Luciferian Rites - Oath of Midnight Ashes Chronique Oath of Midnight Ashes

LUCIFERIAN RITES, c’est cool. Ce n’est pas nécessairement le terme que l’on a envie d’accoler au black metal, et pourtant c’est celui qui s’impose à l’esprit à chaque fois que ce Mexicain revient avec un nouvel album. La formation existe depuis 2006, et même si elle reste méconnue, elle sort ici son 4ème album. Les fouineurs devaient la connaître grâce au label qui avait sorti When the Light Dies en 2015 : Moribund. L’album suivant avait vu un petit déménagement s’imposer et c’est le Japonais Hidden Marly (division de Zero Dimensional) qui proposait Evangelion of the Black Misanthropy. Retour au bercail en 2024 et c’est à nouveau sur Moribund l’Américain que l’on découvre Oath of Midnight Ashes.



LUCIFERIAN RITES, c’est cool. Et ça l’est d’emblée, sans même écouter la musique. Ah si, le logo par exemple, il est cool !











Et le look du groupe aussi, il est cool !











C’est daté ? Nooooooon. C’est intemporel ! Des logos avec la lune noire, des symboles et des pointes, ça me va. Une photo en corpse paint et avec un air menaçant (l’ai abattu pour l’un d’eux, c’est vrai), ça me va aussi. Intemporel ! Et la musique de LUCIFERIAN RITES l’est également. L’album commence avec une intro instrumentale atmosphérique comme on aime tellement en trouver dans notre milieu ! Une sorte de flûte, des sons de cloche, un clavier ! Oui, le clavier apparaît souvent dans les intros ou outros de groupes qui ne vont pourtant pas en user au sein de leurs compositions en elles-mêmes. C’est juste histoire de pénétrer dans un univers, c’est comme le paillasson devant la porte, avec écrit « bienvenue » en lettres rouges dessus. On le regarde la première fois, mais ensuite on n’y pense plus vraiment.



Et après lui, on est parti pour près d’une heure de black metal cool. Des riffs cools, de l’agressivité cool, des chants torturés bien cools, des trémolos cools, des samples de mer, de tonnerre cools. C’est vraiment idéalement cool. C’est propre, c’est net. Les compositions sont convaincantes, engageantes, déterminées. Elles sont vilaines, mais avec le cran de sûreté. Ce n’est pas le malaise, la gêne ou la souffrance qui sont recherchées dans ces 10 pistes, mais plutôt le plaisir du black metal cool.



2024 - Moribund Records Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Luciferian Rites

Black Metal - 2006 - Mexique

nouveaute A paraître le 26 Janvier 2024

tracklist 01. Intro 02. Oath of Midnight Ashes 03. Omnia Oscura 04. Bats of Crimson Wisdom 05. Behind the Leviathan Storm 06. Under the Devil's Cross 07. Astral Decay of an Old Melancholy 08. Lord of the Last Abyss 09. Void Arcane 10. By Sacrament of Grief and Pain 11. Spell of the November Whispers

Durée : 56:52

