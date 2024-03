RüYYn - Chapter II: The Flames, The Fallen, The Fury Chronique Chapter II: The Flames, The Fallen, The Fury

Deux ans et demi après un très bon Ep éponyme le projet solo de Romain Paulet est de retour pour passer désormais à l’étage supérieur mais sans changer son fusil d’épaule, tant musicalement cet album va rester dans un terrain balisé et sans surprises comme on l’avait entendu sur la précédente sortie, et dont on pourrait croire qu’il s’agit d’un ensemble de chutes de studio exhumées des archives et publiées dans la foulée pour offrir du contenu aux fans. Car en effet ce long-format va se montrer calqué exactement sur le même modèle que ce que son créateur nous a déjà proposé en 2021, même si les six morceaux à l’honneur ici sont bel et bien de la nouveauté pur jus et qu’ils vont en prime parfaitement se greffer à ceux publiés précédemment. Car officiant toujours dans un Black Metal froid, épique et neigeux le chanteur et multi-instrumentiste signe une œuvre au classicisme assumé et affirmé, mais parfaitement exécutée avec ce qu’il faut d’ambiances et de variations rythmiques pour être équilibrée et homogène, sans qu’on n’y trouve rien à redire.



Difficile en effet de reprocher quoi que ce soit durant ces quarante-deux minutes très agréables et qui défilent facilement sans aucunes difficultés, tant on est happé de bout en bout par une tempête neigeuse où tous les repères visuels ont disparu derrière le brouillard et les flocons en quantité pharaonique. Sans temps-mort ni plombé par des interludes ou outro inutiles cette galette va directement donner le ton avec l’impeccable « Part I » aux accents occultes discrets mais oppressants et parfaitement placés sur les passages tribaux, qui se greffent entre les rasades débridées de blasts et des moments au ralenti plus ou moins prononcés, et où l’on se surprend à secouer la tête malgré la froideur apparente et les engelures qui nous guettent. Dévoilant d’entrée tout le panel technique de son auteur on n’est absolument dépaysé par ce qu’on entend (mais qui fait mouche instantanément), qui joue régulièrement sur l’antagonisme noir et blanc et propose en prime quelques passages bien Heavy où le mid-tempo est roi et se montre impeccable pour secouer la tête... un ressenti plus accentué sur « Part II » plus mélodique et épique à la fois. Dévoilant des accents guerriers plus consistants ainsi que des breaks tout en douceur (inspirés notamment par le classique) l’ensemble mise sur une grosse densité où violence et émotions se côtoient frontalement, mais sans jamais chercher à s’affronter vu qu’elles cohabitent intelligemment en changeant régulièrement de rythme (tout en gagnant progressivement en dynamisme), pour un rendu magnifique et magnétique qui va servir de rampe de lancement au monstrueux « Part III ». Car si la durée de cette composition est bien plus expéditive et condensée que ce qu’on a pu entendre jusqu’à présent (et qu’on entendra aussi par la suite) le rendu n’en est pas bâclé pour autant. En effet ça dévoile un dynamisme impressionnant où les passages rampants et brumeux se mêlent aux arrangements virulents où le combat fait rage... tout cela sur fond de grand-écart permanent à l’accroche immédiate où le gris prend plus d’ampleur, et clôt ainsi une première partie implacable et rondement menée où le talent d’écriture de sa tête-pensante explose totalement au grand-jour.



D’ailleurs si on avait pu entendre des accents tristes et mélancoliques dans un passé proche, ceci va apparaître de façon plus marquée sur l’excellent « Part IV » via un break de guitare au soli perché et désespéré qui s’ouvre au milieu de parties enlevées riches en harmonies, jouant ainsi là-encore sur les variations rythmiques nombreuses. Et si on trouvait encore ici de la rapidité et du tempo mené à fond la caisse ceci va disparaître presque totalement de « Part V » au bridage constant et au rendu hypnotique tant ça reste posé sur un train de sénateur, seulement interrompu par quelques courtes accélérations. Sonnant à part du fait de ce ralentissement imposant l’allure n’en reste pas moins prenante, tant on est embarqué par ces accents solaires où l’espoir de l’arrivée du beau temps après la tempête se fait clairement ressentir, de par cette facette plus accessible et moins violente que les choses entendues au préalable. Du coup rien d’étonnant que « Part VI » finisse tout cela en gardant le même attrait et les mêmes influences inquiétantes, mais où tout espoir n’est pas perdu tant on remarque qu’à chaque petit à-coup d’appui sur la pédale le solaire comme la positivité réapparaissent doucement, clôturant ainsi une galette impeccable qui file comme une lettre à la poste.



Envoûtant et rempli d’une certaine nostalgie (comme de la tendresse dans une moindre mesure) ce projet se place comme un hommage à une certaine vision du genre, où simplicité et intégrité sont les maîtres-mot et sans chercher à en faire trop, tant la technique ici sert l’ensemble en lui permettant de garder de la fluidité et de la spontanéité de bout en bout... sans que l’on ne décroche en route. Si évidemment tout cela ne changera absolument rien dans un registre saturé aussi bien au niveau national qu’à l’étranger il serait néanmoins regrettable de ne pas se pencher sur l’œuvre du bonhomme qui a tout pour faire voyager et emporter dans les lointaines contrées du nord, lieux de légendes et de mythes éternels... qui servent de parfait décorum à cet envol impeccable et dont on ne décrochera qu’une fois terminée l’ultime seconde. Autant dire qu’on a déjà hâte d’entendre la suite des aventures de RÜYYN qui recèle un vrai et beau potentiel, et dont il est certain qu’il ne nous a pas encore tout dévoilé à l’heure actuelle... faisant ainsi légitimement penser que la suite n’en sera que meilleure encore, c’est tout ce que l’on espère en tout cas.

2023 - Les Acteurs de l'Ombre
Black Metal
Chroniqueur : 8 / 10

Black Metal - 2021 - France

01. Part I 02. Part II 03. Part III 04. Part IV 05. Part V 06. Part VI

Durée : 42 minutes

Romain Paulet / Chant - Instruments

1 Décembre 2023

