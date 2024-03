Panzerchrist - All Witches Shall Burn Chronique All Witches Shall Burn (EP)





Car outre cette version légèrement différente mais tout aussi moisie de celle figurant sur ce précédent opus « A Stone For The Graveless » va être interminable entre sa longueur excessive, son rythme très lent et monotone et son écriture plan-plan qui ne décolle jamais et reprend en boucle les mêmes idées. Naze et répétitive cette composition déjà d’une platitude rare et sans âme va même être surpassée par « Satan Is Among Us » au tempo toujours aussi pantouflard et où l’ensemble guitare/batterie ne va pratiquement pas bouger d’un iota, tout en donnant vite mal à la tête tant ça trouve le moyen d’être chaotique et sans idées, comme ce que va proposer la conclusion instrumentale intitulée « She’s A Witch ». Mélange improbable de cris, chants maléfiques et d’ambiances dignes de la Hammer et séries b transalpines tout ça ne sert qu’à faire un peu de remplissage à un Ep totalement à côté de son sujet, et dont l’intérêt est inexistant... à l’instar de ce que produisent désormais ses créateurs.



Autant dire que comme la précédente l’on a tout intérêt à fuir cette galette qui n’est qu’une perte de temps, tant le rendu est à côté de ses pompes et donnera clairement envie de vomir ou de zapper rapidement vers quelque chose de plus convaincant, ce qui ne sera pas difficile en soi. Bref on ne peut que conseiller aux danois de passer rapidement à autre chose au lieu de s’obstiner à pondre des nouveautés dont tout le monde se contrefout royalement, et dont l’attractivité est proche du zéro absolu. D’autant plus qu’au sein de leur royaume il y’a clairement mieux et nettement plus intéressant que ce gloubaboulga dégoulinant d’ennui et très difficile à digérer une fois qu’on a posé ses oreilles dessus, surtout qu’il est certain qu’il n’intéressera franchement personne... à part si on est sourds, dans un état second ou avec un taux d’alcoolémie très élevé dans le sang. Il n’y a que dans ces circonstances où l’on pourrait éventuellement trouver l’écoute drôle voire sympathique... et encore ça n’est même pas sûr, à tester donc éventuellement dans ces conditions pour voir si le ressenti est le même... ou pas. Quelques mois à peine après la sortie du cataclysmique « Last Of A Kind » il faut croire que les nombreuses mauvaises critiques concernant cet album n’ont visiblement pas démotivé le quintet, qui a décidé de publier deux compositions inédites (plus une version alternative sans intérêt de « Sabbath Of The Rat » et une Outro inutile) enregistrées durant les sessions de ce disque, et qui ne pouvaient sur le papier que relever de niveau d’un album piteux et indigne du passé de sa tête pensante. Si malheureusement on a eu la confirmation (s’il y’avait besoin) que l’âge d’or de la formation de Michael Enevoldsen est définitivement mort et enterré en revanche on pouvait quand même espérer un léger sursaut d’inspiration, tant il semblait difficile de faire pire et même de se maintenir à un tel niveau de médiocrité. Et pourtant cela est possible vu que ces presque vingt minutes vont donner l’impression de ne jamais vouloir se terminer, la faute à un sentiment de purge musicale permanent absolument indigne d’un nom comme PANZERCHRIST qui n’est plus hélas qu’un être malade en état de mort cérébrale sans aucune chance de revenir à la vie.Car outre cette version légèrement différente mais tout aussi moisie de celle figurant sur ce précédent opus « A Stone For The Graveless » va être interminable entre sa longueur excessive, son rythme très lent et monotone et son écriture plan-plan qui ne décolle jamais et reprend en boucle les mêmes idées. Naze et répétitive cette composition déjà d’une platitude rare et sans âme va même être surpassée par « Satan Is Among Us » au tempo toujours aussi pantouflard et où l’ensemble guitare/batterie ne va pratiquement pas bouger d’un iota, tout en donnant vite mal à la tête tant ça trouve le moyen d’être chaotique et sans idées, comme ce que va proposer la conclusion instrumentale intitulée « She’s A Witch ». Mélange improbable de cris, chants maléfiques et d’ambiances dignes de la Hammer et séries b transalpines tout ça ne sert qu’à faire un peu de remplissage à un Ep totalement à côté de son sujet, et dont l’intérêt est inexistant... à l’instar de ce que produisent désormais ses créateurs.Autant dire que comme la précédente l’on a tout intérêt à fuir cette galette qui n’est qu’une perte de temps, tant le rendu est à côté de ses pompes et donnera clairement envie de vomir ou de zapper rapidement vers quelque chose de plus convaincant, ce qui ne sera pas difficile en soi. Bref on ne peut que conseiller aux danois de passer rapidement à autre chose au lieu de s’obstiner à pondre des nouveautés dont tout le monde se contrefout royalement, et dont l’attractivité est proche du zéro absolu. D’autant plus qu’au sein de leur royaume il y’a clairement mieux et nettement plus intéressant que ce gloubaboulga dégoulinant d’ennui et très difficile à digérer une fois qu’on a posé ses oreilles dessus, surtout qu’il est certain qu’il n’intéressera franchement personne... à part si on est sourds, dans un état second ou avec un taux d’alcoolémie très élevé dans le sang. Il n’y a que dans ces circonstances où l’on pourrait éventuellement trouver l’écoute drôle voire sympathique... et encore ça n’est même pas sûr, à tester donc éventuellement dans ces conditions pour voir si le ressenti est le même... ou pas.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE