death metal) puis plongé dans la noirceur de l’hiver grâce au doom death de REFLECTING THE LIGHT, un one man band hexagonal de black metal instrumental, atmosphérique et légèrement post, évidemment. Ce disque, il fallait aller quand même penser à aller le chercher car en termes de confidentialité, il se posait là.



Initialement paru à titre d’indépendant en mars 2019, cet album éponyme se compose de cinq longues pièces pour un total d’une petite quarantaine de minutes. Etant globalement assez peu friand de ce genre d’exercice, ma découverte récente de Adz, compositeur multi-instrumentiste. C’est vrai que l’on imagine sans peine un chant hurlé venir se poser sur les titres, mais de la même façon que des voix heavenly feraient tout aussi bien l’affaire. Cela pour dire que les pièces sont majoritairement ambients et atmosphériques, on retrouve les instruments traditionnels du metal bien sûr mais tout baigne dans un pâle crépuscule de lune, ou dans les rayons d’un soleil mourant, au choix. Une musique triste donc, mélancolique, onirique peut-être également, sans ruptures.



Il s’agira d’ailleurs de souligner la qualité des structures musicales, très progressives, construites comme autant de récits où chaque instrument prend tour à tour la parole pour exprimer sa vision, le tout aboutissant à une espèce de fusion des principes masculins (la dureté des guitares, les blasts) et féminins (les nappes de claviers, les longues plages éthérées, l’harmonie). A titre personnel, c’est vrai que je regrette toujours l’absence d’une voix, même lointaine et sous-mixée, notamment pour habiller les instants un peu trop répétitifs, mais je reconnais que Bitume n’a pas été raclé un fond de tiroir avec cette sortie somme toute très surprenante. Je retiens d’ailleurs particulièrement le final épique de « IV » dont la montée vers les cieux donne envie de ne jamais redescendre, Adz a un style personnel qui le démarque du reste de la scène.



Après, c’est vrai que c’est aussi le genre d’albums qui procure un plaisir fugace, peut-être trop vite oubliée. C’est une personne croisée dans la rue avec qui il y a ce fameux eye contact et qui procure un petit pincement à l’âme mais que l’on oublie après seulement quelques pas. D’ailleurs ça me fait penser que je n’ai plus jamais revu cette jeune femme que j’ai bousculée en sortant trop distraitement du restaurant japonais où je venais de récupérer ma commande, un samedi soir. Qui est-elle ? Qu’est-elle devenue ? N’est-ce pas elle, finalement, REFLECTING THE LIGHT ? Cette inconnue au charme subtil qui pose une main sur ton épaule afin de ne pas trébucher ?



2024 - Bitume

2019 - Indépendant Black Metal Atmosphérique et Instrumental notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Reflecting the Light

Black Metal Atmosphérique et Instrumental - 2016 - France

formats CD, Digital / 2019 - Indépendant

CD, Digital / 26/01/2024 - Bitume

nouveaute A paraître le 26 Janvier 2024

écoutez I

II

III

IV

V

tracklist 01. I (08:01) 02. II (06:09) 03. III (08:48) 04. IV (08:53) 05. V (07:06)

Durée : 38:57

line up Adz / Instruments

