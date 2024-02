Savage - Demo 1 Chronique Demo 1 (Démo)

De Savage je ne sais absolument rien si ce n’est qu’il s’agit d’un groupe originaire des Pays-Bas. Pour le reste, il faudra soit faire preuve de patience pour espérer glaner quelques informations supplémentaires au hasard d’une éventuelle interview ou bien plus probablement choisir de s’en foutre et faire avec ce manque de cadre contextuel... Personnellement, j’ai choisi la deuxième option.



De fait, mes présentations seront évidement très brèves puisque je n’ai pas grand chose d’autre à vous apprendre au sujet de ce groupe dont la première démo (la bien nommée Demo I) est parue en juillet 2023 au seul format numérique avant que celle-ci n’intéresse quelques mois plus tard le label Dawnbreed Records, discrète structure néerlandaise à qui l’on doit quand même quelques chouettes sorties comme les deux démos d’Evulse, le dernier album de Xoth et plein d’autres trucs avec des groupes tels que Mortuous, Phantasmagore, Rude, Larvae, Gosudar, Entrapment et j’en passe).



Edit (n’ayant pas envie de réécrire toute mon introduction et trouvant la situation que je m’apprête à vous décrire plutôt amusante, vous serez bien aimables de m’autoriser ce petit écart) : Bon, finalement, dans mon incapacité à rester concentré face à mon ordinateur, je suis quand même allé fouiller Internet en me rappelant que l’ami Zoltar (ex-Hard’n’Heavy, New Noise...) avait écrit un papier au sujet de Savage. Il s’avère qu’une interview a même été publiée et que grâce à elle j’en sais désormais davantage au sujet de cette (plus si mystérieuse) formation. Ce groupe est en fait la suite indirecte d’Entrapment, one-man band néerlandais fondé par Michel Jonker et sur lequel je me suis déjà penché à trois reprises ici-même. Comme pour ce précédent projet, l’homme est seul maître à bord et entend bien le rester.



Au programme de cette modeste démo, trois titres bouclés en un petit peu plus de dix minutes qui, j’en mets ma main à couper, ne manqueront pas de satisfaire à l’appétit de tous les amateurs de Death Metal scandinave façon Nihilist, early-Entombed, Death Breath et Bastard Priest... (j’en étais là avant de glisser mon édit un petit peu plus haut). Alors pourquoi mettre fin à Entrapment pour se lancer quelques années plus tard dans Savage ? Outre une sombre histoire d’accordage, principalement parce que celui-ci estimait avoir fait le tour de la question avec le premier et que les titres composés pour le second s’avèrent tout simplement meilleurs. Deux affirmations que je n’irai certainement pas contredire puisqu’en effet, malgré une formule simple comme "bonjour" et que l’on a déjà pu entendre un nombre incalculable de fois, les trois titres de cette première démo sont effectivement particulièrement efficaces et redoutables.



Punk à tout faire, le père Jonker renoue sans grande surprise avec ces rythmiques endiablées qui ont fait la renommée des trois démos de Nihilist. Une cadence soutenue à l’énergie Punk des plus communicatives et immédiates. En effet, pas besoin d’enchaîner les écoutes pour savoir où le Néerlandais veut en venir. D’ailleurs c’est sans tarder que vous l’accompagnerez en tapant du pied, une grimace entendue défigurant votre visage et le poing fièrement serré (imparable sur les premières instants de l’excellent "Revulcion")... Du tchouka-tchouka en veux-tu en voilà et autant te dire que tu risques bien de cavaler à perdre haleine (oui, on se tutoie maintenant). Ceci étant dit, le Néerlandais n’est pas du genre à mettre tous ses oeufs dans le même panier. C’est pourquoi sur "Malformation" celui-ci va en profiter pour lever le pied (à l’exception d’une séquence centrale un petit peu plus soutenue) et se jouer de tempos sensiblement moins tendus histoire quand même de varier les plaisirs.

Et comme ce n’est pas le seul domaine dans lequel il excelle, le bonhomme y va aussi de ces riffs Death Metal à trois notes qui d’emblée font mouche grâce à cette fibre Punk tout aussi évidente. Une science de l’accord qui tue faisant bien vite oublier ce manque d’originalité pourtant flagrant. Car en effet, comme je le disais plus haut, impossible de ne pas tracer un parallèle avec des groupes tels que Nihilist et le Entombed des deux premiers albums. De "Mortal Decay" à "Revulcion" en passant par "Malformation" tout chez Savage nous ramène du côté de la balbutiante scène Death Metal de Stockholm de la fin des années 80 et du tout début des années 90. Un voyage dans le temps toujours un petit peu risqué (difficile d’espérer rivaliser avec de tels groupes ni de ne pas susciter l’ennui en passant après tous ces groupes qui depuis plusieurs années s’y sont déjà risqués) mais dont le one-man band sort pourtant avec les honneurs en suscitant au passage chez nous autre auditeurs amateurs jusqu’à la mort de ce genre de sonorités un vif intérêt sur sa petite personne. Bref, Savage porte bien son nom et ce ne sont pas trois titres qui viendront me donner tort.



Si en ce qui me concerne j’ai effectivement un très bon souvenirs des deux premières sorties d’Entrapment (Irreligeous Abominations et The Obscurity Within…), je crois pourtant qu’avec Savage le Néerlandais a raison de dire qu’il se situe un bon cran au-dessus. Son Death Metal semble ici tout droit sorti de cette époque bénie où chaque nouvelle démo venait surpasser la précédente en suscitant l’engouement de toute une scène aussi enthousiaste qu’affamée. De fait, si les quelques groupes mentionnées dans cette chronique sont du genre à faire vibrer vos cordes sensibles, nul doute que vous devriez trouver à vous régaler avec ces trois titres particulièrement bien troussés. De ces cavalcades de Punk à chiens à ces riffs qui puent le cimetière et la mauvaise bière éventée en passant par ces solos sinistres ("Revulcion" à 1:57 et "Malformation" à 2:29) et parfois même bien Rock’n’Roll ("Mortal Decay" à 1:39), tout n’est que réjouissances. Vivement la suite !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Savage

Death Metal - Pays-Bas

écoutez Mortal Decay

Revulsion

Malformation

tracklist 01. Mortal Decay (03:29) 02. Revulsion (03:13) 03. Malformation (03:57)

Durée : 10:39

line up Michel Jonker / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 14 Juillet 2023

Essayez aussi Pustilence

Beliefs Of Dead Stargazers And Soothsayers

2023 - Memento Mori / Rotted Life Records Plague Patrol

Demo 2021 (Démo)

2021 - Dry Cough Records / Psychocontrol Records Total Isolation / Sedimentum

Total Isolation / Sedimentum (Split 7")

2021 - Seed Of Doom Records 7th Nemesis

Scourge Of The New World Order

2002 - Autoproduction Vomiting Corpses

Coma: The Spheres Of Innocence

1995 - Invasion Records