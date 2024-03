The Hope Conspiracy - Confusion​/​Chaos​/​Misery Chronique Confusion​/​Chaos​/​Misery (EP)

Disparu des radars depuis la sortie en 2009 d’un EP intitulé True Nihilist, The Hope Conspiracy avait finit par rejoindre lentement mais sûrement la triste liste de tous ces groupes sur lesquels il était désormais inutile de compter... Une situation qui aura perduré pendant près de quatorze ans mais à laquelle les Américains auront finalement décidé de mettre fin en novembre dernier avec l’annonce pour le moins surprenante et inattendue d’une reprise d’activité en bonne et due forme. Bien que présent sur les réseaux sociaux depuis plus d’une dizaine d’années, rien dans ses récentes publications ne semblait indiquer que le groupe originaire de Boston était effectivement en marche pour faire à nouveau ce qu’il sait faire de mieux c’est à dire casser des bouches...



C’est sous la forme d’un EP que The Hope Conspiracy a choisi de signer son retour. Un disque intitulé Confusion/Chaos/Misery paru pour ne pas changer chez les copains de Deathwish (Blacklisted, Converge, Cursed, Cold World, Doomriders, Sex Positions, Some Girls...). D’ailleurs, pour ne rien changer à ses habitudes, c’est une fois encore Kurt Ballou que l’on va retrouver derrière la production de ces quatre titres avec cependant le soutien pour l’occasion de monsieur Zach Weeks (Soul Glo, Sect, Dropdead, Cave In, Year Of The Knife, Russian Circles...). Côté illustration, les Américains ont fait appel à Alexander Heir dont on a déjà pu apprécier le travail chez des groupes tels que Warthog, Heaven’s Gate ou bien encore Stiff Meds... Il réalise pour The Hope Conspiracy une composition en noir et blanc très graphique qui ne manquera pas d’attirer le regard.



Modeste pour ne pas dire très bref, ce retour inespéré est malheureusement bouclé en un petit peu plus de dix minutes seulement. Quatorze ans après sa dernière sortie, cela peut sembler bien peu (ça l’est) mais la bonne nouvelle c’est que dans quelques semaines le groupe sortira un nouvel album baptisé Tools Of Oppression / Rule By Deception et que l’on aura donc pas conséquent quelques titres / minutes supplémentaires à se caler sous la dent. En attendant sa parution annoncée pour fin mai, on va ici retrouver deux des dix morceaux qui composeront celui-ci ("Confusion/Chaos/Misery" et "A Struggle For Power") accompagnés d’un morceau inédit ("Nail In The Coffin") et d’une reprise des Suédois d’Anti Cimex ("Dogfight").



Après autant d’années d’absence, il était légitime de se demander si The Hope Conspiracy réussirait à se montrer aussi pertinent qu’il l’était à l’époque. À la manière d’un Paint It Black qui signait l’année dernière un retour fracassant (en plus de partager un batteur en commun), les Américains vont très vite nous rappeler pourquoi leur absence fût si remarquée et douloureuse. Aidés par une production massive qui d’emblée va donner le ton de ces retrouvailles, les quatre garçons vont en effet reprendre du service comme si de rien n’était. Quatorze années d’absence balayées d’un revers de main grâce à quatre compositions particulièrement efficaces menées la rage au ventre.

Décidé à se concentrer sur l’essentiel, c’est pied au plancher et à coups de riffs nerveux et incisifs que The Hope Conspiracy conduit chacun de ses assauts. Quatre titres placés sous la barre des trois minutes, quatre bourre-pifs tous plus imparables les uns que les autres, quatre réussites semblant vouloir dire : "On est de retours, allez vous faire foutre !". D’ailleurs parti hurler sa rage et son désespoir chez All Pigs Must Die durant une dizaine d’années après la mise en stand-by de HopeCon, Kevin Baker n’a aujourd’hui rien perdu de son coffre. Un chant âpre et vindicatif qui porte une fois de plus un message particulièrement salé à l’adresse de tout ce qui ne va pas dans notre monde :



"While armageddon in our sights, while bodies pile to the sky. Thoughts and prayers.

While people living on the streets, while endless human suffering. Thoughts and prayers. Thoughts and prayers.



While politicians pushing lies, while innocent children fucking die. Thoughts and prayers

While Earth burning in the void, while a doomed race destroys. Thoughts and prayers

Thoughts and prayers.



The nail in the coffin"



Mais monsieur Baker n’est pas le seul à charbonner de bon coeur. À ses côtés, ses trois camarades y vont tout aussi franchement. Entre les riffs et autres solos ultra-bonnards de Neeraj Kane et Jim Carroll (s’il n’y a rien de bien compliqué dans le jeu des deux garçons, l’intensité et la nervosité qui y sont appliquées confèrent au Hardcore des Américains une efficacité absolument redoutable), la basse vrombissante de Jonas Feinberg qui racle le fond de l’estomac et la batterie explosive et entrainante de Jared Shavelson (beaucoup de toupa-toupa mais aussi quelques salves plus viriles), on ne peut pas dire que les garçons fassent semblant. Dans tout ce chaos, quelques ralentissements sont néanmoins à constater histoire quand même de varier les plaisirs et ainsi soulager cette urgence de tous les instants ou presque par quelques mises en tension moins frontales et au groove également plus prononcé ("Confusion/Chaos/Misery" de 1:04 à 1:53, "A Struggle For Power" de 1:11 à 1:23 puis de 1:45 jusqu’à la fin de compter, les derniers instants de "Nail In The Coffin" à partir de 1:43). Reste cette reprise fidèle de "Dogfight". Un titre rythmiquement moins enlevé que les trois précédents brulots proposés par The Hope Conspiracy mais tout aussi efficace dans son genre.



Complètement inattendue, la sortie de ce EP après quatorze ans d’absence n’aura pas manqué de susciter enthousiasme et excitation auprès de tous ceux qui depuis 2009 séchaient leurs larmes après la disparition tragique de The Hope Conspiracy. On va en effet retrouver sur ces dix minutes un groupe plus en forme que jamais et surtout bien décidé à rattraper le temps perdu grâce à un Hardcore nerveux et vindicatif toujours aussi ultime et imparable. Effectivement, ces retrouvailles ne seront que de courte durée mais on se consolera en se rappelant qu’un nouvel album sera disponible d’ici quelques semaines et ça c’est cool. Vivement la suite donc !

2023 - Deathwish Inc. Hardcore notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur The Hope Conspiracy

Hardcore - 1999 - Etats-Unis

écoutez Confusion/Chaos/Misery

A Struggle for Power

Nail in the Coffin

Dogfight

tracklist 01. Confusion/Chaos/Misery (02:36) 02. A Struggle for Power (02:16) 03. Nail In The Coffin (02:41) 04. Dogfight (Anti Cimex Cover) (02:37)

Durée : 10:10

line up Kevin Baker / Chant

Neeraj Kane / Guitare

Jim Carroll / Guitare

Jonas Feinberg / Basse

Jared Shavelson / Batterie

parution 22 Novembre 2023

