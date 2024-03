Cave In - Creative Eclipses Chronique Creative Eclipses (EP)

Creative Eclipses, un EP à géométrie variable (trois titres pour la version vinyle, cinq pour la version CD, huit pour la réédition de 2015) qui effectivement va marquer le début d’une nouvelle ère pour le groupe américain.



Paru sur Hydra Head Records, Creative Eclipses jouit sans trop de surprise d’une illustration signée des mains de Jacob Bannon (Converge, Supermachiner, Wear Your Wounds...). Une illustration sobre mais néanmoins sympathique (notamment dans sa version vinyle avec de véritables perforations en lieu et place des ces ronds blancs) qui a su affronter l’épreuve du temps dignement. Pour ce qui de la production, Cave In a fait appel à un incontournable des scènes Punk et Hardcore puisque c’est en effet Brian McTernan (Battery, Converge, Cast Iron Hike, Drowning Man, Snapcase, Ten Yard Fight...) qui de ses petites mains a couché sur bandes deux de ces cinq nouvelles compositions ("Luminance" et "Magnified") au sein du célèbre Salad Days Studio de Baltimore.



Portant plutôt bien son titre, Creative Eclipses est l’expression d’un groupe souhaitant explorer de nouveaux horizons ou, plus exactement, profiter de ce format court pour mettre à l’honneur des choses déjà abordées précédemment mais avec un petit plus de retenue. Constitué de cinq titres dans sa version CD de 1999, ce EP s’avère effectivement des plus bigarrés avec un titre Post-Hardcore qui fleure bon les années 90 ("Luminance"), une reprise des excellents Failure ("Magnified"), groupe de Rock Alternatif ayant largement marqué cette même décennie, un titre acoustique ("Burning Down The Billboards") ainsi que deux compositions instrumentales et expérimentales ("Sonata McGrath" et "Sonata Brodsky").



Bon, coupons court à tout suspens inutile (même si pour un disque sorti il y a près de vingt-cinq ans je doute qu’il y en ait encore beaucoup), les deux "Sonata..." composées respectivement par Adam McGrath et Stephen Brodsky ne figurent pas sur la liste des titres indispensables composés par le groupe américain. Sur ces deux morceaux, les deux hommes s’amusent à bidouiller des sonorités électroniques pour un voyage dans l’espace certes immédiat mais à vrai dire guère mémorable à moins peut-être d’avoir fumé un bon gros oinj. Alors à choisir, on préfèrera peut-être la "Sonata McGrath" parce que tout de même beaucoup plus courte mais au final, que ce soit l’une ou l’autre, il ne s’y passe tout de même pas grand chose...

De Creative Eclipses, on retiendra donc surtout les trois autres titres. Tout d’abord « Luminance » aux guitares abrasives et aux envolées mélodiques d’un Stephen Brodsky en pleine maitrise. Certes, ce n’est pas le Cave In tout feu tout flamme de Jupiter puis finalement Antenna. Deux disques sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard.

Sans trop de surprise étant donné la tournure plus mélodiques des évènements, la reprise de Failure reste particulièrement fidèle à la version originale même si pour cette relecture Cave In a tout de même choisi d’accélérer sensiblement les choses et de se débarrasser de cette dernière partie acoustique qui, bien que plutôt chouette, tranche quand même pas mal avec le reste du titre. Résultat des courses, en lieu et place des quatre minutes et trente-six secondes de ce titre de 1994 on trouve ici un joli deux minutes et cinquante-sept secondes. Une durée largement réduite qui mise donc sur l’efficacité et le caractère fédérateur de ce deux premiers tiers de morceau particulièrement imparables.

Tout aussi réussi dans un registre cependant bien différent, l’excellent "Burning Down The Billboards", une composition acoustique efficace et dynamique bouclée en moins de deux minutes sur laquelle il est notamment fait mention du Marlboro Man, de Calvin Klein, des bières Miller Lite et d’une injonction a bruler ces panneaux publicitaires (un titre qui a probablement inspiré le film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").



Bref, les Américains s’amusent et nous ont continue malgré tout de se régaler sans trop de regrets. Pas forcément indispensable mais tout de même bien sympathique donc.

1999 - Hydra Head Records Post-Hardcore

tracklist 01. Luminance (04:16) 02. Sonata McGrath (01:49) 03. Magnified (02:56) 04. Burning Down The Billboards (01:39) 05. Sonata Brodsky (07:43)

Durée : 18:25

line up Stephen Brodsky / Chant, Guitare, Synthétiseur

Adam McGrath / Guitare, Chant

Caleb Scofield / Basse

John-Robert Conners / Batterie

parution 20 Mai 1999

thrashothèque 1 personne possède cet album

