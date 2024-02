Bloodshot - Absence Chronique Absence (EP)

BLOODSHOT hein… Lequel ? Le Belge, l’Allemand, l’Ukrainien, l’un des deux Anglais, l’Américain ? Aujourd’hui c’est l’Anglais, pas celui qui joue du metal sudiste, l’autre, celui qui pratique le death. Une chose est sûre, la personnalité du quatuor ne réside pas dans son patronyme. Ils ne sont pas les seuls dans ce cas de figure, ne passons pas trop vite aux conclusions.



En effet, comme nous sommes face à une formation encore toute récente et n’ayant sorti, avant ce disque, qu’un EP (2017), une démo (2020) ainsi qu’une poignée de singles, la tolérance sera de mise. La pochette de ce « Absence » vous fait penser à celles des livres dont vous étiez le héros dans votre prime jeunesse ? C’est bien légitime. C’est vrai que l’on a connu plus inspiré en matière d’illustration, d’autant que je fais à posteriori difficilement le lien entre ce que m’évoque cette représentation (le chevalier solitaire en armure face à son avenir professionnel bouché, « il n’y a pas d’emploi pour vous ici messire, notre entreprise n’a pas besoin de quelqu’un qui sait éclater des cranes à mains nues, merci pour votre candidature, nous vous recontacterons ») et la réalité musicale de ces cinq compositions.



Aussi étrange que cela puisse paraître, cet EP me fait penser à un groupe de néo metal qui jouerait du death, ou inversement, un groupe de death metal qui expérimenterait le néo. Si cela n’est pas particulièrement séduisant sur le papier, cela ne l’est guère davantage une fois sonorisé. Alors certes, je ne peux évidemment pas reprocher à BLOODSHOT de ne pas chercher à sortir des sentiers battus mais ses influences sont encore bien trop marquées pour lui permettre de dépasser le stade de la National League. Au mieux, les mecs jouent le maintien.



Ainsi, l’ouverture « A Finite Life » m’a immédiatement renvoyé aux riffs de



Le groupe a cependant des ambitions, à l’image des huit minutes d’« Absence of Being » qui montrent un visage plus progressif de l’entité, mais cela n’est pas encore suffisamment concluant à mon goût. Il reste que cet EP fait vingt-huit minutes, d’autres n’hésitent pas à appeler cela un LP, et je garderai une oreille curieuse pour les prochaines sorties car si BLOODSHOT finit par trouver sa voie, à l’image de ce combattant qui se cherche encore une destinée face au mur de l’incompréhension, il pourrait en sortir quelque chose d’au minimum sympathique.



2024 - Indépendant Death Metal notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bloodshot

Death Metal - 2015 - Royaume-Uni

formats Digital / 02/02/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 2 Février 2024

écoutez Absence of Being

tracklist 01. A Finite Life (05:54) 02. Demarcation (04:46) 03. God Eater (05:06) 04. Dead Horizons (05:08) 05. Absence of Being (07:58)

Durée : 28:52

line up Will Hathaway / Basse

Ed Collins / Batterie

Liam Kerrane / Guitare

Macauley Luker / Chant, Guitare

