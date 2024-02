Soul Incursion - Eternal Darkness Chronique Eternal Darkness (EP)

Si ces dernières années ont vu l’émergence au sein de la scène Death Metal finlandaise d’une toute jeune garde bien décidée à prendre le pouvoir il ne faut cependant pas oublier l’existence des vieux briscards locaux, toujours prêts à en découdre au sein de nouvelles formations émergentes mais pas moins inintéressantes que celles des jeunes du secteur. C’est le cas de SOUL INCURSION qui après sa création en 2021 livre ici un premier Ep impeccable et énergique, où l’absence d’originalité est largement compensée par la qualité de l’écriture et l’entrain communicatif qui en ressort, où l’on trouve notamment le guitariste Henri Hirvonen qui a fait ses armes au sein de DECAYING. Si ce nom reste cantonné à la deuxième division locale cette nouvelle entité a de bonnes chances de pouvoir prétendre à plus haut dans l’avenir, pour cela il lui faudra éviter certaines répétitions et plans interchangeables présents ici... même si l’on sent qu’il y’a un potentiel ici qui a les moyens de ses ambitions, à condition d’oser un peu plus et d’ajouter un soupçon d’expérience supplémentaire.



En effet sous ses airs simplistes et rudimentaires la musique pratiquée recèle de très bons moments à découvrir, tant l’envie d’en découdre y est présente en grande quantité... à l’instar du headbanging permanent. Du coup rien d’étonnant à ce que « Eternal Darkness » dévoile des facettes Punk imposantes menées par un tempo largement basé sur la vitesse et au riffing simple... même s’il faut noter que les gars n’hésitent pas à ralentir l’allure pour aérer tout cela, et surtout offrir une musique plus lourde et rampante où les ambiances noires et opaques se révèlent un peu plus fortement. Car effectivement c’est ce qui va se confirmer au fur et à mesure qu’on avance dans l’écoute, vu que même si c’est très efficace la musique jouée à toute allure à rapidement tendance à proposer les mêmes plans et patterns divers, heureusement la propension de ses créateurs à jouer sur l’alternance fait vite oublier cela surtout que c’est plus efficace quand ils lèvent le pied. Si ce rendu équilibré se fait encore sentir sur le très bon et efficace « Screams Through Chasms » (qui fait presque office de suite à la plage précédente), les choses vont gagner en densité sur l’imparable « Dreams To Destroy » qui va accentuer le grand-écart et même rajouter à sa musique des plans mid-tempo parfaits pour secouer la tête, tout cela avec un soupçon de mélodie via un solo impeccable.



Jouant ainsi sur tous les tableaux cette composition sert de parfaite transition avec la doublette de fin qui va être plus massive et froide, et en premier lieu sur « Abysmal Flames » qui bien que gardant une certaine homogénéité va mettre en avant une rythmique plus bridée et opaque où le sentiment d’écrasement va prédominer. Tout cela en conservant toujours cette technique assez simple qui ne s’embarrasse pas d’excès et va à l’essentiel, même du côté de la durée qui ne s’étire nullement. Cependant ce point va être différent sur la clôture intitulée « Perpetual Wasteland » qui va durant six minutes montrer le pan le plus bridé du quatuor avec une vraie accroche persistante, en montrant ici une influence très ASPHYX que ce soit dans le style comme la voix... dont certaines intonations font largement penser à Martin Van Drunen. Mettant la rapidité complètement hors-jeu l’entité se concentre ici sur son côté putride et humide où le bridage extrême est la règle, et d’où n’émerge nulle trace de luminosité (hormis sur le lead où le brouillard se dissout un chouia) pour dévoiler une vision musicale plus intéressante et jamais lassante, malgré là-encore la sensation de boucle rythmique régulière.



Du coup même si tout cela manque encore un peu de maturité et de personnalité on a de quoi être optimiste pour l’avenir de la bande, qui signe un premier jet particulièrement prometteur et qui s’écoutera facilement sans aucune prise de tête ou envie de zapper. S’il faudra un peu moins de prévisibilité dans le futur et sans doute varier encore un peu plus son écriture (où un soupçon de violence supplémentaire ne serait pas de refus) on se satisfera aisément de cette bonne petite découverte au potentiel à suivre, et qui montre une fois encore la qualité et l’authenticité des groupes venus d’une Finlande à la vitalité incroyable et qui ne semble jamais vouloir s’arrêter.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Soul Incursion

Death Metal - 2021 - Finlande

écoutez Eternal Darkness

Screams Through Chasms

Dreams To Destroy

Abysmal Flames

Perpetual Wasteland

tracklist 01. Eternal Darkness 02. Screams Through Chasms 03. Dreams To Destroy 04. Abysmal Flames 05. Perpetual Wasteland

Durée : 20 minutes

line up Aleksi Mattila / Chant - Basse

Henri Hirvonen / Guitare

Oskar Bruun / Guitare

Arttu Turunen / Batterie

parution 15 Décembre 2023

Essayez aussi Sněť

Mokvání V Okovech

2021 - Blood Harvest Records Pestilence

Testimony Of The Ancients

1991 - R/C Records Vrenth

Baptism Death

2020 - Rotted Life Records Puteraeon

The Crawling Chaos

2014 - Cyclone Empire Records Altars

Paramnesia

2013 - Nuclear Winter Records