Inverted Saint - Book of Apocalypse Chronique Book of Apocalypse

INVERTED SAINT : la croix inversée, le livre de l’Apocalypse, des êtres encapuchonnés, des tentacules, un corpse paint pas forcément bien effrayant, je ne partais pas avec beaucoup d’entrain à la découverte des dix compositions de ce « Book of Apocalypse ». Pourtant, le quintette allemand s’en sort plutôt bien en matière de black metal certes outrageusement classique mais cependant parfaitement interprété.



Il faut dire que si l’on occulte les éléments esthétiques cités ci-dessus et qu’on se contente d’écouter, il n’y a pas grand-chose à redire à ce que proposent les musiciens : des titres rageurs et majoritairement speed, lorgnant parfois sur un riffing un peu plus death (« Between Adam and Eve »), avec une bonne dimension heavy voire mélodique du fait des nombreux solos plutôt bien exécutés et rarement superflus.



Comme ces messieurs travaillent sur des formats courts (aucun titre n’est au-dessus des quatre minutes) et qu’ils se focalisent avant tout sur l’efficacité, force m’est d’admettre que ces trente minutes passent comme la fameuse « lettre à La Poste » (bien que je me demande si cette formule n’est pas ironique tant ce service est en pleine déliquescence). Grâce à une production aussi claire que puissante, l’auditeur peut apprécier la pleine ampleur des morceaux, certes parfois légèrement redondants mais que les qualités musicales gomment. On se fait bien blaster, le chant se rapproche des vieux thrash et du black tout en parvenant à rester nuancé dans l’extrême, c’est définitivement séduisant !



Les compositions voguent d’ailleurs elles aussi sur cette ambivalence. Elles développent une atmosphère fermement black metal mais les nombreux passages plus techniques ainsi que l’usage de la double pédale me ramènent régulièrement à un thrash musclé, sombre, foncièrement allemand d’ailleurs. Il est donc très intéressant de voir comment INVERTED SAINT a su faire sien le patrimoine métallique de son pays pour tenter de lui mettre un coup de neuf, le résultat étant en définitive une franche réussite, sans réserve majeure de ma part.



Par conséquent, ne vous fiez pas à mes impressions initiales car si j'apprécierais à l'avenir un peu plus d'originalité en ce qui concerne les aspects extra musicaux, une suite de ce niveau sera déjà largement suffisante pour satisfaire les appétits les plus exigeants. Allez, à quand un nouvel album ?

