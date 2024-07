Exhumation - Master's Personae Chronique Master's Personae

Après plus de quinze ans passés à faire l’impasse sur la discographie d’Exhumation, il était temps que quelqu’un se décide enfin à mettre à l’honneur ce groupe indonésien qui en effet cravache dans l’ombre depuis déjà belle lurette. N’écoutant que mon courage et fort d’une dévotion à l’épreuve des chroniques sans commentaires, me voilà aujourd’hui devant vous prêt à répandre enfin la bonne parole...



Originaire de la ville de Yogyakarta sur l’île de Java, Exhumation voit le jour en 2008 sous l’impulsion de trois garçons dont deux ont depuis quitté le navire. C’est ainsi sous la forme d’un duo que la formation opère aujourd’hui même si à l’occasion de ce quatrième album celle-ci a fait appel à quelques musiciens de session. On retrouve ainsi à la guitare lead l’Australien Jamie Colic (Vile Apparition, ex-Gutless, ex-Sewercide), à la basse l’Américain Jerrod Preston (ex-Soul Devourment (live), ex-Sewercide (live)) et à la batterie leur compatriote Rahadian Aldy (Devoured, Nokturnal). Aussi, après un excellent Eleventh Formulae qui avait marqué le retour de la formation après six ans d’absence, Exhumation vient de sortir, toujours chez Pulverised Records, un nouvel album intitulé Master's Personae. Un disque superbement illustré par le talentueux Jose Gabriel Alegría Sabogal (Whoredom Rife, Blasphemer, Akhlys, Cult Of Fire, Imprecation...) et dont le travail est probablement l’une des raisons pour laquelle vous êtes actuellement en train de lire cette chronique…



Affiché à un petit peu plus de trente-sept minutes, Master's Personae voit Exhumation renouer avec ce Death Metal sauvage et poussiéreux qui est le sien. Une formule naturellement inspirée par quelques grands anciens (on pense autant à Autopsy, qu’à Morbid Angel ou Necrovore tout au long de l’album) mais à laquelle le groupe a su, malgré quelques réminiscences plus ou moins furtives pouvant évoquer d’autres formations telles qu’Obliteration (à noter que l’on retrouve Sindre Solem invité à participer à ce quatrième album au même titre que S.Iblis de Possession et Shyaithan d’Impiety), Tribulation, Morbus Chron, Venenum ou Bölzer, nourrir quelque chose d’assez personnel, en tout ça suffisamment pour lui permettre de se distinguer à une époque où les relectures quasi à l’identique d’Incantation, Death, Morbid Angel ou Cannibal Corpse sont légion. D’ailleurs, si l’on a raison de parler de Death Metal pour qualifier la musique des Indonésiens, il convient néanmoins d’évoquer également les influences Black / Death de la formation au même titre que cette urgence typique des scènes sud-américaines des années 80 et sur laquelle repose une bonne partie de ces dix nouvelles compositions. Bref, vous l’aurez compris, Exhumation n’est pas le groupe par qui le genre se verra réinventé mais l’un de ceux capables de continuer à le faire vivre tout en y insufflant un semblant de fraîcheur.



À l’exception des titres "The Martyr's Lament" et "The Scenic Desolation" qui servent ici d’interlude et de conclusion instrumentale durant lesquels Exhumation va inévitablement lever le pied, le reste de Master's Personae est mené plutôt bon train. Un rythme intense et soutenu sur fond de cavalcades thrashisantes typiques de la fin des années 80 ("In Death Vortex" à 1:32, "Pierce The Abyssheart" à 0:47, "Funereal Dreams" à 0:52 et 2:13, les premières secondes de "Chaos Feasting", "Thy Mighty Locution" à 0:55, "Mahapralaya" à 2:22...) et tout un tas de séquences menées tête dans le guidon à coups de blasts à perdre haleine ("In Death Vortex" à 1:07, "Pierce The Abyssheart" à 0:59, "Funereal Dreams" à 1:11, "Chaos Feasting" à 0:44, "Thine Inmost Curse" à 0:38, "Perilous Tongue" à 0:34...). Une frénésie soulignée également par quelques solos bien raides ("In Death Vortex" à 1:58 et 3:02, "Pierce The Abyssheart" à 0:59, "Thine Inmost Curse" à 1:51, "Thy Mighty Locution" à 1:40, "Mahapralaya" à 1:56) ainsi qu’une interprétation vocale habitée qui confère à ce quatrième album une ferveur authentique et passionnée.

Certes, le duo indonésien n’est clairement pas là pour enfiler des perles mais cela ne l’empêche pas pour autant de faire preuve de nuances avec là encore beaucoup de changements de rythmes et autres baisses de régimes particulièrement bien senties. De "In Death Vortex" à 2:23 à "Pierce The Abyssheart" à 2:13 en passant par "Chaos Feasting" à 2:00 puis 2:52, les premières secondes de "Thine Inmost Curse" ou "Perilous Tongue" à 2:12, Exhumation n’hésite jamais ralentir la cadence afin de créer ce qu’il faut de relief pour ne pas finir par trouver ces coups de boutoirs un brin répétitifs et lassants. Il convient également de mentionner ces quelques arrangements intéressants distillés tout au long de ces trente-sept minutes à l’image de cette guitare acoustique sur "Thy Mighty Locution, de ces quelques nappes de claviers sur "Pierce The Abyssheart", "The Martyr's Lament" et "The Scenic Desolation" ou de ce violon sur "The Scenic Desolation" qui tous viennent enrichir ces quelques compositions et plus globalement apporter un petit peu plus de corps au Death Metal d’Exhumation.



Poursuivant avec toujours autant de passion et d’intensité ses pérégrinations en terres Death Metal, Exhumation livre avec Master's Personae une nouvel album une fois encore particulièrement bien troussé. Ce n’est peut-être pas le genre de disque qui fera les gros titres et dont tout le monde parlera mais pourtant tout y est. Une interprétation hors paire par deux hommes dévoués (et quelques musiciens de session choisi triés sur le volet) qui ont su mêler une fois de plus efficacité, intensité, relief et profondeur pour un résultat à la fois sauvage et mature. Ce manque de considération évoqué en préambule de cette chronique étant désormais partiellement corrigé, il n’y a plus qu’à espérer que ce quatrième album trouve le chemin de vos oreilles. Il serait en effet dommage de passer à côté d’un tel disque si les quelques mentions faites plus haut évoquent chez vous la promesse de moments marquants. La balle est désormais dans votre camps...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - Pulverised Records Death Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (1) 8/10 Webzines : -

plus d'infos sur Exhumation

Death Metal - 2008 - Indonésie

tracklist 01. In Death Vortex (04:19) 02. Pierce The Abyssheart (04:19) 03. Funereal Dreams (4:26) 04. Chaos Feasting (04:28) 05. The Martyr's Lament (2:35) 06. Thine Inmost Curse (03:39) 07. Perilous Tongue (03:35) 08. Thy Mighty Locution (03:59) 09. Mahapralaya (03:45) 10. The Scenic Desolation (02:34)

Durée : 37:39

line up Punto Wibisono / Chant

Yoga Ghotama / Guitare

Jamie Colic / Guitare

Jerrod Preston / Basse

Rahadian Aldy / Batterie

parution 26 Avril 2024

Essayez aussi Hellspawn

The Great Red Dragon

2012 - Wydawnictwo Muzyczne Psycho Escarnium

Dysthymia

2022 - Redefining Darkness Records Vehemence

Forward Without Motion

2015 - Battleground Records Bloodbath

The Fathomless Mastery

2008 - Peaceville Records Mercyless

Unholy Black Splendor

2013 - Trendkill Recordings