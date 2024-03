Chain Whip - Call Of The Knife Chronique Call Of The Knife

On va aujourd’hui essayer de faire court pour la simple et bonne raison que l’album dont je vais vous parler ne dure pas plus de vingt minutes. Il est effectivement tout à fait inutile que je perde mon temps ainsi que le vôtre à vous expliquer dans le moindre détail ce que vous allez trouver à l’écoute de ces treize titres puisque la chose est entendue dès les premières secondes de l’excellent "Call Of The Knife" qui ouvre cet album du même nom... Malgré tout, permettez-moi quand même une présentation succincte de nos lascars du jour.



Originaire de Vancouver, Chain Whip est un groupe de Punk / Hardcore en activité depuis 2018. Durant ces six années d’existence la formation n’a pas spécialement chômé puisqu’on lui doit effectivement deux démos, trois EPs ainsi que deux albums dont le dernier en date est paru en octobre dernier chez Drunken Sailor Records (Stiff Richards, Poison Ruïn...) et Neon Taste Records (Bootlicker, Imploders...). Un disque produit par le guitariste Patrick McEachnie, mixé et masterisé par Daniel Husayn (Youth Avoiders, High Vis, Syndrome 81, Fucked Up, The Chisel, Adrenochrome, Kringa...) et enfin illustré une fois de plus par monsieur Kenneth MacLaurin, cette fois-ci dans un rose bonbon fort plaisant qui va néanmoins quelque peu trancher avec ces illustrations bien sombres auxquelles nous sommes ici habitués.



Quatre ans après un excellent 14 Lashes (même si entre temps le groupe nous a tout de même offert de quoi patienter avec un court EP intitulé Two Step To Hell tout aussi sympathique), les Canadiens nous reviennent ici plus motivés que jamais. Vingt minutes menées à fond de cale (deux titres seulement au-dessus de la barre des deux minutes) au son d’un Punk / Hardcore aussi mélodique que vindicatif.

Largement influencé par la scène californienne des années 80 (X, The Germs, Circle Jerks…) et les célèbres compilations Punk intitulées Killed By Death, Chain Whip n’entend bien évidemment pas bouleverser quoi que ce soit avec sa musique mais simplement rendre hommage à ces groupes précurseurs qui ont en effet contribué à façonner le genre et à perpétuer cet héritage de manière la plus honnête et sincère qui soit. Comme nombre de ces ainés, le Punk / Hardcore de Chain Whip est simple et dépouillé. Une musique menée naturellement à cent à l’heure et qui surtout ne s’embarrasse d’aucune fioriture. Alors au diable la technique, l’originalité et out le reste lorsque l’on a pour soit des riffs aussi efficaces et imparables que ceux de "Call Of The Knife", "Class Decay", "Hate Wave", "Toothless", "Something’s Gotta Give", "Teenage Kinks", "The Flag Means You Suck", "King Rat" et j’en passe... Des accords rudimentaires de seulement quelques notes mais qui balancés de la sorte, c’est-à-dire avec intensité et conviction, n’ont aucun mal à faire mouche et à exciter les foules.

Evidemment, ces riffs ne sont pas les seuls qui méritent d’être salués. La section rythmique fait elle aussi un excellent travail grâce à cette basse expressive dont les rondeurs métalliques soulignent et dynamisent chaque composition (à ce titre l’introduction de "Call Of The Knife" va une fois de plus servir à donner le ton) ainsi que cette batterie explosive évidemment adepte de toupa-toupa plus ou moins rapides mais toujours aussi efficaces et entrainants. Comme je vous le disais il n’y a donc absolument rien de nouveau dans tout ce que propose Chain Whip mais peu importe, l’essentiel est là et suffit à rendre ces vingt minutes extrêmement plaisantes. Outre basse et batterie qui font donc un taf solide, il serait malhonnête de ma part de ne pas évoquer le chant abrasif et nerveux de Josh Nickel systématiquement au bord de la rupture. Une tension et une intensité qui ne pouvaient pas mieux convenir à ce genre de Punk / Hardcore mené pied au plancher. On notera enfin la présence de quelques solos mélodiques histoire d’étayer un peu le propos. Rien de bien sorcier mais quelques touches de mélodies (parfois foutraques et bordéliques) qui, là encore, vont contribuer à l’urgence et à l’intensité de l’ensemble.



Voilà, vous savez tout, du moins dans les grandes lignes aussi je vais couper court à cette chronique puisque m’étaler davantage ne servirait pas à grand-chose si ce n’est noircir davantage cette page. Fidèles à un modèle vieux de plus de quarante-cinq ans, les Canadiens de Chain Whip poursuivent leur petit bout de chemin avec toujours autant d’efficacité. Certes, leur formule n’a effectivement rien de nouveau à nous offrir mais peu importe car l’essentiel est là : des riffs dépouillés et percutants, une basse vibrante qui frétille, une batterie explosive et dynamique, un chant âpre et vindicatif le tout saupoudré de mélodies faciles et bien senties. Bref, c’est le pied.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE