Echoes of Nihil - Nothing to Hold On Chronique Nothing to Hold On (EP)

metalcore qui demande une chronique… Et c’est bibi qui s’y colle (je n’ai reçu aucune menace, rassurez-vous). Allons-y pour les présentations : ECHOES OF NIHIL nous vient de Belgique, un premier EP éponyme est déjà paru en 2022 et la petite troupe est revenue à la charge en fin d’année dernière avec cinq nouvelles compositions qui ont pour particularité notable d’avoir été enregistrées et mixées par l’incontournable



Cela n’est peut-être pas grand-chose mais c’est au moins la certitude d’avoir affaire à une bonne production, claire et puissante, certes générique mais parfaitement professionnelle pour une formation encore débutante. Si mon article pouvait s’arrêter là, je serais ravi, il va cependant bien falloir que je glisse un mot sur la musique.



Evidemment, qui dit metalcore dit chant hardcore (check), refrains mélodiques (partiellement check), phrasé parfois rappé (check), riffs carrés (check), gros breakdowns d’enculés (check), passages purement métal avec solos (check) et compositions brèves (check). Il existe bien d’autres poncifs relatifs à ce style mais déjà quand tu coches ceux-là, tu peux dormir tranquille. Pourtant, au-delà de mes a priori justifiés par l’expérience, il va me falloir reconnaître en toute honnêteté que les Belges réussissent là où tant d’autres ont échoué. Ils utilisent pourtant exactement les mêmes ficelles, ils ne sont pas plus brutaux, encore moins plus techniques, je ne saurais même pas clairement expliquer pourquoi « Nothing to Hold On » ne me file pas de l’urticaire ou un furoncle au cul.



Peut-être parce que je trouve le timbre de voix du chanteur bien groovy ? J’avoue apprécier ses alternances vocales, tantôt dans un pur hardcore gueulard et colérique, tantôt dans des descentes vers un joli growl bien maîtrisé. Et, surtout, il ne nous fait pas le coup des voix claires à chaque titre, rien que pour cela il a toute ma reconnaissance.



Peut-être aussi que je trouve les ralentissements mieux amenés et plus intelligents que d’habitude (« Blood Moon »), s’inscrivant de façon naturelle dans les compositions là où, trop souvent, on sent qu’il faut juste remplir le cahier des charges du « gros méchant ».



Enfin, peut-être que l’énergie et l’efficacité des titres rallument un peu de vie dans mon cerveau éteint par une semaine de labeur. La musique est simple, directe, elle a un peu le parfum de l’Amérique, elle pousse au mouvement, donne envie d’aller faire du skate, « The Rage Comes Out » pulse comme du bon



