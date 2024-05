Phantom - Handed To Execution Chronique Handed To Execution

L’Amérique du Sud, éternel pourvoyeur de formations Speed / Thrash ? Si l’Europe et les Etats-Unis n’ont jamais eu à démériter, il me semble pourtant évident que le continent sud-américain est encore aujourd’hui et cela depuis la seconde moitié des années 80, l’un des plus gros fournisseurs en la matière. Parmi ses récentes engeances particulièrement dignes d’intérêt, les jeunes Mexicains de Phantom.



Formé à Guadalajara en 2021, le groupe va tout d’abord enchaîner les démos (pas moins de trois rien qu’en 2022) et autres sorties de petites envergures (un split et deux singles l’année dernière) avant de passer finalement aux choses sérieuses. Intitulé Handed To Execution, ce premier album est ainsi paru en octobre dernier sur le label mexicain Inframetal Records (Chumbo, Tumba, Soldados Del Infierno, Warfare Noise...) avant d’être pressé au format cassette par Headsplit Records qui n’a pas manqué de flairer le plein potentiel de ces quatre garçons (à noter qu’il existe quelques petites différences entre la version numérique disponible sur Bandcamp et la version CD puisque sur la seconde l’excellent "Usurpers Of The Throne" est remplacé par un autre morceau intitulé "Desecreation" et que le titre "Hold Fast" a été remonté de quelques crans afin de laisser sa place à "Payback"). Passé entre les mains d’un certain Hector Ibarra pour tout ce qui a trait à la production (enregistrement, mixage et mastering), celui-ci se révèle aux yeux de tous à travers une illustration délicieusement obsolète et un brin naïve qui pue les années 80 dans ce qu’elles ont pu avoir de fauchées et d’excitantes à la fois.



Alors évidemment, entre mon premier paragraphe et cette œuvre tout les deux sans équivoques, le contenu de ce premier album ne fait absolument aucun doute. Adepte d’un Speed / Thrash primitif et rudimentaire, Phantom a choisi de s’inscrire dans une relecture fidèle du genre en allant notamment marcher à grandes enjambées dans les pas d’un certain Kreator à l’époque de ses deux premiers albums. On repassera donc pour l’originalité du propos puisque ce n’est clairement pas le sujet du jour ici... Non, ce qui prime chez Phantom c’est bel et bien cet amour du riff qui tâche, cette exécution un brin juvénile dont transpire urgence, passion et honnêteté, cette dynamique haletante et particulièrement jouissive et enfin ces mélodies abrasives et mémorables. Rien de bien sorcier donc mais une vision pure et sincère de ce qu’a pu être le genre à ses débuts. Passéistes et rétrogrades jusqu’à la mort (surtout celles de tous les « posers » croisés en chemin), les petits gars de Phantom jouent donc à fond la carte du mimétisme jusqu’à sonner comme un groupe tout droit sorti de la seconde moitié des années 80.



Sans surprise, c’est essentiellement pied au plancher que les Mexicains mènent leurs petites affaires. Un rythme frénétique marqué bien évidemment par de nombreuses séquences de toupa-toupa ("Winds Of Havok" à 1:15, "Handed To Execution" à 1:03, "Usurpers Of The Throne" à 0:30, "Necrohex" à 0:53...), tout un tas de riffs bien nerveux ("Winds Of Havok" à 1:00, "Usurpers Of The Throne" à 0:21, "Speedhammer" à 0:23, "Payback" à 0:52, "Hold Fast" à 0:07...) et de soli mélodiques bien sentis ("Winds Of Havok" à 2:28, "Reaper's Bane" à 1:18, "Handed To Execution" à 1:36, 2:09 et 3:36, "Usurpers Of The Throne" à 2:55…) et un chant arraché toujours sur le fil… Une formule vieille de plus de quarante piges et que Phantom s’applique à restituer avec beaucoup de réussite tout au long de ces trente-sept minutes qui devraient donc vous tenir en haleine jusqu’au bout.

Les Mexicains auraient très bien pu se contenter d’en rester là mais le groupe réussit néanmoins à varier son propos grâce notamment à quelques compositions à la fibre Heavy / Speed un peu plus prononcée. Je pense notamment à des titres comme "Reaper's Bane", "Speedhammer", "Ravager Hunts" ou "Payback" sur lesquels transparait de manière effectivement un petit peu plus significative l’influence des Anglais de Venom. Une approche un petit peu plus "Rock’n’Roll" qui évidemment fonctionne à plein tube et n’a aucun mal à convaincre grâce à ses riffs simples et efficaces et sa batterie tout aussi rudimentaire et généreuse. On appréciera également ces quelques arrangements mélodiques distillés tout au long de l’album comme par exemple cette guitare acoustique entendue à plusieurs reprises, d’abord sur "Usurpers Of The Throne" à 3:13 avec des sonorités sud-américaines brèves mais néanmoins particulièrement sympathiques (je ne comprends pas que ce morceau soit absent de la version CD) ou sur l’introduction et la conclusion de "Payback" dans un registre plus classique.



Loin d’être un album révolutionnaire, Handed To Execution est plutôt à considérer comme une lettre d’amour au Speed / Thrash des années 80. Seul petit regret ici, l’absence de ces rototoms qui se fait effectivement cruellement ressentir (oui, j’exagère un petit peu mais ils sont pourtant tellement symptomatiques de l’époque que ne pas en entendre sur un tel disque est presque une faute de goût). Quoi qu’il en soit, si les premiers Kreator ou les premiers Sepultura sont définitivement votre came et que vous prenez encore énormément de plaisir à l’écoute des plus récents Deathhammer, Vulture ou Midnight, il y a fort à parier que ce premier album de Phantom soit à même de vous satisfaire. Et si c’est le cas, j’ai une bonne nouvelle pour vous puisque les Mexicains ont sorti il y a quelques semaines un nouveau EP tout aussi réjouissant si ce n’est plus... Affaire à suivre donc !

