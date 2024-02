Tweedledead - Infernotes Chronique Infernotes

On a tous en tête des formations dont l’identité des membres reste floue, que ce soit pour conserver volontairement une part de mystère (le line-up se composant souvent de W, X, Y et Z ou alors un-mot-bien-evil-OR) ou bien parfois tout simplement parce que le groupe est très jeune ou encore trop confidentiel. En ce qui concerne Tweedledead on est clairement dans ce deuxième cas de figure. Si le projet a bien sa page Metal Archives dédiée, avec même une photo du sieur (ah tiens serait-ce un one man band ?), aucun nom en revanche, aucun pédigrée quelconque pour le sieur, pas beaucoup plus d’infos sur la demande émanant du label italien Lethal Scissor Records et guère plus sur le net y compris sur des sites italiens. Il m’a donc fallu aller à la pêche aux infos, en tentant un petit message direct sur la page Facebook du groupe. Quelques heures plus tard, une réponse arrivait, m’en apprenant un peu plus sur le cerveau responsable de ce projet. Derrière ce one man band transalpin se cache donc un certain Fabrizio Casasola, Tweedledead étant son unique projet actuel mais le gus, actif depuis les années 90, a participé à des formations telles que Sepolcral et Misos (ça vous parle ? Moi, point du tout…). Tentons humblement d’apporter un peu de lumière sur ce projet qui le mérite.



Avec son gros blast d’entrée de jeu « Remains » démarre les hostilités pied au plancher en affichant clairement la couleur : notre ami rital n’est pas là pour faire des lasagnes. Ce titre d’ouverture, sans conteste l’un des meilleurs de l’album, est également extrêmement représentatif de ce qui nous attend tout au long de ces onze titres, à savoir un mélange de moult influences extrêmes savamment dosées où tout y passe (ou à peu près) dans une dynamique soutenue du début à la fin. Si les influences stylistiques sont nombreuses, le socle de base reste celui d’un death metal teinté de grind, bien virulent mais sachant rester sacrément accrocheur, on passe ainsi de gros blasts bien méchants à des passages brise-nuque ultra accrocheurs irrésistibles (« Remains » à 1’06, « Kingdom Collapse » à 1’24, « Psychotropic Lies » à 1’07, « Cain » à 20’’, « Ad Extirpanda » à 1’59, « Queen » à 1’13, le début de « Nightmares »… ). On pense évidemment ici au Napalm Death du début des années 90, à Benediction, Misery Index ou encore Massacre. Bref ça tabasse mais ça groove à mort. Notons également deux ou trois passages d’inspiration Morbid Angelienne (les débuts de « Ad Extirpanda » et de « Sins »), le côté grind étant quant à lui accentué par des titres tous relativement courts (deux minutes / deux minutes trente grosso modo). Toutefois notre larron n’hésite pas à dévier ponctuellement de son cahier des charges initial en proposant quelques passages plus techniques (le début de « Kingdom Collapse », « Cain » à 36’’) ou des influences presque black (« Liars » à 1’40, « Nightmares » à 2’20), certes clairsemées mais toujours amenées de façon pertinente. Toutes ces variations stylistiques étant accompagnées d’autant de modulations au micro, Fabrizio s’égosillant entre un growl death rauque, quelques vociférations criardes tirant vers le black ou autres émanations démoniques. Pour être bien complet précisons que la batterie est ici programmée et même si cela se perçoit légèrement, le rendu reste relativement naturel (à part une grosse caisse un poil synthétique pour pinailler) à tel point que j’ai quand même demandé confirmation au chef avant de vous dire une connerie.



Etiqueté « extreme metal » par Lethal Scissor Records, « Infernotes » a effectivement tout pour plaire aux fans de sensations fortes musicales avec son mélange équilibré de death / grind largement saupoudré de groove et autres joyeusetés. Evidemment l'album n’emmènera pas Tweedldead au sommet des charts mais ses trente minutes tapent bien souvent dans le mille. Une sortie confidentielle qui mériterait totalement de ne plus l’être et une bien belle entrée en matière pour un premier full-length composé à deux mains. En espérant pouvoir modestement donner un peu de visibilité à Tweedledead, j’attendrai la suite avec impatience.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Lethal Scissor Records Death Grind notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Tweedledead

Death Grind - Italie

écoutez Remains

Anger Mud

Kingdom Collapse

Psychotropic Lies

Cain

Ad Extirpanda

Liars

Queen

Influcancer

Nightmares

Sins

tracklist 01. Remains (02:16) 02. Anger Mud (01:54) 03. Kingdom Collapse (01:44) 04. Psychotropic Lies (02:18) 05. Cain (01:44) 06. Ad Extirpanda (02:41) 07. Liars (02:24) 08. Queen (02:02) 09. Influcancer (02:27) 10. Nightmares (03:26) 11. Sins (03:55) 12. Rostov Butcher (02:59)

Durée : 29'50

line up Fabrizio Casasola / Chant, Guitare, Basse, Programmation

Essayez aussi Kill Division

Peace Through Tyranny

2022 - Redefining Darkness Records Misery Index

Complete Control

2022 - Century Media Records Cephalectomy

An Epitaph To Tranquility

2009 - Discorporate Music Zubrowska

Zubrowska Are Dead

2010 - Bollocks Records Zubrowska

One On Six

2004 - Xtreem Music