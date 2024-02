Sardonic Witchery - Barbaric Evil Power Chronique Barbaric Evil Power

MANIAC BUTCHER était parvenu à réaliser presque miraculeusement. Oui, je suis obligé de faire une comparaison direct avec les célèbres Tchèques, tout simplement parce que la pochette de ce Barbaric Evil Power rappelle inévitablement celle de Lučan – antikrist. Ce dernier est paru en 1996, à une époque où les visuels faits à la main et les yeux bandés pouvaient encore s’accepter. SARDONIC WITCHERY a gardé le concept, en améliorant tout de même légèrement le travail. On est en 2024 quand même ! Et il a finalement fait la même chose avec la musique, ne se contentant pas d’être un groupe primaire et bourru. Il fait parler la nostalgie, mais il ne s’enferme pas dans un black metal juste raw et rentre-dedans.













La formation est née en 2012 sous l’impulsion de King Demogorgon. L’homme travaille seul sur ce projet, mais il n’en est pas pour autant un misanthrope invétéré. Il sait être sociable et il a même une sacrée liste de compères. Il a ainsi multiplié les splits et partagé l’affiche avec BESATT, SILVA NEGRA, TUNDRA et d’autres formations un cran moins connues. Côté albums, il en est à son 4ème en 10 ans. Il s’appelle donc Barbaric Evil Power et il est composé de 8 pistes totalisant 40 minutes. La première d’entre elles est une introduction sur laquelle des incantations résonnent, accompagnées de percussions et du bruit de la pluie qui tombe. Les festivités vont commencer tout de suite après, avec un titre qui débute sur les chapeaux de roue. La première moitié de ce « Sacrificial Storm Ritual » propose pour le coup exactement ce que l’on attendait au vu de la pochette. Le son y est par contre bien moins raw et faible que prévu. La production est même à un bon niveau, qui apporte un côté chaleureux inattendu. Et puis arrive la deuxième moitié du titre, qui dévoile une autre facette du groupe et surtout son goût pour des riffs heavy / thrash.



Et effectivement, SARDONIC WITCHERY montre un intérêt logique pour d’autres styles, qui ont toujours été considérés comme inhérents au style selon une partie du public BM. Le heavy et le thrash s’invite à répétition dans la plupart des compositions, laissant parfois la place à des éléments plus punk, mais tout aussi rattachés au black pour certains. Tout se mélange permet d’apporter des nuances dans les ambiances démoniaques et extrêmes de l’album. Les riffs vont être incisifs, les guitares vont lâcher de vilains larsens, les mélodies vont se répandre dans des cavalcades infernales…



2024 - War March Records Black Metal barbare notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sardonic Witchery

Black Metal barbare - 2012 - Portugal

tracklist 01. Poder Barbaro Infernal (Intro) 02. Sacrificial Storm Ritual 03. Sofrimento da Ordem do Tempo (Disciplina) 04. Lusitanian Wolf (VIRIATHUS) 05. Barbaric Bastards of Mass Destruction 06. Horizons End 07. Merciless Warrior of Steel 08. Nocturnal Wanderer (Goddess of Desire)

Durée : 39:02

parution 15 Janvier 2024