « Vivid Interpretations of the Void » (« Darken Thy Fluids » ; « Eye of the Horomatangi » ; « Cleansing the Infinite » ; « Militarized Reptoids »), trois de « Reptilian Agenda » (« Reptiliphiliac » ; « Challenging All Forms of Hope » ; « Sealed with Resin ») et enfin un extrait du split «» (« Blood Gift »). Mais ce disque possède cependant un atout majeur, celui d’avoir été enregistré « en direct » et ça, je trouve que c’est vraiment un argument fort pour se décider à l’écouter. En effet, lorsqu’on est friand de, il y a toujours un moment où l’on se demande si les mecs sont vraiment capables de jouer tous ensemble, si la première prise est la bonne, si les plans ne sont pas retouchés, montés, en studio, etc. La question s’avère bien légitime au nombre de déceptions que l’on a chacun pu avoir par suite de concerts calamiteux de groupes dont le niveau requis était pourtant largement en deçà de celui affiché par les Californiens dans leurs disques. Là, c’est un peu l’épreuve du feu.Et je le dis : fessée. Pour plusieurs raisons mais la première à mon sens vient du son même de «». Je trouve qu’il se rapproche bien plus du côté organique qu’avait « Fear of Reality Exceeds Fantasy » (le premier LP donc), en plus sale (n’oublions pas que les gars sont en répétition), et le fait d’entendre ces compositions hyper techniques sans le rendu trop propre des productions suivantes (dont je reste, dans une moindre mesure, très amateur), cela met vraiment en évidence toute la puissance des titres. L’auditeur se trouve moins accaparé par les aspects complexes, même s’il s’agit d’une dimension indissociable d’, et je trouve que cela recentre vraiment le propos sur ce qui est quand même au cœur de la formation : le. Pour tout dire, je redécouvre les compositions sous un nouveau jour (l’interprétation de « Fear of Reality Exceeds Fantasy » est dingue), plus sobrement brutal, la prestation den’étant sans doute pas étrangère à cet état de fait. Déjà, il a un jeu de guitare totalement ahurissant mais, surtout, son chant growlé est vraiment au-dessus de ce que propose la formation en général (j’ai souvent trouvé que c’était un point faible chez les Reptiliens, même sia réalisé un super boulot sur «»). Il apporte un côté sombre qui fait vraiment ressortir toute la fibredes morceaux. Cela dit,a beau être un surdoué, sa simple présence n’aurait pas suffi à rendre ce disque excellent. Et là c’est chapeau bas à la section rythmique. Putain le duo basse – batterie balance des plans hallucinants, c’est propre, précis, à la note, il n’y en a pas une à côté, c’est net. C’est donc à cet instant qu’arrivent les regrets : pourquoi n’ai-je jamais eu la possibilité de voir les Américains en concert ? Parce que s’ils me balançaient une mandale pareille sur scène, je mettrais des semaines à m’en remettre !C’est décidé, je vais me repasser l’intégralité des LP dans le weekend, j’ai peut-être tout comme Keyser mésestimé « Reptilian Agenda » mais j’ai à présent une immense envie de me le réécouter. C’est la première fois depuis très longtemps que j’apprécie une compilation.

