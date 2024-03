Resistance - Cyclic Terror Chronique Cyclic Terror (EP)

RESISTANCE que de dire qu’ils nagent dans une profonde confidentialité depuis leurs débuts en 2010. Il aura fallu attendre quatre ans pour qu’une première démo (« Sol Invictus ») paraisse en indépendant (et en cassette), puis près de dix ans pour voir l’avènement d’un premier EP : « Cyclic Terror », récemment réédité par le label



Au niveau des influences, l’énigmatique trio (N.V.M, P.A, V.) se réclame d’une filiation brutale : DIOCELTIAN, ANGELCORPSE,



Certes, la pochette évoque sans conteste les approches totalitaires que l’on affectionne : épurée, impériale, avec des polices de caractères assez symptomatiques, elle accroche l’œil c’est un fait. La formation sera en revanche moins radicale dans sa musique, déjà parce qu’elle prend le temps d’écrire des titres relativement longs pour le genre (les plus de huit minutes de « Kingdom » et « Herald of Crawling Chaos »), ensuite parce qu’il y a une dimension mélodique indéniable qui fait de RESISTANCE bien plus qu’une simple machine à blaster. On pourra le regretter comme s’en réjouir, ce sera selon votre sensibilité, pour ma part j’avoue apprécier ce très bon équilibre entre la fureur d’un black death primitif (peu de technique, peu de riffs pour une maximisation de l’impact) et la volonté d’apporter une dimension épique aux passages les plus rapides, de conserver un côté « audible ».



J’admets également qu’il y a également une forme de grandeur guerrière qui se dégage des morceaux, notamment grâce aux chants rageurs de N.V.M et P.A, pas bien originaux mais parfaitement maîtrisés dans leur froideur conquérante. On appréciera également la part belle donnée à la basse, dont le rôle, pour une fois, n’est pas de suivre bêtement la batterie ou la guitare. Ses partitions indépendantes en font une pièce maîtresse de l’identité du groupe, les vrombissements inquiétants apportant un supplément de noirceur à une atmosphère déjà naturellement bien opaque.



Pour le reste, je reste encore assez timoré : comme beaucoup de ses camarades de classe évoluant dans une catégorie similaire, RESISTANCE fait montre d’un solide niveau technique, tout est parfaitement exécuté avec de très bons moments de cavalcades rythmiques trashisantes (« Kingdmom » et son cri arayesque aux alentours des sept minutes), quelques ralentissements putrides, beaucoup de variétés dans les tempos donc, mais il manque encore ce petit supplément d’âme qui ferait que l’on passerait de l’anecdotique au déstabilisant. Nous connaissons tous la qualité de la scène suisse, les musiciens se fondent plutôt bien dans le tableau général mais je vais sagement attendre un album pour me faire une idée plus précise du potentiel.



2023 - Indépendant

2024 - Asgard Hass Black Death Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Resistance

Black Death Metal - 2010 - Suisse

formats Digital / 30/10/2023 - Indépendant

K7 / 27/01/2024 - Asgard Hass

écoutez Kingdom

Cyclic Terror

Herald of Crawling Chaos

tracklist 01. Kingdom (08:42) 02. Cyclic Terror (05:13) 03. Herald of Crawling Chaos (08:26)

Durée : 22:21

line up N.V.M / Basse, Chant

P.A / Guitare

V. / Batterie

parution 30 Octobre 2023

