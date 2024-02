...and Oceans - Cosmic World Mother Chronique Cosmic World Mother

The Symmetry of I - The Circle of O pour finalement se tourner vers une musique indus/électronique sur A.M.G.O.D. puis changer de nom en Havoc Unit en 2005 (et se séparer huit ans plus tard). Reformé en 2017 par les deux guitaristes fondateurs, …and Oceans se compose désormais de Mathias Lillmåns (Finntroll) au micro, Pyry-Matti Hanski (Before The Dawn, Gloria Morti) à la basse, Antti Simonen (ex-Alghazanth) aux claviers et Kauko Kuusisalo (Aegrus, Gloria Morti, Gorephilia) à la batterie. Le groupe d’Ostrobotnie retourne vers son label d’origine Season Of Mist pour dévoiler ce cinquième opus Cosmic World Mother



Le retour chez SoM pouvait le présager, mais il faut oublier le ..and Oceans post-1999 et reprendre les bases du black metal laissé sur The Symmetry of I - The Circle of O dans un format plus “moderne” dira-t-on (vingt années plus tard, forcément). Et là accrochez-vous… La supernova Cosmic World Mother est lancée dès les premières secondes de l’ouverture phénoménale “The Dissolution of Mind and Matter”. Collé au siège vous prendrez de face les impacts de vagues de riffs sidérales, frappes intenses déshumanisées de Kauko, vocaux de Mathias au spectre et coffre juste ahurissant (son CV black et death n’est pas biaisé). Il faudra attendre le huitième morceau (interlude au piano) pour pouvoir reprendre son souffle. Un black metal piochant dans les références norvégiennes et suédoises mais forcément aussi dans le finlandais, lui aussi souvent “mélodique” et un des atouts majeurs de ce maëlstrom en fusion. Je pense au refrain et break imparable du hit “Five of Swords”, le break de “As the After Becomes the Before”, les tremoli transperçant du morceau éponyme ou “Apokatastasis”.



L'appellation “symphonique” originelle ne sautera pas aux oreilles mais est pourtant bien présente ici. Un son de claviers éthéré et glacial typiquement finlandais au mixage moins proéminent, à la limite du funeral (Shape Of Despair comme référence), que l’on retrouve sur chaque morceau (à se délecter au casque) et à son apothéose sur le final “The Flickering Lights”. Comme en témoigne le magnifique artwork “stellaire” du Français Adrien Bousson (Inquisition, Necrophobic, Rotting Christ, The Berzerker), pas vraiment de paysages forestiers et enneigés (Thy Serpent) mais plutôt une excursion dans l'infiniment grand. Même si ici les appétences électronique sont bien loin des derniers opus, on retrouve quelques arrangements savoureux rappelant la froideur martiale de la belle époque d’Aborym : l’intro de “As the After Becomes the Before”, le break du morceau éponyme ou de “Helminthiasis”. Certes les premières écoutes ne seront peut-être pas si aisées, quelques longueurs en fin d’album (“One of Light, One of Soil”) et de redites dans les compositions (le riff d’intro “Helminthiasis” calqué sur ““The Dissolution of Mind and Matter”)... Mais une fois converti, quelle mandale et quel bonheur.



