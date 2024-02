Electrocutioner - False Idols Chronique False Idols

Si les Etats-Unis nous balancent régulièrement de nouvelles formations évoluant dans un Thrash très classique mais efficace, on était passé jusqu’à présent totalement à côté de ce trio en provenance de Long Island qui va nous offrir un peu plus d’une demi-heure de bon son, certes très classique mais parfaitement exécuté. Sans prétendre révolutionner quoi que ce soit le combo a toujours évolué dans un style standardisé mais auquel il parvient aisément, grâce à une écriture simple et une fluidité de tous les instants que l’on avait déjà pu apercevoir depuis ses débuts en 2020. Après une poignée de singles et deux Ep le voici donc avec un premier opus sous le bras publié en autoproduction, un choix étonnant quand on entend le résultat final qui aurait mérité une meilleure distribution et la présence sur un label renommé. Néanmoins tout cela n’est pas très grave car ELECTROCUTIONER bien que restant un bon artisan de deuxième division a des arguments à démontrer, tant il va faire passer un bon moment à tous ceux qui prendront la peine de s’attarder sur cette publication résolument old-school, à la production abrasive à souhait en totalement accord avec le contenu.



D’ailleurs comme pour signifier qu’on va voyager en plein dans les 80’s le groupe va nous abreuver d’ambiances totalement synthwave qui sentent bon John Carpenter (et notamment le génialissime « New York 1997 »), aussi bien durant l’introduction que pendant les interludes qui servent de pause salutaire au milieu d’ambiances débridées, sales et violentes. Car la musique proposée ici ne va pas s’embarrasser de futilités techniques vu que ses auteurs privilégient le feeling et l’attractivité, sur fond de tempo majoritairement rapide ponctué de passages remuants parfaits pour secouer la tête, comme aller vers un bon pogo à l’ancienne tel que va le proposer l’impeccable « Revenger » mené tambour battant et sans concessions. Porté par des riffs bien agressifs et une batterie qui ne faiblit jamais la cadence ce titre bien pêchu va miser sur de longs plans explosifs où parties rapides et mid-tempo accrocheur alternent régulièrement... un chemin partagé par la suite sur les tout aussi agréables « False Idols » et « The Guillotine », qui jouent sur le groove et l’envie de remuer comme il se doit. Si tout ça est très simple techniquement (et finalement relativement interchangeable) cela ne va en rien nuire au bon ressenti proposé par ce disque qui s’écoute facilement et sans fautes de goût majeures... et ce même quand l’écriture se montre plus débridée et primitive comme on peut l’entendre sur le direct et énergique « Collector’s Debt » (et surtout via le primitif et efficace « Throne Possessor » qui en à peine deux minutes sort une bonne grosse boule d’énergie sans concessions).



Cependant comme pour montrer qu’elle ne se cantonne pas uniquement à jouer fort et vite la bande va miser sur des passages un peu ralentis tel qu’on va l’entendre sur l’impeccable « Seven Lamps Of Fire » qui outre s’étirer un peu plus fortement va mettre l’accent sur du mid-tempo plus marqué où l’explosivité moins forte. Néanmoins tous les ingrédients sont de sortie pour offrir un rendu dense et varié où l’on a toujours envie de secouer la nuque... un constat partagé sur le très bon « Asleep At The Wheel » qui montre même des accents légèrement mélodiques, via un solo fluide et lumineux qui fait le boulot sans tomber dans la branlette de manche inutile. Terminant les débats avec là-encore un rendu agréable et parfaitement exécuté où l’alternance est de mise (« Children Of The New Dawn ») l’entité offre une galette très efficace et burnée, à défaut de franchement marquer les esprits vu que ça finit rapidement par montrer certaines limites tant la construction générale se révèle un peu identique à la longue. Bonne petite réalisation idéale pour une première partie de concert ou de festival cette livraison a néanmoins des arguments sympathiques à dévoiler pour ceux qui prendront la peine de s’y pencher dessus tant c’est intègre et authentique, et sentant la fougue et la sueur par tous les pores. Alors oui c’est encore trop juste et convenu pour espérer mieux que l’underground où sont cantonnés pour l’instant ses créateurs, mais il fait peu de doutes qu’on est en présence d’un certain potentiel qui va encore offrir de meilleures choses dans le futur, à condition toutefois d’oser un peu plus que ce chemin très classique où il évolue actuellement et qui pour l’instant lui offre des perspectives un peu trop limitées en matière d’exposition, tant la concurrence locale et internationale dans le style à actuellement mieux à offrir et surtout plus mémorable A voir désormais si les trois compères tiendront compte de tout cela dans le futur, cela serait souhaitable en tout cas car il serait dommage pour eux de ne pas pouvoir gravir un échelon supplémentaire, tant ils en semblent capables.

