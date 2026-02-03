Cave In - Tides Of Tomorrow Chronique Tides Of Tomorrow (EP)

Tides Of Tomorrow. Une sortie opérée par Hydra Head Records dans le but de nous faire patienter en attendant un retour en grande pompe. Composé de six morceaux parmi lesquels "The Callus", une reprise des Américains de Giants Chair (groupe de Post-Hardcore originaire du Wisconsin qui en dépit d’un manque de reconnaissance flagrant sur le vieux continent, a probablement joué un rôle majeur sur une bonne partie de la scène indépendante de l’époque à commencer par toute la clique de Boston (Cave In, Kid Kilowatt, Eulcid, Piebald...)), ce EP est cette fois-ci illustré par Aaron Turner, tête pensante d’Hydra Head Records mais aussi musicien (en tout cas au moment des faits) au sein d’Isis, Old Man Gloom, House Of Low Culture et Lotus Eater. Ce dernier signe pour l’occasion une illustration plutôt sympathique dans un style tout à fait symptomatique de l’époque.



Produit par Andrew Schneider (WarHorse, Converge, Keelhaul, Lamont, Daughters, Unsane...), Tides Of Tomorrow a été placé évidemment entre de très bonnes mains. Mais comme la plupart des sorties de moindre envergure proposées par Cave In, celle-ci ne constitue pas un incontournable dans la discographie des Américains mais plutôt un moyen pour eux d’explorer d’autres horizons, de s’essayer à de nouvelles sonorités, de rendre hommage à quelques-uns de leurs classiques (on se rappeler cette reprise de Failure sur



Parfaite illustration de ce qui vient d’être énoncé plus haut, "Come Into Your Own" qui ouvre en effet ce EP sur une rythmique particulièrement entêtante. Un beat dépouillé (celui d’une grosse caisse que l’on frappe avec la régularité d’une horloge suisse) d’une banalité confondante (probablement l’une des bases les plus simples de la musique électronique) mais qui pourtant donne tout de suite envie de taper du pied et de bouger la tête. Aussi surprenants soit cette entame et ce fameux beat servant de base rythmique à l’essentiel de ces presque cinq minutes (même si en étant rapidement mêlé aux autres instruments celui-ci va très vite se faire plus discret), ce n’est pas le seul exercice de style à ponctuer les presque trente minutes de ce EP. Autre petite sortie de piste aussi étonnante que sympathique, le morceau-titre "Tides Of Tomorrow" avec quelques-uns de ses riffs empruntés à la Surf Music (sans compter ces samples de mouettes et ce ressac qui ponctuent ces plus de six minutes) et une atmosphère (en tout cas sur sa première moitié) m’évoquant un groupe de cabaret pour quinquagénaires proprets et bien rangés.



Au-delà de ces quelques sonorités un tantinet exotiques (en tout cas pour un groupe comme Cave In), le reste ne s’oriente pas vers un retour à des sonorités Hardcore dites chaotiques mais renouent sans surprise avec ce Post-Hardcore / Indie Rock à tendance progressive et psychédélique amorcé sur



2002 - Hydra Head Records Post-Hardcore notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cave In

Post-Hardcore - 1995 - Etats-Unis

tracklist 01. Come Into Your Own (04:52) 02. Dark Driving (05:28) 03. The Calypso (04:02) 04. Tides Of Tomorrow (06:25) 05. The Callus (Giants Chair Cover) (03:31) 06. Everest (05:26)

Durée : 29:44

line up Stephen Brodsky / Chant, Guitare, Synthétiseur

Adam McGrath / Guitare, Chant

Caleb Scofield / Basse

John-Robert Conners / Batterie

parution 15 Octobre 2002

thrashothèque 1 personne possède cet album

