Woods of Infinity - The Northern Throne Chronique The Northern Throne (Compil.)

Cela fait 13 ans que le dernier album de WOODS OF INFINITY est sorti, et bientôt autant d’années qu’il a splitté. Et comme pour toute disparition d’un être cher, sa fin a provoqué un deuil. Mais alors que normalement un deuil prend fin avec le temps passé, le mien ne s’est jamais terminé. J’ai toujours continué à penser au groupe, à une éventuelle reformation, à la création d’un groupe similaire... J’avais surtout l’impression d’une fin en queue de poisson, et que beaucoup de choses restaient à dire, que la boucle n’avait pas encore été bouclée… Mon deuil perdurait et je craignais qu’il ne finisse jamais... C’est chose faite. Enfin, je suis apaisé. Et ce qui m’a permis de l’être, c’est tout simplement cette compilation, miracle apparu subitement en février 2024.



Cette sortie n’était pas le remède que j’imaginais, et pourtant elle a été salvatrice, se présentant finalement comme un véritable trésor pour tout amoureux du groupe suédois. Pourquoi ? Parce qu’elle réunit pratiquement tous les morceaux rares du duo et qu’elle permet de recoller tous les morceaux du puzzle WOODS OF INFINITY. En proposant ces morceaux qui n’étaient sortis que sous des formats vinyles ou tapes, sur des éditions limitées, sur des compilations inconnues, The Northern Throne est comme trouver une vidéo d’un parent mort, sur laquelle on le voit dans des instants qu’on ne connaissait pas, qu’on connaissait peu, qu’on connaissait mais sans avoir les détails… Et du coup, on en finit apaisé. Cette compilation apporte l’acceptation parce qu’elle aide à boucler la fameuse boucle, à tout comprendre de notre groupe favori. Il faut dire qu’elle est très généreuse et complète, avec 24 morceaux répartis sur deux CD. Bien sûr, il y en a certains que l’on connaissait déjà bien, comme le célèbre « Summer is Not My Friend » tiré de l’EP Frozen Nostalgia de 2008, mais d’autres n’étaient jamais parvenues à mes oreilles, comme « Iklädda ert sista andetag », sorti à l’origine en 2009 sur une compilation entre plusieurs groupes. Je me suis d’ailleurs amusé à retrouver d’où venaient toutes ces pistes, et voici le résultat de mes recherches :





1. « Hommage till krig » est tiré d’une demo de 2003 qui n’a jamais vu le jour, appelée Altar Of The Wistful.

2. « Iklädda ert sista andetag » vient d’une compilation appelée Eight Acts Of Origin sur laquelle on retrouve aussi des morceaux d’AKITSA, PAGAN HELLFIRE, MÖRKER etc...

3. « Summer is Not My Friend » était à la base sur l’EP Frozen Nostalgia (2008).

4. « Stolthet » était un morceau sur le Promo 2001, qui était une demo.

5. « Worship Us » était présent sur plusieurs sorties : la demo Skog de 1999, le Promo 2001, mais aussi l’EP de 2003 I-20.

6. « Hjässa » est une composition qui figurait en 2009 sur le split avec ARKHA SVA : Old Ugly Trees.

7. « Northern Grimwaste » apparaissait sur Gaggenau, une demo de 2000.

8. « Excursions Into the Uncanny Valley » était la deuxième piste sur l’EP Frozen Nostalgia en 2008.

9. « Silence After War » était sur la demo Trollhämnd de 1999 ainsi que sur Gaggenau la demo de 2000 et l’EP I-20 de 2003.

10. « Etwas besonderes im sauna » était présenté comme un bonus de Ljuset, l’album de 2006.

11. « Render God » se trouvait aussi l’EP I-20 (2003).

12. « Lidande upphöjt till tvà » vient du split de 2004 avec HORNA.

13. « Uppgivet hjärta » est le morceau du split avec JOYLESS de 2005.

14. « Moonlight Shadow » est une reprise de Mike Oldfield qui était ajouté à la version Tape de Hejdå.

15. « Det är mycket med det jordiska » est l’un des derniers morceaux composés par WOODS OF INFINITY, présent sur Adeus, le split avec DEFUNTOS de 2013.

16. « My First Victim », vieux morceau du Promo 2001 (Demo 2001)

17. « Under Our Boots » est l’un des titres parus sur 30/7 (demo de 2010).

18. « Quintessence » est une reprise de DARKTHRONE sortie sur Gaggenau (Demo 2000).

19. « Thule vaknar » était un titre bonus de la version vinyle de l’EP Hopplös väntan (2010).

20. « Cancerous Jesus Christ » apparaît sur la demo de 2000 Gaggenau et celle de 2001 Promo 2001.

21. « Lady Spring » était sur la demo : 30/7 (Demo 2010).

22. « Pappa Satan » était aussi sur Old Ugly Trees, le split avec ARKHA SVA de 2009.

23. « Ledsagad » était aussi un bonus pour l’album Hejdå, mais version vinyle en 2008.

24. « Avklädd, klädd och oförstadd », enfin, était sur le split avec ARMAGGEDON paru en 2010 : Anti Zionist.



Ce que j’ai beaucoup apprécié en plus du fait de retrouver tous ces titres rares, c’est qu’ils ne soient pas présentés dans un ordre chronologique. Car WOODS OF INFINITY a eu des périodes différentes, mais elles étaient toutes intéressantes, déjà torturées dès les débuts, avec toujours ce talent pour raconter et représenter le mal-être, le dégoût, la haine et l’incompréhension des autres, du monde, mais aussi de soi-même.



Tous les titres sont-ils excellents ? Non, mais ils sont tous nécessaires car ils font tous partie de l’histoire de WOODS OF INFINITY, ils contiennent tous une de ses facettes, ils forment un tout qui a besoin de chacune de ses parties. Voilà pourquoi cette compilation ne peut que recevoir la note maximale de 10/10. Elle n’est pas une pierre de plus à l’édifice construit par le groupe, mais elle en est les bases et les structures, l’âme, l’esprit et le corps. Elle est aussi la grosse pièce qui manquait pour qu’enfin le fan que je suis puisse accepter la fin. Je vais surtout pouvoir maintenant me consacrer pleinement à mes expoirs de nouvelles compositions pour SAPAUDIA, groupe français dans lequel Ravenlord officie et qui a tendance lui aussi à se faire trop peu présent...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - War Against Yourself Records Black Metal Torturé notes Chroniqueur : 5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Woods of Infinity

Black Metal Désespéré - 1999 † 2012 - Suède

nouveaute A paraître le 16 Février 2024

tracklist 01. Hommage till krig 02. Iklädda ert sista andetag 03. Summer is Not My Friend 04. Stolthet 05. Worship Us 06. Hjässa 07. Northern Grimwaste 08. Excursions Into the Uncanny Valley 09. Silence After War 10. Etwas besonderes im sauna 11. Render God 12. Lidande upphöjt till tvà 13. Uppgivet hjärta 14. Moonlight Shadow 15. Det är mycket med det jordiska 16. My First Victim 17. Under Our Boots 18. Quintessence 19. Thule vaknar 20. Cancerous Jesus Christ 21. Lady Spring 22. Pappa Satan 23. Ledsagad 24. Avklädd, klädd och oförstadd

Durée : 113:16

voir aussi Woods of Infinity

Förintelse & Libido

2004 - Total Holocaust Records Woods of Infinity

Hamptjärn

2007 - Supernal Music

Essayez aussi Dråpsnatt

Skelepht

2012 - Frostscald Records Dégénéréscence

...Ainsi! Nous dansâmes aux limbes détestées...

2022 - Drakkar Productions Sytris

Koszmar (EP)

2013 - Hell Is Here Production Oak

Judas

2020 - Feu Follet Productions Sytris

Confessions of the Fall

2012 - Hell Is Here Production