No Return - Self Mutilation Chronique Self Mutilation

NO RETURN en 1995, sur un troisième album plutôt contesté : Red Embers », dont le style est encore totalement dans l’esprit du disque précédent et qui marque la dernière apparition de Tanguy Bourgeois au chant. C’est donc en un peu moins de trois ans que les musiciens vont opérer leur mutation, sans pour autant renier le passé. En effet, la marque tribale présente sur la pommette du visage ornant l’EP est reprise sur la poitrine des personnages illustrant « Self Mutilation », une façon claire pour le groupe de dire qu’il ne change pas radicalement mais qu’il évolue fortement.



Il y a donc eu du changement autour des indéfectibles Alain Clément (guitare) et Didier le Baron (batterie) avec les arrivées d’un nouveau bassiste (Olivier Herol), d’un claviériste (Malko Pouchin) et, surtout, de la nouvelle voix de la formation : Steeve Petit, alias Zuul. Et à la différence de certains groupes où les mouvements de personnels n’exercent aucune influence sur la musique, le quintette fait peau neuve, se réinvente pour prendre l’orientation qui restera la sienne par la suite : un thrash death metal puissant, racé comme on aime à le dire, également beaucoup plus technique. Il reste que l’on peut parfaitement concevoir d’être fan de la première heure et d’avoir lâché la bande à ce moment-là ou, inversement, de ne pas adhérer aux débuts mais de fondre sur ce qu’elle a sorti ces vingt dernières années.



Les compteurs sont donc remis à zéro. Et alors que « Do or Die » se lance, un premier constat s’impose : les mecs ont mis le paquet sur la production. Elle est clinique, froide, conquérante, à l’image de compositions qui se révèlent être la jonction parfaite entre le death metal de Demanufacture » et le riffing de



S’il fallait cependant le préciser, les Français conservent une personnalité, des spécificités qui les rendront toujours identifiables. Le style est certes moins clivant qu’auparavant mais il est pratiqué à un tel niveau d’intensité, d’exigence, qu’il serait malvenu de critiquer quoi que ce soit. Je craignais l’introduction d’un clavier, je suis bien vite rassuré quant à son usage et pour cause, il est quasiment inexistant, réduit à ambiancer les compositions de sonorités futuristes subtiles (« Sect » par exemple), d’où mon parallèle avec l’Usine à Peur. Quant à la performance vocale de Zuul, elle est simplement parfaite, son timbre à la croisée du thash et du death collant parfaitement aux nouvelles ambitions de NO RETURN. Pour le reste, Alain Clément et Didier le Baron se font plus que plaisir : le premier étale une collection de techniques de jeu impressionnante, ses solos n’ont jamais été aussi bien maîtrisés, c’est un riff, une claque. Pour ce qui est du second, il insuffle une dynamique incroyable aux morceaux, il est le cœur de la machine, pas forcément hyper démonstratif dans l’approche de son instrument mais précis, musclé, diversifié, il fallait bien cela pour faire de « Self Mutilation » l’un des meilleurs albums de thrash death européen. Car oui, en 2000, si vous m’aviez demandé de choisir entre



A titre personnel, c’est vrai que j’ai arrêté de suivre le groupe après cet album, Nous avions laissé lesen 1995, sur un troisième album plutôt contesté : « Seasons of Soul ». S’en était suivi l’EP «», dont le style est encore totalement dans l’esprit du disque précédent et qui marque la dernière apparition deau chant. C’est donc en un peu moins de trois ans que les musiciens vont opérer leur mutation, sans pour autant renier le passé. En effet, la marque tribale présente sur la pommette du visage ornant l’EP est reprise sur la poitrine des personnages illustrant «», une façon claire pour le groupe de dire qu’il ne change pas radicalement mais qu’il évolue fortement.Il y a donc eu du changement autour des indéfectibles(guitare) et(batterie) avec les arrivées d’un nouveau bassiste (), d’un claviériste () et, surtout, de la nouvelle voix de la formation :, alias. Et à la différence de certains groupes où les mouvements de personnels n’exercent aucune influence sur la musique, le quintette fait peau neuve, se réinvente pour prendre l’orientation qui restera la sienne par la suite : unpuissant, racé comme on aime à le dire, également beaucoup plus technique. Il reste que l’on peut parfaitement concevoir d’être fan de la première heure et d’avoir lâché la bande à ce moment-là ou, inversement, de ne pas adhérer aux débuts mais de fondre sur ce qu’elle a sorti ces vingt dernières années.Les compteurs sont donc remis à zéro. Et alors que « Do or Die » se lance, un premier constat s’impose : les mecs ont mis le paquet sur la production. Elle est clinique, froide, conquérante, à l’image de compositions qui se révèlent être la jonction parfaite entre lede « Contamination Rises » (complexité, agressivité), la précision chirurgicale d’un FEAR FACTORY à l’époque de «» et le riffing de SLAYER dans sa période post « Decade of Aggression » (« Truth and Reality »).S’il fallait cependant le préciser, les Français conservent une personnalité, des spécificités qui les rendront toujours identifiables. Le style est certes moins clivant qu’auparavant mais il est pratiqué à un tel niveau d’intensité, d’exigence, qu’il serait malvenu de critiquer quoi que ce soit. Je craignais l’introduction d’un clavier, je suis bien vite rassuré quant à son usage et pour cause, il est quasiment inexistant, réduit à ambiancer les compositions de sonorités futuristes subtiles (« Sect » par exemple), d’où mon parallèle avec l’Usine à Peur. Quant à la performance vocale de, elle est simplement parfaite, son timbre à la croisée duet ducollant parfaitement aux nouvelles ambitions de. Pour le reste,etse font plus que plaisir : le premier étale une collection de techniques de jeu impressionnante, ses solos n’ont jamais été aussi bien maîtrisés, c’est un riff, une claque. Pour ce qui est du second, il insuffle une dynamique incroyable aux morceaux, il est le cœur de la machine, pas forcément hyper démonstratif dans l’approche de son instrument mais précis, musclé, diversifié, il fallait bien cela pour faire de «» l’un des meilleurs albums deeuropéen. Car oui, en 2000, si vous m’aviez demandé de choisir entre SOILWORK THE HAUNTED voire DARKANE (même si « Rusted Angle » reste encore une grosse fessée), ma décision aurait été prise sans aucun temps de réflexion, le chauvinisme n’ayant même pas besoin d’être pris en compte.A titre personnel, c’est vrai que j’ai arrêté de suivre le groupe après cet album, « Machinery » étant le dernier que j’écoute encore avec plaisir mais bon sang, cette décennie 1990 – 2000 fut un véritable parcours sans fautes en dépit de son éclectisme.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE