Une fois encore s’il fallait trouver un bilan positif à cette hystérie mondiale prénommée Covid c’est l’incroyable vitalité et créativité artistique qui en ont découlé, et parmi les nombreux exemples déjà évoqués sur le site on peut désormais rajouter ONE DAY IN PAIN qui depuis ses débuts en 2020 n’a vraiment pas chômé vu qu’il sort déjà son troisième album. Evoluant dans un Swedeath typiquement local et ayant au sein de ses membres un mélange entre jeunesse et expérience confirmée (vu qu’on y retrouve des noms ayant officié notamment dans BLOOD MORTIZED, DEMONICAL ou encore CENTINEX), le quintet va ici proposer un peu plus d’une demi-heure de musique menée tambour battant et qui ne s’éternise jamais inutilement (vu qu’aucun titre ne dépasse allègrement les quatre minutes). Si forcément tout ça va donner la sensation de redite en permanence il faut bien reconnaître que le résultat est quand même très agréable et passera facilement les écoutes en dilettante, à défaut d’être franchement mémorable et de captiver au-delà d’un cercle restreint de fans.



Néanmoins il serait dommage de ne pas laisser sa chance à cette galette qui bien qu’étant totalement calibrée a des arguments intéressants à proposer, et en premier lieu sur le simple et direct « Tremors » qui joue sur l’habituelle facette entre vitesse exacerbée et lourdeur pachydermique, où le grand-écart massif ici présent fait parfaitement le boulot. Si cette construction va régulièrement revenir sur le devant de la scène (via le remuant et débridé « Plague Imprisoning » ou encore le sombre et étouffant « In Pain We Trust »), pour le reste le groupe va quand même montrer un soupçon de subtilité sur ces compositions afin de ne pas lasser trop vite l’auditoire en lui donnant la sensation (plus ou moins justifiée il est vrai !) de reprendre les mêmes bases rythmiques, et obtenir ainsi un rendu presque prévisible. Car parmi les bonnes choses présentes ici on peut souligner l’apport du groovy et remuant « Rådbråkad » qui malgré son absence de vitesse élevée trouve le moyen d’accrocher immédiatement de par son mid-tempo imparable et entraînant ainsi que via ses plans rampants et oppressants où la noirceur ne désépaissit pas un instant. Si « Kneel » va garder un vrai sens du groove et du headbaning contagieux c’est surtout l’apparition d’une légère mélodie sur le solo qui va distinguer cette plage des autres, avec toujours un très bon résultat à l’oreille tant ça bouge immédiatement... à l’instar de « Father War » où tout le panel rythmique est de sortie, sans que ce côté légèrement épique ne faiblisse en intensité. Reprenant également tout cela « Prayer Unheard » sert de parfaite conclusion en offrant une dernière salve de moments intenses pour mettre les nuques à rude épreuve tout en donnant envie de se secouer comme un dératé, à l’instar du plus primitif et presque Punk « Killing Faster » où le tempo reste majoritairement explosif et être ainsi un parfait défouloir en règle qui ne s’affranchit pas des codes spécifiques au genre.



Du coup malgré ses petites imperfections (on a du mal à faire émerger un titre plus qu’un autre) et ce ressenti logique que tout ça sera oublié dès qu’on en aura fini de l’écouter, il n’en reste pas moins qu’il y’a de quoi passer un moment agréable avec ce disque qui pue la sincérité et l’authenticité... confirmant que le genre arrive encore à produire des choses de qualité bien qu’il ne se renouvelle absolument plus depuis longtemps. Sans prétention et clairement installé dans la deuxième division de son pays le combo réussira néanmoins à attirer sans peine dans ses filets les amateurs du HM-2 local, qui passeront aisément un moment sympathique tant tout y est parfaitement codifié et exécuté sans jamais tomber dans le surplus technique (vu que ça reste assez simple et fluide du côté de l’écriture). S’il parait peu probable qu’à l’avenir l’entité grimpe dans la hiérarchie elle a néanmoins tout ce qu’il faut pour ouvrir parfaitement les hostilités des têtes d’affiches comme des festivals, où sa musique fera mouche à tous les coups et c’est bien là l’essentiel finalement.

