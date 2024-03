Deliver the Suffering - Unleash the Chaos Chronique Unleash the Chaos (EP)

DELIVER THE SUFFERING sortent certes cette année leur premier EP, « Unleash the Chaos », mais il suffit d’un petit coup d’œil sur la photo du groupe pour piger que ce ne sont pas des jeunes pousses. Ainsi, Manu Dal-Grande chantait déjà en 1998 dans le groupe de black death metal GRIMORIA et si le passif de chacun est certes pour le moins confidentiel (et local), c’est au moins le gage d’avoir affaire à des musiciens expérimentés que la fameuse passion du metal anime depuis longtemps.



Le quintette a donc décidé de se rassembler autour de la bannière du thrash death pour nous partager ses cinq premières compositions. La personnalité est peut-être encore balbutiante et, au détour d’un riff ou d’un solo, nous sentirons planer l’ombre du grand



Evidemment, le chant, aussi attractif qu’il soit, ne serait rien sans une musique qui suit. Et force est de reconnaître que le niveau est là, à défaut de l’originalité (mais est-ce que cela peut encore être un argument ?). Les mecs (et la fille, oui) ont bien digéré l’histoire du thrash sans tomber dans le cliché passéiste qui chercherait à tout prix à sonner old school. Pour ma part, je trouve cela vraiment plus motivant que ces musiciens (et musiciennes, oui), ayant probablement découvert le metal entre la fin des années 80 et le début des années 90, ne cherchent pas à reproduire ce qu’ils écoutaient alors adolescent.e.s (qu’est-ce qu’il m’arrive ?) mais plutôt à avoir une approche moderne, et par conséquent plus brutale, plus rapide également. D’où le flirt avec le death metal, sans que cela soit pour autant le fond exact du propos.



L’amateur appréciera également cette pochette vraiment typique de l’époque Bay Area, dans l’esprit du premier cheap. Vous me direz en toute bonne foi que des formations de cette trempe, il y en a la pelle, je ne peux pas aller contre cela. Cependant, si vous aimez le thrash dans son acception brutale, l’écoute du disque ne vous coûtera pas plus d’une vingtaine de minutes, c’est toujours sympa de soutenir la scène qui arrive près de chez vous et de ne pas avoir le regard systématiquement fixé sur les grosses pointures. Les Toulousains desortent certes cette année leur premier EP, «», mais il suffit d’un petit coup d’œil sur la photo du groupe pour piger que ce ne sont pas des jeunes pousses. Ainsi,chantait déjà en 1998 dans le groupe deet si le passif de chacun est certes pour le moins confidentiel (et local), c’est au moins le gage d’avoir affaire à des musiciens expérimentés que la fameuse passion duanime depuis longtemps.Le quintette a donc décidé de se rassembler autour de la bannière dupour nous partager ses cinq premières compositions. La personnalité est peut-être encore balbutiante et, au détour d’un riff ou d’un solo, nous sentirons planer l’ombre du grand SLAYER mais une chose est certaine : les musiciens ont la niaque. D’ailleurs, l’atout majeur réside selon moi dans la voix d’Emmanuelle, criarde, cruelle et hyper agressive, une sorte de pendant féminin à Mille Petrozza . Rien que cela fait une réelle différence quant à l’intérêt que l’on pourrait porter à cet EP dont l’ambition première est probablement de se faire plaisir, avec option « dates de concerts ».Evidemment, le chant, aussi attractif qu’il soit, ne serait rien sans une musique qui suit. Et force est de reconnaître que le niveau est là, à défaut de l’originalité (mais est-ce que cela peut encore être un argument ?). Les mecs (et la fille, oui) ont bien digéré l’histoire dusans tomber dans le cliché passéiste qui chercherait à tout prix à sonner. Pour ma part, je trouve cela vraiment plus motivant que ces musiciens (et musiciennes, oui), ayant probablement découvert leentre la fin des années 80 et le début des années 90, ne cherchent pas à reproduire ce qu’ils écoutaient alors adolescent.e.s (qu’est-ce qu’il m’arrive ?) mais plutôt à avoir une approche moderne, et par conséquent plus brutale, plus rapide également. D’où le flirt avec le, sans que cela soit pour autant le fond exact du propos.L’amateur appréciera également cette pochette vraiment typique de l’époque Bay Area, dans l’esprit du premier SOLSTICE par exemple, il n’y a finalement que le logo que je trouve un peu. Vous me direz en toute bonne foi que des formations de cette trempe, il y en a la pelle, je ne peux pas aller contre cela. Cependant, si vous aimez ledans son acception brutale, l’écoute du disque ne vous coûtera pas plus d’une vingtaine de minutes, c’est toujours sympa de soutenir la scène qui arrive près de chez vous et de ne pas avoir le regard systématiquement fixé sur les grosses pointures.

2024 - Indépendant Thrash Death Metal notes Chroniqueur : 3.25 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Deliver the Suffering

Thrash Death Metal - 2023 - France

formats Digital / 08/03/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 8 Mars 2024

écoutez Unleash Your Chaos

tracklist 01. The Devil in Me (03:35) 02. Unleash Your Chaos (03:59) 03. Self Abuse (05:18) 04. This Is War (03:20) 05. Its All Fake (03:54)

Durée : 20:06

line up Jerome Mougnibas / Basse

Boris Dupré / Batterie

Nicolas Bellecoste / Guitare

Vincent Bigaillon / Guitare

Manu Dal-Grande / Chant

