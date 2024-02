Fetid Zombie - Where Worms Craw Chronique Where Worms Craw (EP)

FETID ZOMBIE, quel nom génial ! Putain, ça me rappelle quand j’étais au Collège et qu’on pensait à fonder un groupe avec mon pote Cyril (exécrable guitariste s’il en était). Nous avions déjà le nom, cela aurait été « Zombie Warrior », un projet mort dans l’œuf et qui restera à jamais au stade anal. Pourtant, il ne faudrait pas s’arrêter à ce nom somme toute très con (cela dit, pas plus que la moyenne) car l’homme qui se cache derrière n’est autre que Mark Riddick, bien connu du milieu death metal pour son travail baveux d’MACABRA, tantôt en binôme avec son frère jumeau Mike Riddick (GRAVE WAX, MOONROOT, HEXENTANZ).



L’air de rien, ce one-man-band existe depuis 2008, ce qui lui fait un catalogue de sept LP plus une brochette XXL de splits, de démos et d’EP, dont ce dernier mort-né « Where Worms Crawl » qui nous présente six nouvelles compositions pour une honorable durée de vingt-cinq minutes. Si vous êtes collectionneurs, sachez que la cassette en édition limitée est déjà épuisée… Pour ma part, je vais me rabattre comme d’habitude sur la version digitale de cette sortie et partir à la rencontre de cette obscure formation de death metal.



Si le musicien s’inspire de thématiques telles que les cadavres, les perversions sexuelles et le gore pour développer son univers visuel, la mouvance musicale dans laquelle s’inscrit ce disque ne me semble en revanche pas totalement correspondre aux liens établis dans Metal Archives. En effet, alors que ce site évoque des choses telles que IMPETIGO, GORELORD, à Frediablo.



Enfin, et aussi étrange que cela puisse paraître, il y a une fibre héritée du vieux heavy metal à l’anglaise qui traverse chacun des morceaux. Cela s’entend notamment aux solos, à la volonté de placer des harmonies de guitares (« Cold and Withering Granite ») et donc de rester mélodique en dépit d’un parti-pris sinon totalement rudimentaire. En effet, en dehors de ces quelques effets de manche, toujours fort à propos, le reste est clairement à ranger dans la mouvance d’un death metal rustre, sans finesse aucune, bien plus sensible aux atmosphères qu’aux structures en elles-mêmes. Du mid-tempo gluant à souhait, qui n’accélère que peu et ne ralentit jamais suffisamment pour être appelé doom death.



Il reste que derrière cette apparence de simplicité extrême, de dépouillement absolu, il demeure le plaisir jamais tari de se manger une bonne tranche de putridité confite dans son jus où tout fait sens : le logo magnifique, l’illustration idéale, le noir et blanc évidemment et puis ils sont beaux ces jumeaux, bravo au papa et à la maman pour avoir engendré ces garçons qui nous régalent de leurs multiples projets de death metal à l’ancienne ! Sinon, à titre personnel, j’avoue que ma préférence va encore du côté de MACABRA dont j’attends impatiemment le successeur de « … to the Bone » (2016) mais FETID ZOMBIE c’est tout de même bien plus qu’un chatoyant interlude durant une finale de Super Bowl, c’est toute l’âme des cultures de séries B et Z qui est mise ici en musique. Il va falloir que je me penche sérieusement sur le reste de la discographie, ça tombe bien elle est entièrement disponible sur le Bandcamp !



