Redstone - Immortal Chronique Immortal (EP)

stoner, qu’il soit coupé au rock ou au metal, cela a tendance à me laisser froid, paradoxe absolu pour une musique qui se doit d’évoquer le désert, les fortes chaleurs et les mirages. Aussi, à part des trucs comme le « Dead Roots Stirring » d’REDSTONE, je précise juste que le genre auquel s’adonnent les Angevins ne me fait que rarement vibrer, même en état second.



Comme je viens de le préciser, le quintette vient d’Angers et propose avec « Immortal » sa première sortie semi-professionnelle après une démo éponyme parue en 2019. Nous avons donc cinq titres pour nous familiariser avec le groupe qui se situe à la croisée du heavy rock américain et du stoner metal. Du premier, les musiciens conservent la volonté d’écrire des chansons construites sur un format « couplet – refrain » facilement mémorisable, du second, nous retrouverons notamment le son de guitare caractéristique ainsi qu’une épaisseur rythmique assez symptomatique. Quant au chant, il évolue en fonction des ambiances, se faisant tantôt mélodique tantôt puissant. Les moments les plus massifs me font ainsi penser à du heavy m’évoquent les GALACTIC COWBOYS, même s’il faudra être un peu âgé pour avoir la référence peut-être. Mais le tout sonne globalement davantage rock que metal, on imagine aisément ces mecs se produire dans des bars de motards (non, pas ceux où le port du cuir et de la moustache sont obligatoires) ou l’été sur de petites scènes locales à l’heure de l’apéritif en plein air.



Ne croyez pas que ces mots cherchent à dénigrer, des petits groupes qui animent et ambiancent nos soirées estivales, il en faut, on en a besoin et je préfèrerai toujours avoir un REDSTONE dans les oreilles qu’un épouvantable groupe de reprises qui massacrerait des classiques. Au moins, les Angevins savent jouer, leurs compositions sont carrées, ils ne vont pas sur des terrains qu’ils ne maîtrisent pas encore (pas de plans trop techniques, pas de solos, pas de longues plages instrumentales), ce qui renvoie une véritable image de sérieux dans la démarche. Cependant, il reste que le groupe gagnerait à mon sens à choisir son camp : soit à plonger dans la mer de sable pour proposer un pur stoner en conservant les aspects les plus costauds des morceaux, soit à jouer carrément du big rock, qui peut aussi avoir son charme dans certaines circonstances.



2024 - Indépendant Stoner Rock notes Chroniqueur : 2.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Redstone

Stoner Rock - 2019 - France

formats Digital / 08/03/2024 - Indépendant

nouveaute A paraître le 8 Mars 2024

écoutez Once Upon a Time

Fight

Immortal

Cause and Effect

Hight Time

tracklist 01. Once upon a Time (05:00) 02. Fight (05:31) 03. Immortal (05:33) 04. Cause and Effect (04:03) 05. Hight Time (03:09)

Durée : 23:16

line up Martin / Basse

Maël / Batterie

Franck / Guitare

Antoine / Guitare

Nico / Chant

