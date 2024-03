Sacrofuck - Świ​ę​ta Krew Chronique Świ​ę​ta Krew

S’il a démarré ses activités depuis 2006 le combo mené par Michał Paplak (et dernier membre d’origine encore présent) n’a pas eu une existence facile, liée notamment à un line-up instable au possible et un total manque de visibilité de chacune de ses sorties. Pourtant suite à un grand renouvellement des troupes en 2017 le quintet semble enfin avoir trouvé la stabilité qui lui a tant manqué, proposant depuis cette date un album, un Split et une Démo... avant de revenir aujourd’hui avec son deuxième opus et surtout une signature chez ses compatriotes de Godz Ov War. Si ce dernier point va lui amener un supplément de présence médiatique pour le reste il ne faut néanmoins pas s’attendre à un gros changement de statut, car même si ça évolue toujours dans un Death Metal bien virulent où l’on sent quelques influences Punk et Grindcore (et où l’on retrouve sans peine des inspirations tirées de ces camarades locaux de DISSENTER, INFERNAL WAR, VOIDHANGER, DEADFUCK et même VADER) ça reste quand même très vite assez linéaire et interchangeable, tant ça ne débande jamais et ne fait jamais dans la subtilité.



Si effectivement on ne peut pas reprocher aux gars de proposer quelque chose de bas du front, immensément violent et porté par une production rugueuse, sèche et dépouillée de tout synthétisme... pour le reste tout cela va rapidement donner l’impression de reprendre en boucle les mêmes plans et patterns. Cependant le rendu va être parfaitement homogène et mené par des compositions courtes et efficaces, faisant ainsi de ses défauts quelque chose de moins rédhibitoire tant on est de suite happé par ce tourbillon d’explosions multiples, qui va faire mal de partout et ne laisser aucune chance de survie aux rescapés comme à l’auditeur, qui en ressortira sonné dès que l’écoute sera terminée. Car nulle trace d’intro, d’interlude ou d’outro... ici tout est basé sur l’efficacité continue sans pause ou moment de respiration, et cela va apparaître directement sur « Wbijam Gwoździe W Twoje Dłonie » qui prend de suite à la gorge par son agressivité débridée où tout le panel brutal du groupe est instantanément mis sur le devant de la scène. Provoquant de déferlantes de haine par tous les bouts ce premier titre met tout le monde d’accord en balançant nombre de passages joués à fond la caisse, de blasts furibards et quelques passages au ralenti histoire d’alourdir tout ça et d’obscurcir un peu plus le propos général.



Il n’y avait cependant pas besoin de cela pour que ça montre une obscurité intégrale tant aucun espoir de repos ou d’apercevoir le soleil n’est à l’ordre du jour, et ça n’est pas la furia continue de « Wieczna Wojna » et « Niech Płynie Krew » qui nous fera penser le contraire, à l’instar de « El Raval » qui déboule telle une machine de guerre en dévoilant aussi quelques légers accents Thrash de très bon goût et ravageurs au possible. Jouant autant sur une facette plus remuante (comme entendu sur le redoutable « Trumna » qui va miser sur des plans mid-tempo entraînants) que sur un grand-écart plus marqué (« Czarnego Kozła Śmierć » / « Brama Snów »), la suite de cette galette est un récital de choses simples mais envoyées avec conviction et énergie, où le frappeur ne s’arrête jamais et où quelques solos désarticulés s’interposent entre tout cela et sans oublier le chant puissant et haineux qui met tout le monde d’accord. Et à tout cela il faut également compter sur le monstrueux et réussi « Zabij Wszystkich, Których Kochasz » qui monte d’un cran du côté de la technique (sans toutefois en faire des caisses) où l’intégralité des tempos disponibles se font entendre, offrant ainsi une plage variée et surpuissante qui finit par faire oublier les quelques réticences et défauts déjà cités auparavant... et dont les dernières compositions (« Ból » / « Maska ») vont terminer les hostilités par un équilibre parfait et un condensé total de ce qui a été proposé précédemment, et qui passe quand même comme une lettre à la poste.



Alors oui même si tout cela est loin d’être parfait et qu’on aurait aimé sans doute un peu plus de variations rythmiques en levant plus souvent le pied (tant ça reste à fond de façon quasi-permanente) il y’a de quoi apprécier ce bon moment qui file à toute allure, notamment via des morceaux qui ne s’éternisent jamais inutilement... et heureusement vu que ça reste pour l’instant de la bonne deuxième division locale. Du coup il faudra en faire plus à ses créateurs pour qu’ils puissent atteindre le niveau de notoriété de leurs aînés nationaux, tant la concurrence par chez eux est incroyablement redoutable et que pour l’instant ils ne peuvent espérer mieux que de faire leurs premières parties. Parfait pour se vider la tête et se changer les idées ce « Święta Krew » se révèlera être idéal pour être écouté en dilettante et se débarrasser des ondes négatives qui nous pourrissent l’esprit au quotidien, même si tout cela sera déjà oublié dès qu’on en sera arrivé à l’ultime seconde... bien que cela soit toujours ça de pris, tant ça fait du bien par où ça passe.

