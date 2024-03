Order of Nosferat - The Absence of Grace Chronique The Absence of Grace

On le savait déjà mais il nous le confirme une nouvelle fois : ORDER OF NOSFERAT est têtu. Têtu de chez têtu même. C’est-à-dire qu’il a décidé qu’il allait reproduire encore et encore, à chaque nouvel album, un schéma similaire. C’est un petit peu la hantise de certains chroniqueurs, surtout les plus bavards, ceux qui aiment expliquer l’évolution entre deux sorties d’un même groupe. Là, avec la musique de notre ami allemand Count Revenant, ils vont tergiverser, se demander ce qu’ils pourraient bien dire qu’ils n’aient pas encore dit. Qu’ils ne réfléchissent pas trop, qu’ils fassent comme Sakrifiss et qu’ils brodent afin de gagner quelques lignes d’écriture.



Count Revenant ne se renouvelle pas. Et pourquoi le ferait-il d’ailleurs ? Il a tout bien calé dans son esprit, jusqu’aux plus petits détails, et il s’amuse à tout simplement trouver de légères variantes à ses compositions. Il fait donc un black metal inspiré par les Ténèbres mais très conquérant. Il attaque sans cesse mais avec une verve communicative provoquée par des nappes de clavier omniprésentes. Et ça fonctionne. Bon, ça fait 5 albums en 4 ans qu’il nous refait la même formule inlassablement, donc on commence à être légèrement plus hermétique qu’auparavant, mais du point de vue du niveau, c’est le même qu’auparavant.



Et surtout, l’homme qui s’occupe des vocaux et de presque tous les instruments (il laisse encore la batterie à son ami finlandais Anzillu de SERPENTFYRE et IKU-TURSO) ne se lasse pas de son deuxième amour. Je disais qu’il aimait utiliser le synthé, mais c’est à tel point que depuis plusieurs albums il a pris l’habitude d’enchaîner un titre black avec un titre dungeon synth. Littéralement. C’est-à-dire que tous les morceaux impairs de 1 à 9 sont du dungeon synth et tous les pairs de 2 à 10 sont du black... Il se fiche donc totalement d’être prévisible et préfère conserver son schéma rassurant. Ces habitudes se confortent jusque dans les durées des pistes. 2 minutes environ pour les titres piou-piou et 6 / 7 pour les titres vroum vroum...



C’est donc inutile d’en rajouter. The Absence of Grace est à renommer The Absence of Innovation, et c’est comme ça. C’est finalement l’identité du groupe, mais cela sera dérangeant car cela ne donne pas uniquement l’impression de retrouver un camarade, mais de le retrouver avec la même coiffure, les mêmes vêtements et les mêmes chaussures que la dernière fois. Et si vous le lui faites remarquer, il risque de vous affirmer qu’il a cependant changer la couleur de ses lacets et qu’il a deux poils qui lui ont poussé dans les narines depuis la dernière fois...

