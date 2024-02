Bastion - Prémices Chronique Prémices

metal n'est plus à démontrer et BASTION semble vouloir faire durer la romance encore un peu.



Active depuis 2018, la formation a mis quelques années avant de stabiliser son line up, ce qui explique que son premier album « Prémices » ne prenne l’air qu’aujourd’hui. L’avantage, c’est que les onze compositions présentées ont eu le temps nécessaire pour murir. Quant au style, il se veut frontal, direct, efficace : en un mot, du brutalcore.



Alors que le disque débute sur un extrait du film « Fight Club », il ne faudra pas se faire berner par l’envolée de guitare qui s’en suit. En effet, cette mélodie sera bel et bien la seule, il n’y a pas de place pour les jolies ritournelles au milieu de la bagarre. Le quintette n’a qu’un seul mot d’ordre : balancer une sauce épaisse où se mêlent hardcore, léger parfum punk américain dans les riffs, beatdown avec les classiques énormes ralentissements propices à la baston, fond de death metal façon rouleau-compresseur… Que des styles de gros malins !



Une approche aussi primaire ne laissant pas vraiment la possibilité de s’épancher, les titres sont brefs (entre une et trois minutes), uniquement construits sur de solides bases rythmiques, ce n’est pas ici qu’il faudra rechercher de quelconques fioritures. Le chant est à l’avenant, je pense à



Tout n’est pas évidemment parfait car même si le disque ne fait que vingt minutes, le style est vraiment trop monolithique pour que des moments forts se distinguent réellement, tout finissant un peu trop par se ressembler. De toute façon, c’est certainement conçu pour le live et pas pour une écoute pépouze au casque comme je le fais, c’est donc vraisemblablement sur scène qu’il faudra prendre la pleine mesure de BASTION. Toutefois, compte-tenu du niveau technique affiché (certains plans de guitare frôlent le brutal death), je ne serais pas surpris que les prochaines sorties frappent plus fort et pour peu que le style prenne à peine un angle plus diversifié, ça pourrait faire très mal.



2023 - Indépendant Brutalcore notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bastion

Brutalcore - 2018 - France

formats CD, Digital / 21/07/2023 - Indépendant

écoutez Prémices

Résistants

La Grande Illusion

Autels Damnés

Bastion

Effondrement

-Dé-construction

Soulèvement

Les Bêtes Assoiffées

Trimeurs

Achèvement

tracklist 01. Prémices (01:00) 02. Résistants (02:28) 03. La grande illusion (02:28) 04. Autels damnés (01:46) 05. Bastion (02:18) 06. Effondrement (03:00) 07. Dé-construction (01:04) 08. Soulèvement (01:59) 09. Les bêtes assoiffées (02:19) 10. Trimeurs (02:56) 11. Achèvement (00:49)

Durée : 20:07

parution 21 Juillet 2023

