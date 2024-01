Excommunicatio - Kodex Luzifer Chronique Kodex Luzifer

Nouveau groupe venu d’Allemagne, EXCOMMUNICATIO sent déjà le vieux briscard habitué à répandre les poisons des Ténèbres. Il est bien trop précis dans sa manière de transmettre sa haine pour être l’œuvre de nouveaux petits diablotins. Et effectivement se sont A. et S. qui sont derrière ce projet. En l’occurrence A. est également connu sous les noms de Zoltan ou de Torquemada et il a agi pour DARK FORTRESS entre 1997 et 2000 puis au sein des regrettés KAPEIN. S. aussi a été dans KAPEIN à la fin des années 2000 mais c’est dans le très confidentiel SALLY HARDESTY qu’il a fait ses œuvres au siècle dernier.



EXCOMMUNICATIO est donc le nouveau visage de deux vétérans de la scène, mais s’ils ont décidé de repartir à zéro, ce n’est pas nécessairement parce qu’ils ont une nouvelle ligne directrice. Dans les grandes lignes, leur black metal est toujours aussi agressif et nerveux que dans KAPEIN, et les morceaux principaux y font évidemment penser. « Moloch - Sulphur Aeons », « Oskorei - Aeon of Rust », « Pyres - Rampant Poaching Rif » et « Ossarium – Lies » sont particulièrement déchaînés, brûlant de rage et de soif de destruction. On y retrouve des éléments orthodoxes simples et efficaces, qui flirtent avec l’univers de DEATHSPELL OMEGA, mais qui sont bien équilibrés avec des mélodies plus froides, qui m’ont fait penser à nos Polonais de ARKONA, voire à FUNERAL MIST. Les vocaux aussi ne se limitent pas aux habituels grognements haineux, mais ils prennent de temps en temps des intonations de douleur profonde.



Alors les membres ne se sont pas réinventés complètement, et le nouveau nom vient avant tout du fait que leurs anciens camarades ne sont plus de la partie. Il était plus naturel de lancer une nouvelle machine plutôt que de dérober l’ancienne. Ceci dit, quelques évolutions nettes sont présentes, mais se trouvent plutôt dans les détails, dans les passages qui entourent les morceaux principaux. Il y a ainsi 4 titres quasi-instrumentaux, tous différents les uns des autres. L’album débute par une intro de 2 minutes, avec des bruits de pas dans un feuillage, près d’un ruisseau, avec une cloche qui retentit un peu plus loin. De légères notes au piano viennent clore la piste. Elle est suivie d’un morceau de 3:45 qui pour le coup commence 100% orthodoxe avec une guitare qui grésille, des percussions et une voix qui déclame une sorte d’incantation. Ce morceau aurait pu (dû) être attaché au suivant car il semble en être l’introduction, déjà maléfique. Plus loin, il y a « Requiem », 2 minutes tranquilles où une guitare acoustique est accompagnée du bruit du crépitement d’un feu. Et enfin il y a la longue conclusion ambiante, pleine de sérénité zen, qui clôt le tout en 7:35. Longue redescente sur terre, qui sera zappée par tout le monde à partir de la deuxième écoute.



Cet album reste malgré tout cela particulièrement démoniaque et entraînant dans son ensemble. Il a ses très grands moments et il faudrait faire le difficile pour ne pas y céder.

