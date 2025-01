Apparition - Disgraced Emanations From A Tranquil State Chronique Disgraced Emanations From A Tranquil State

Disgraced Emanations From A Tranquil State.



Sorti trois ans après le déjà très convaincant



Illustré par le Tchèque Vama Marga (Ad Nauseam, Avtotheism, Occulta Veritas, Somniate, Vertebra Atlantis...) qui pour l’occasion propose une oeuvre que je trouve plutôt chouette, Disgraced Emanations From A Tranquil State est évidemment passé entre les mains expertes de Taylor Young qui une fois de plus signe l’enregistrement (avec l’aide d’un certain Taylor Hales) et le mixage de ces six nouvelles compositions. Probablement tout autant satisfaisait de leurs deux précédentes collaborations avec Nicholas Townsend (Akasha, Alice In Chains, Civerous, Full Of Hell, Kruelty, Momentum, Nails...), c’est une fois encore le Californien qui signe le mastering de ce nouvel album. Dans tous les cas un travail de l’ombre qui donne lieu à une production rugueuse idéalement taillée pour le job.



Sans grande surprise, ces nombreux mouvements de personnels n’ont pas été sans impacts sur la musique des Californiens puisque celle-ci, sans être fondamentalement différente de ce qu’Apparition proposait jusque-là, montre les signes d’un groupe désireux de s’émanciper du poids de ses influences (Incantation en tête) afin d’offrir à ses auditeurs quelque chose d’un petit peu différent et de plus personnel. En effet, sans révolutionner quoi que ce soit, Disgraced Emanations From A Tranquil State se distingue de son prédécesseur par des titres sensiblement plus longs, un groove nettement plus subtile et une approche beaucoup plus progressive qu’auparavant. C’est d’ailleurs sur ce dernier point que la musique d’Apparition diffère le plus avec d’un côté plusieurs séquences flirtant avec l’idée de ce que peut-être le Jazz (tribal) expérimental (les derniers instants de "Imminent Expanse Of Silence And Not (Or Not)", l’instrumental "Inner Altitudes, Light Transference") et des passages atmosphériques moins hermétiques à l’image de ce que l’on peut entendre sur "Asphyxcreation" et "Circulacate" avec ces notes mélodiques et lointaines évoquants quelque peu Spectral Voice, diSEMBOWELMENT ou Evoken, "Imminent Expanse Of Silence And Not (Or Not)" et "Excruciating Refuge In Reoccurring Torment" avec leurs nappes de synthétiseur ou bien encore "Paradoxysm" avec cette petite mélodie particulièrement entêtante entendue à partir de 2:57. Ainsi, sans véritablement changer son fusil d’épaule, Apparition mise pourtant en 2024 sur une approche tout de même un brin différente qui pourrait bien en laisser quelques-uns sur le carreau.



Cependant, si les Californiens ont effectivement revu leur copie, Disgraced Emanations From A Tranquil State n’en conserve pas moins une bonne partie de son ADN d’antan. À la manière d’un Incantation dont l’influence est bel et bien toujours présente mais néanmoins mieux digérée, les Américains offrent un Death Metal sombre et fuligineux caractérisé par un riffing particulièrement épais, des accélérations sauvages (bien que régulièrement contrastées par des séquences moins soutenues dont certaines d’ailleurs particulièrement écrasantes), un growl grave et profond ainsi que des ambiances extrêmement pesantes. Bref, rien de bien nouveau ni rien de clinquant là dedans mais dans la mesure où Apparition maitrise son sujet sur le bout des doigts, tous ces moments "convenus" restent néanmoins d’une efficacité à toute épreuve qui ne devrait avoir aucun mal à convaincre les fins esthètes amateurs de Death Metal particulièrement bien troussé.



