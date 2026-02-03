chargement...

Cave In - Tides Of Tomorrow

Chronique
Cave In Tides Of Tomorrow (EP)
Six mois avant d’aller se faire malmener chez RCA Records, Cave In nous gratifiait d’un nouvel EP intitulé Tides Of Tomorrow. Une sortie opérée par Hydra Head Records dans le but de nous faire patienter en attendant un retour en grande pompe. Composé de six morceaux parmi lesquels "The Callus", une reprise des Américains de Giants Chair (groupe de Post-Hardcore originaire du Wisconsin qui en dépit d’un manque de reconnaissance flagrant sur le vieux continent, a probablement joué un rôle majeur sur une bonne partie de la scène indépendante de l’époque à commencer par toute la clique de Boston (Cave In, Kid Kilowatt, Eulcid, Piebald...)), ce EP est cette fois-ci illustré par Aaron Turner, tête pensante d’Hydra Head Records mais aussi musicien (en tout cas au moment des faits) au sein d’Isis, Old Man Gloom, House Of Low Culture et Lotus Eater. Ce dernier signe pour l’occasion une illustration plutôt sympathique dans un style tout à fait symptomatique de l’époque.

Produit par Andrew Schneider (WarHorse, Converge, Keelhaul, Lamont, Daughters, Unsane...), Tides Of Tomorrow a été placé évidemment entre de très bonnes mains. Mais comme la plupart des sorties de moindre envergure proposées par Cave In, celle-ci ne constitue pas un incontournable dans la discographie des Américains mais plutôt un moyen pour eux d’explorer d’autres horizons, de s’essayer à de nouvelles sonorités, de rendre hommage à quelques-uns de leurs classiques (on se rappeler cette reprise de Failure sur Creative Eclipses) et de fait de ne pas laisser au rebut des titres qui vraisemblablement n’ont jamais eu pour vocation de figurer sur un quelconque album de la formation...

Parfaite illustration de ce qui vient d’être énoncé plus haut, "Come Into Your Own" qui ouvre en effet ce EP sur une rythmique particulièrement entêtante. Un beat dépouillé (celui d’une grosse caisse que l’on frappe avec la régularité d’une horloge suisse) d’une banalité confondante (probablement l’une des bases les plus simples de la musique électronique) mais qui pourtant donne tout de suite envie de taper du pied et de bouger la tête. Aussi surprenants soit cette entame et ce fameux beat servant de base rythmique à l’essentiel de ces presque cinq minutes (même si en étant rapidement mêlé aux autres instruments celui-ci va très vite se faire plus discret), ce n’est pas le seul exercice de style à ponctuer les presque trente minutes de ce EP. Autre petite sortie de piste aussi étonnante que sympathique, le morceau-titre "Tides Of Tomorrow" avec quelques-uns de ses riffs empruntés à la Surf Music (sans compter ces samples de mouettes et ce ressac qui ponctuent ces plus de six minutes) et une atmosphère (en tout cas sur sa première moitié) m’évoquant un groupe de cabaret pour quinquagénaires proprets et bien rangés.

Au-delà de ces quelques sonorités un tantinet exotiques (en tout cas pour un groupe comme Cave In), le reste ne s’oriente pas vers un retour à des sonorités Hardcore dites chaotiques mais renouent sans surprise avec ce Post-Hardcore / Indie Rock à tendance progressive et psychédélique amorcé sur Creative Eclipses et finement sublimé sur l’excellent Jupiter. Ainsi, outre le côté hyper dansant de "Come Into Your Own", ce premier morceau va très vite mettre les points sur les "i", notamment vis à vis de ceux qui s’imaginaient encore que les Américains feraient machine arrière. Guitares mélodiques et tranquilles, chant parfaitement posé et angélique, production qui respire à pleins poumons, petits effets psychédéliques en tous genres... Pas de doute, Cave In en a bel et bien terminé avec le Hardcore débraillé et métallique de ses débuts. À l’instar de ce premier titre sans équivoque, "Dark Driving", "The Calypso", "Tides Of Tomorrow" (surtout sur sa deuxième partie) et "Everest" empruntent plus ou mois le même chemin avec en bonus quelques touches de guitares acoustiques ("The Calypso" et "Everest") et autres petites notes de piano délicates ("The Calypso") pour une atmosphère contemplative évoquant naturellement les grands espaces (de la mer à la montagne en passant par l’immensité de l’espace, l’auditeur se voit vite transporter ici et là). On trouve bien de temps à autre quelques gros riffs (notamment sur "Dark Driving" à 1:47 et 3:25 qui avec "Everest" sont effectivement les deux titres les plus en tension de ce EP) mais l’ambiance générale est bel et bien à l’introspection et à la projection. Avec ses riffs psychédéliques, sa voix mélodique et hypnotique et ses leads sous acides "The Calypso" n’a aucun mal à convaincre. "Tides Of Tomorrow" on l’a vu, surprend de prime abord mais renoue très vite avec des sonorités plus familières alors qu’avec "Everest" Cave In propose un mélange acoustique / électrique pour un titre certes aérien mais également plus sombre et menaçant. Reste alors cette chouette reprise de Giants Chair qui, en plus d’avoir mis ce power trio sur la route de bon nombre d’auditeurs à l’époque, s’avère être une très belle relecture à la fois personnelle et malgré tout fidèle à l’originale d’un titre Post-Hardcore imparable. Toujours sur cette reprise, les oreilles les plus fines auront peut-être remarqué en toute fin de parcours les subtils rappels fait à certaines des sonorités électroniques entendues sur Until Your Heart Stops. C’est évidemment très discret mais suffisant pour nous octroyer un petit sourire approbatif.

Visant à nous faire patienter avant la sortie six mois plus tard d’un troisième album particulièrement recommandable (j’y reviendrai dans les semaines à venir), Tides Of Tomorrow n’est évidemment pas la sortie que l’on choisira de retenir des Américains de Cave In s’il ne fallait en garder qu’une. Malgré tout, à l’instar d’un Creative Eclipses, ce EP offre à Cave In la possibilité d’explorer de nouvelles contrées et à nous autres auditeurs celle de le voir évoluer un poil en dehors de sa zone de confort. Oui, "un poil" seulement car dans les grandes lignes les six titres de ce EP ne sont pas non plus très éloignés du Cave In en mode "Post-Hardcore / Indie Rock" que l’on peut retrouver sur Jupiter et Antenna. Bref, Tides Of Tomorrow n’est pas ma sortie préférée du groupe mais reste néanmoins un chouette EP que j’ai toujours plaisir à écouter à l’occasion.
AxGxB
3 Février 2026

Cave In
Post-Hardcore
2002 - Hydra Head Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Cave In
 Cave In
Post-Hardcore - 1995 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Come Into Your Own  (04:52)
02.   Dark Driving  (05:28)
03.   The Calypso  (04:02)
04.   Tides Of Tomorrow  (06:25)
05.   The Callus (Giants Chair Cover)  (03:31)
06.   Everest  (05:26)

Durée : 29:44

line up
parution
15 Octobre 2002

