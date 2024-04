Mortual - Evil Incarnation Chronique Evil Incarnation (EP)

Si comme moi vous êtes un petit peu attentif à la question vous avez probablement déjà remarqué l’émergence ces dernières années de formations relativement récentes ayant permis de (re)mettre le Costa-Rica sur la carte des amateurs de Death Metal. Après Astriferous, Bloodsoaked Necrovoid, Candaran et Perishing (parmi ceux ayant réussi à faire parler d’eux dans nos contrées éloignées), voici désormais Mortual, une entité qui n’est peut-être pas si nouvelle mais qui néanmoins mérite bel et bien toute votre attention.



En effet, c’est en 2015 que le groupe originaire de San José fait ses débuts. D’abord sous le nom de Sepulchrated puis rapidement sous celui qu’on lui connait aujourd’hui. Malgré plusieurs changements d’effectif (deux chanteurs, deux batteurs et trois bassistes d’ores et déjà remerciés), la formation sud-américaine parvient malgré tout à avancer ses pions au fur et à mesure avec à la clef des sorties modestes mais néanmoins régulières. La dernière en date, un EP paru en octobre 2023 sur le label grec Nuclear Winter Records qui évidemment ne s’y est pas trompé (plus discrète que d’autres structures européennes, on lui quand même quelques sorties de choix ces derniers mois à commencer par Sort Sind, Pestilength, Excarnated Entity et Kaal Akuma).



Intitulé Evil Incarnation, celui-ci ne va pas manquer d’attiser la curiosité grâce à cette illustration signée par le célèbre peintre britannique Bruce Pennington. Une œuvre évoquant de terribles divinités mésopotamiennes (Pazuzu en tête) et dont émane une atmosphère particulièrement blasphématoire et menaçante. Une oeuvre qui devrait vous avoir conduit, j’en suis quasiment certain, jusqu’à la lecture de cette chronique…



Composé de six titres dont un court interlude instrumental intitulé "Inner Paths Of Perdition", on ne peut pas dire qu’Evil Incarnation ait quoi que ce soit de nouveau à nous offrir. Inspiré par certains groupes sud-américains relativement emblématiques (je pense notamment à Mortem et à Sadistic Intent), le Death Metal de Mortual n’est pas non plus sans évoquer celui de formations floridiennes telles que Morbid Angel, Deicide et Monstrosity à l’époque de leurs premiers enregistrements.

Ainsi, parmi les points de comparaisons les plus évidents, notons tout d’abord ce riffing infernal et technique déroulé par Juan Gutiérrez Salas et Justin Sánchez Barrantes. Si effectivement ces derniers n’ont strictement rien inventé, les deux garçons font néanmoins de l’excellent travail à coups de riffs hyper affûtés, d’accélérations sauvages ("Sadistic Obsession" à 0:35, "Master Of Possession" à 0:30 et 3:21, "Ancient God Of The Earth" à 0:09...), de changements de rythmes et/ou de motifs réguliers et de solos et autres leads mélodiques et frénétiques ("Morbid Thoughts" à 3:12, "Dimensional Chaos" à 0:08, 1:36 et 2:27, "Ancient God Of The Earth" à 1:45...) participant à entretenir ces atmosphères belliqueuses et fuligineuses particulièrement saisissantes dans lesquelles trempent chacune de ces six compositions tout en contribuant également à l’urgence qui anime ces vingt-et-une minutes bien corsées.

Car, outre ce riffing diabolique et ces ambiances infernales, l’autre parallèle pouvant être dressé avec les quelques groupes cités ci-dessus concerne évidemment la section rythmique et notamment cette batterie particulièrement volontaire qui entre séquences brutales (les amateurs de blasts trouveront ici de quoi se régaler) et passages thrashisant pour le moins soutenus n’a effectivement de cesse de cravacher. Certes, Mortual n’est pas sans lever le pied de temps à autre comme par exemple sur "Morbid Thoughts" à 2:39, "Dimensional Chaos" à 1:54 ou "Master Of Possession" à 2:36 mais c’est essentiellement le pied au plancher et la tête dans le guidon que la formation même ses assauts. Une cadence impitoyable et jouissive typique de ces groupes sud-américains qui souvent semblent jouer leur vie à chaque instant...



Si Mortual n’en est encore qu’au stade des EPs, splits et autres sorties de moyennes envergures, ses prédispositions en matière de Death Metal à l’ancienne, à la fois brutal et démoniaque, le place sans aucun doute parmi les meilleurs espoirs en provenance du Costa-Rica et plus globalement parmi les bonnes découvertes de la fin d’année dernière. Une chose est sûre, avec un EP de ce tonneau, on attend désormais la suite avec beaucoup d’impatience puisque sans rien révolutionner, le groupe de San José a tout de même réussi à faire ici très bonne impression.

