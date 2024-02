Koldbrann - Den 6. Massedød (Manna Fra En Annen Himmel) Chronique Den 6. Massedød (Manna Fra En Annen Himmel) (Single)

Eternel second couteau de la pléthorique scène de Norvège la formation menée par le binôme Mannevond/Kvass avait totalement disparu des radars depuis une décennie et la sortie de l’excellent « Vertigo », celui-ci faisant suite à une période d’intense activité qui avait culminé en 2006 (avec le magnétique et excellent « Moribund » permettant à ses auteurs de se faire un nom au milieu de la redoutable concurrence locale). Depuis ce dernier opus en date publié en 2013 le combo s’était fait quasiment invisible et ses membres n’avaient presque rien fait du côté musical dans leurs projets divers… et de fait on pouvait légitimement se poser la question quant à l’avenir de KOLBRANN, qui hormis quelques concerts disséminés ici et là ne donnait pas le sentiment de vouloir repasser par le studio. Du coup l’annonce de sa signature avec leurs compatriotes de Dark Essence a été un véritable coup de tonnerre totalement inattendu mais qui a fait particulièrement plaisir, vu qu’on avait vraiment envie d’écouter ce que le groupe avait à dire après un si long silence et accompagné désormais par un jeune loup à la batterie. Si pour l’instant il va falloir seulement se satisfaire de ces deux morceaux (qui seront suivis par d’autres vu qu’un nouvel opus est annoncé pour l’année prochaine) on s’en contentera volontiers, et force est de reconnaître que tout cela va parfaitement faire l’affaire et qu’on a déjà hâte d’en entendre plus très rapidement.



Car la formation va ici jouer sur les deux tableaux proposant d’entrée sur « Den 6. Massedød (Manna Fra En Annen Himmel) » sa facette la plus ancienne où l’on sent l’influence des vieux GORGOROTH, aussi bien au niveau des riffs que de la construction générale qui propose une alternance entre tabassage intensif et passages plus lents neigeux, où le froid finit par pénétrer totalement l’auditeur sur de longues périodes pour qu’il puisse s’en imprégner de la meilleure des façons. Montrant ici une écriture très classique et balisée à la fois tant ça sonne typiquement norvégien dans sa manière de sonner, l’entité réussit néanmoins parfaitement son coup en proposant un mélange impeccable de noir et blanc, entre poudreuse et longue nuit hivernale où le souffle du Malin comme du vent sont prêts pour une embuscade imminente. Tout cela permettant d’affirmer plus fort le côté rampant, hypnotique et nihiliste de sa musique portée par une production propre sans en faire des tonnes mais en total raccord. Et après ce démarrage excellent où ça a joué sur la densité rythmique place à « Inhumanitær Inngripen » plus direct et basée constamment sur la vitesse, l’entrain et une envie d’en découdre permanente, via ses influences Punk affirmées qui amènent de fait plus d’agressivité à une composition qui n’en manque déjà pas à la base. Particulièrement remuante et jouant sur l’alternance de plans endiablés et de blasts ravageurs, cette plage inspirée par le penchant plus moderne des gars va expédier rapidement les affaires courantes avec une grande facilité sans donner l’impression d’être répétitive, malgré sa relativement simplicité et ses riffs répétés en boucle qui sentent bon l’air des fjords et les sommets enneigés.



Autant dire que ces neuf minutes torchées en un rien de temps passent beaucoup trop rapidement pour qu’on en soit rassasié, et l’on espère que le prochain long-format arrivera rapidement pour qu’on puisse en profiter au maximum. En tout cas s’il se maintient à ce qui est proposé ici nul doute qu’il va recueillir nombre de suffrages positifs, et en attendant cet enregistrement proposé ici fera largement l’affaire et confirme que malgré son long silence et les années qui ont passé la bande reste parmi les meilleurs noms de son royaume... qui pourtant n’en manque pas. Preuve donc que musicalement et malgré un manque de reconnaissance et de visibilité qui aurait pu lui être préjudiciable aussi bien du côté de la motivation comme de la qualité, on est bel et bien en présence du haut du panier national, et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce nom il serait temps de se pencher dessus... aussi bien sur cette sortie que les anciennes qui méritent clairement le détour. Du coup on ne peut que souhaiter qu’à l’avenir on entende parler de cette gangrène locale de façon plus importante qu’actuellement, vu qu’elle a plein de choses à apporter du côté de son contenu aussi bien auprès des vétérans locaux que de la relève prête à en découdre.

2023 - Dark Essence Records Trve Norwegian Black Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Koldbrann

Trve Norwegian Black Metal - 2001 - Norvège

écoutez Den 6. Massedød (Manna fra en annen himmel)

Inhumanitær Inngripen

tracklist 01. Den 6. Massedød (Manna Fra En Annen Himmel) 02. Inhumanitær Inngripen

Durée : 9 minutes

line up Lloyd Hektoen / Chant - Basse

Øyvind Knutsen Nystad / Guitare

Vidar Ermesjø / Guitare

Leonid A. Melnikov / Batterie

parution 1 Décembre 2023

