Ignis Mortis - Haeresis Maleficarum

Esthétiquement, IGNIS MORTIS n’a rien du petit plaisantin. Des croix inversées, du cuir à même la peau, des torches au fond d’une grotte, du maquillage noir et blanc, des gueules que tu n’as pas envie de croiser au saut du lit, un logo bien chargé et, en plus, il y a du Latin. Bon sang, je suis en train de tomber amoureux.



« Haeresis Maleficarum » est donc le premier EP de cette nouvelle formation finlandaise, un trio dont les membres sont déjà plus ou moins expérimentés, le chanteur Valtias exerçant son art depuis 1998. Tous se sont vraisemblablement rencontrés au sein de EVIL MIGHT, un projet qui n’a jamais abouti à quoi que ce soit (deux démos, un single et une compilation, ce n’est pas vraiment une carrière) et dans lequel un certain Blasphemous Servant se retrouve donc seul. Force à toi !



Inutile d’épiloguer davantage et voyons de quel bois se chauffent ces trois titres, chacun composé de trois mots (« Noitasapatin irstaat syöjättäret » ; « Kali Yuga Mysticus » ; « Sanguine Luciferian Vampirism ») et dont les durées respectives sont des multiples de trois… Non, là je dis des bêtises. Vous l’avez déjà compris depuis le début, il s’agit de black metal, sans fioritures aucune, profondément mystique, résolument satanique. Avec ses près de dix minutes, le titre d’ouverture est bien entendu la pièce maîtresse de ce disque limité à trois cents copies et il va permettre à la formation de démontrer tout son potentiel : un black mid-tempo, aussi épique que mélancolique, avec peut-être une légère dimension viking qui apporte un supplément de grandeur aux vocaux. La composition est riche, dense, poétique même, ou raffinée, c’est selon. Dans tous les cas, elle fait vibrer notre corde sensible.



Ce sens du grandiose, IGNIS MORTIS va évidemment le conserver, même si, du fait d’une durée moindre, les deux titres suivants sont davantage axés sur la vitesse. Ce que l’on perd en atmosphère, on le regagne en puissance guerrière, en noirceur, les compositions étant traversées d’énergie vitale, un souffle puissant conférant courage et vigueur à celui qui le respire (oui, comme le bois bandé). Donc même si trois titres, pour vingt minutes, c’est peut-être encore un peu court pour prendre la pleine mesure du talent de ces suppôts de Satan, il reste que « Haeresis Maleficarum » fait bien plus qu’attiser la convoitise. J’ai clairement hâte qu’un LP débarque, flamboyant, près à conquérir le trône des meilleurs héritiers du black metal des années 90.

