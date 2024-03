A Somber Funeral - Summertime Sorrow Chronique Summertime Sorrow

Le duo qui compose ce groupe est allemand, et il s’agit du même que BLACK AEONS ! Ce qui nous fait une belle jambe puisque ce dernier n’a sorti qu’une compilation de demos en 2022 et qu’il est donc inconnu au bataillon pour pratiquement tous... A SOMBER FUNERAL est même déjà plus avancé dans sa carrière puisque lui, il propose au moins un premier album, porté par un label jeune mais très motivé : Silent Watcher Records. Une bonne occasion donc de découvrir Messieurs Alex et Blackheart13. Le premier est aux guitares et à la batterie, le second à la basse, aux claviers et au chant.



Et ils risquent de taper dans l’oreille de pas mal de monde avec leur black metal bien maîtrisé. Par contre, il va tout de suite faire sursauter celui qui s’attendait à une musique dépressive ou torturée. Car le nom de la formation a beau être « Funérailles sombres », il y a beaucoup de lumière dans les ambiances de ces 9 morceaux. D’entrée de jeu, on découvre un morceau instrumental enchanteur, entre ALCEST et DEAFHEAVEN. De la poésie et des herbes hautes qui caressent les genoux pendant 2 minutes 30. Mais par la suite, les influences post-ceci, post-cela et les éléments « shoegaze » vont être bien plus en retrait. Les morceaux, d’une durée raisonnable presque toujours inférieure à 6 minutes, sont envolés et clairs, mais ils restent constamment dans le spectre du black mélodique aux pointes atmosphériques et les vocaux ne partent jamais dans les aigus.



L’album est très propre, et c’est ce qui plaira ou déplaira à chacun d’entre nous. C’est clair qu’il ne nous bouscule pas beaucoup et qu’il est au contraire particulièrement rassurant. Certaines pistes semblent un peu trop se ressembler mais sans que cela soit trop flagrant ou du moins sans que cela ne gâche le plaisir d’écoute. Les caresses sont douces et il n’est pas nécessaire de les varier pour qu’elles restent agréables…



Au final, j’ai réécouté Summertime Sorrow à de nombreuses reprises, et il a bien accompagné mes moments de solitude. Je sais que je passerai à autre chose dans quelques jours mais je suis aussi persuadé qu’il y aura un moment où je serai à nouveau poussé à le remettre…

