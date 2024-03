Etoile Filante - Mare Tranquillitatis Chronique Mare Tranquillitatis

ETOILE FILANTE pour « Mare Tranquillitatis » : ce deuxième LP est plus bref, avec pourtant d’avantages de compositions (six contre quatre précédemment). Ce qui ne bouge pas en revanche, c’est le soin tout particulier apporté à l’artwork, une nouvelle fois superbe même si mon cerveau me trolle en me poussant à rechercher Hyôga du Signe dans le Cosmos entourant ce Sanctuaire. Si vous n’avez pas la référence, c’est que je suis peut-être trop vieux… Côté contrat discographique, line up a l’air d’être stable, nous pouvons attaquer la partie musicale.



La longue introduction aux claviers de « Sur les stèles des soleils entrevus, ou le châtiment de Neptune » suivie d’un déferlement de black metal symphonique hyper rapide va nous renvoyer à la belle époque des



Une certaine forme d’hystérie dans le chant criard de Phobos trouve son contre-point idéal dans le raffinement des solos et, globalement, de l’écriture des compositions dont les sonorités synthétiques (terme non péjoratif ici) me rappellent certains épisodes du dessin animé « Ulysse 31 ». Ceci n’est ni une critique, ni une moquerie car il se dégageait parfois des épisodes un sentiment de vide absolu, d’errance métaphysique, voire de dépression profonde en ce qui concernait Shyrka, l’ordinateur de bord. C’est ainsi que se forge selon moi l’originalité d’ETOILE FILANTE : une fusion de centres d’intérêts à priori hétérogènes (la mythologie gréco-romaine et la fantasy cosmique, la référence à Clark Ashton Smith, grand ami de Lovecraft n’étant, à ce titre, pas anodine) qui trouvent à s’exprimer dans un black metal jouant également sur cet apparent paradoxe, solide comme les pierres d’un Temple mais également profondément onirique, vaporeux, tourné vers la mystique stellaire (« Mare Tranquillitatis »).



C’est cependant sur son morceau le plus court (« La traversée ») que le groupe me semble donner le meilleur de lui-même. Il s’avère plus incisif, moins enclin à se laisser aller à de grandes plages instrumentales, cette vision condensée de son univers étant à mon goût la meilleure porte d’entrée possible. Je ne dirai toutefois pas que les compositions plus étoffées se perdent à trop vouloir en raconter car l’on entend bien que cette façon d’écrire est un élément clé de la personnalité des musiciens. Ma sensibilité s’avère juste davantage stimulée par le titre précédent ou encore « Le vent des éternels » (une race issue d’une expérimentation menée par les Célestes, des créatures de l’espace), où le parfum des 90’s s’avère être le plus fort.



