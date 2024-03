Dwarrowdelf - The Fallen Leaves Chronique The Fallen Leaves

Une nouvelle fois, l’Anglais DWARROWDELF sort un album gentillet et inoffensif, tout en étant bien conçu et mélangeant différents genres sans choquer les oreilles, et ayant pour principal atout de rajouter un peu de lumière dans une soirée ténébreuse.



C’est encore et toujours Tom O'Dell qui est à l’origine de la totalité des compositions, des instruments et des vocaux, comme il y est habitué depuis 2017. Il avait enchaîné quatre albums entre 2018 et 2020 avant de faire une longue pause de 4 ans comme si lui, au contraire des one mans band du monde entier, n’avait pas pu poursuivre sa musique pendant la Covid. Les fans ont donc dû prendre leur mal en patience pour la première fois mais qu’ils se rassurent, DWARROWDELF est bien de retour pour les replonger dans son univers principalement inspiré par Tolkien et la fantasy. Et qu’ils se rassurent, ils n’auront pas trop de mal à trouver ce The Fallen Leaves puisqu’il sort sur le même label que l’album précédent ! C’est la première fois que le groupe ne déménage pas, donc ça se fête aussi. Il avait commencé en trombe chez Wolfspell Records puis il est passé par Flowing Downward et Fólkvangr Records avant d’atterrir chez Northern Silence Productions. La collaboration de l’Anglais avec l’Allemand est de toute façon assez évidente puisque la musique du groupe rentre parfaitement dans les ambiances qu’il privilégie.



Et je parle plus « d’ambiance » que « de style », parce que DWARROWDELF n’est pas vraiment à caser dans le « Black Metal épique / atmosphérique » cher au label. C’est surtout le mot « black » qui posera problème d’ailleurs, parce qu’ici les sonorités sont bien plus variées avec un mélange équilibré entre le death, le heavy, le power, le dungeon synth. Et par-dessus, il y a une pincée de black.



Les ambiances quant à elles sont douces, et même l’agressivité de certains passages semble vouloir faire des caresses tant les claviers et les mélodies envolées ne sont jamais loin. Ce n’est pas de la rage et encore moins de la haine qui se dégagent des compositions, mais plutôt de la bravoure et de l’énergie positive. C’est aussi bien la force que la faiblesse de cet album de 43 minutes. Il saura toucher ceux qui veulent galoper dans des prairies au printemps, mais il semblera un peu niais à ceux qui attendent plus de profondeur. Personnellement il ne m’a pas donné envie d’y revenir très souvent car il m’a donné la même impression qu’une aventure dangereuse mais en voyage organisé, avec les harnais et l’assurance mauvaises chutes…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Northern Silence Productions Metal Epique notes Chroniqueur : 6 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Dwarrowdelf

Metal Epique - 2017 - Royaume-Uni

tracklist 01. Within the Ashes, the Ember Still Burns 02. A Journey to Dawn 03. To Dust, We All Return 04. This Shattered World 05. Escape from the Dreamspire 06. Deliverance 07. The Fallen Leaves

Durée : 42:59

parution 2 Février 2024

voir aussi Dwarrowdelf

Evenstar

2020 - Northern Silence Productions