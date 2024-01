Loth - 616 Chronique 616





Mais trêve d’exégèse, en ce qui nous concerne LOTH est une formation française de black metal dit « atmosphérique », bien que je ne ressente que peu cette dimension à l’écoute de « 616 », son troisième album après « Loth » en 2016 et « Apocryphe » en 2017. De ce que j’ai compris, le nombre 616 serait une variante de celui de l'Apocalypse, le duo reste donc fidèle à ses thématiques religieuses, sans pour autant qu’il soit question de metal chrétien, il ne faut pas déconner non plus. Je disais que l’appellation « atmosphérique » me semblait un peu usurpée car, si les cinq compositions sont effectivement assez longues (entre cinq et onze minutes) pour une durée totale de trois quarts d’heure, la formation s’inscrit cependant dans une veine plutôt dure, sans claviers et sans recherche particulière d’ambiance. Batterie, basse, guitare, chant, la formule classique pour une musique à l’image de la pochette : peu lumineuse, majoritairement vengeresse et aux accalmies rares (« S.E.U.M. » ; « Cœur Caligula »).



N'ayant pas pu prendre connaissance des textes, je ne sais si l’imaginaire biblique y est également développée. Le clin d’œil à Lovecraft (« La douleur tombée du ciel ») ne signifie pas que l’on soit hors cadre, l’écrivain ayant de toute façon largement puisé son inspiration dans les mythes testamentaires, de même que la référence à Caligula (« Cœur Caligula ») pourrait ne pas être anachronique compte tenu de ses pratiques également incestueuses avec ses sœurs… Thématiquement, cela semble homogène.



Il reste qu’au-delà de ces efforts indéniables pour développer un concept fort, c’est surtout grâce à sa musique que LOTH se démarque. Il y a un côté raw post black qui, selon moi, rapproche les musiciens du catalogue de black et cela ne saurait donc être un reproche.



