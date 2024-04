Corpus Offal - Demo 2024 Chronique Demo 2024 (Démo)

Annoncé la semaine dernière et à la surprise générale par le label 20 Buck Spin qui décidément n’en finit pas d’être dans les bons coups, Corpus Offal est la suite indirecte des aventures de Cerebral Rot. Parce que oui, la mauvaise nouvelle dans cette affaire pour le moins inattendue c’est que le groupe de Seattle bouffe désormais les pissenlits par la racine... C’est triste, surtout avec une discographie de ce calibre, mais ce n’est pas comme si on nous avait laissé le choix. Alors plutôt que de s’apitoyer sur cette séparation, accueillons plutôt comme il se doit cette nouvelle engeance ainsi que cette modeste offrande.



Originaire d’Austin au Texas, Corpus Offal est donc la réunion d’éminents babouins passés maitres dans l’art du riff qui dégouline et du Death Metal qui suinte. En plus de Ian Schwab (ex-Cerebral Rot, Crurifragium, ex-Warpvomit...) et Clyle Lindstrom (ex-Cerebral Rot, Caustic Wound, Fetid...), tous les deux aux guitares, on retrouve également Jason Sachs (ex-Demoncy) à la basse et Jesse Shreibman (Autophagy, Bell Witch, Black Queen...) à la batterie. Un line-up deluxe qui, comme le suggère cet intitulé sans surprise, vient effectivement de sortir sa toute première démo. Une maigre contribution servant de mise en bouche à un premier album annoncé pour le courant de l’année prochaine. Autant vous dire que vous allez avoir largement le temps de poncer ces deux morceaux... D’ailleurs, on sait d’ores et déjà qu’ils figureront au tracklisting de ce premier longue-durée dans des versions néanmoins retravaillées et ré-enregistrées pour l’occasion.



Avec le soutien de Michael Foster (Necropsy Odor, Pus Emulsion, Regurgitated Entrails, Calcinado, Septic Fumes) et Dan Lowndes à qui le groupe a confié le mixage et le mastering de ces deux morceaux, Corpus Offal ne va pas se contenter de marcher bêtement dans les traces infectes et purulentes laissées par Cerebral Rot mais ne va pas non plus beaucoup se démener afin de s’en éloigner. En effet, difficile de ne pas tracer un parallèle entre les deux groupes dès les premières secondes de "Ripened Psychosis". Un lien de parenté tout à fait évidemment à l’écoute de ces riffs faisandés et surtout de ces leads sinistres et déglingués qui étaient jusque-là l’une des singularités les plus remarquables du Death Metal de Cerebral Rot. Naturellement je ne vais pas m’en plaindre car ces sonorités étranges et distordues apportent une saveur bien particulière à une formule qui pour le reste demeure tout ce qu’il y a de plus classique.



Car on ne va pas se mentir, le Death Metal de Cerebral Rot n’a jamais brillé ni par sa finesse ni par son originalité. Sans trop de surprise il en va évidemment de même pour Corpus Offal qui perpétue ainsi la tradition d’un Death Metal obèse et difforme grâce à ces riffs bien épais et, c’est là où cette nouvelle entité se démarque de son aîné, par une approche moins frontale et beaucoup plus rampante que son regretté grand frère. C’est en tout cas le constat que l’on va pouvoir faire à l’écoute de "Ripened Psychosis" affiché tout de même à plus de sept minutes et qui après un démarrage en trombe va rapidement changer de braquet et opter pour une cadence bien plus lourdingue. Un rythme lancinant et pesant souligné tout de même par un groove boursouflé ainsi que quelques leads dont Corpus Offal a le secret. Une cadence que les Texans vont tenir pendant près de six minutes avant un dernier petit coup de chaud bien senti.

Avec "Gorging Gastric Decendent", Corpus Offal va prendre la direction opposée en corsant tout de suite le ton et cela pendant près de six minutes. Quelques ralentissements sont naturellement à constater mais globalement le rythme est ici beaucoup plus soutenu que sur le titre précédent avec notamment de courtes salves de blasts appuyées par un riffing sombre et efficace, quelques leads toujours aussi chouettes et bien sentis, un growl épais et profond bien baveux et enfin un sens du groove diablement efficace. Bref, rien de bien sorcier ni rien de bien nouveau mais on s’en régalera une fois de plus avec grand plaisir.



Si le Death Metal de Corpus Offal n’est pas nécessairement à considérer comme la suite directe des aventures de Cerebral Rot, force est pourtant de reconnaître qu’il partage un grand nombre de points commun avec lui. De ce riffing sinistre et nauséabond à ces leads déglingués en passant par ce groove putride ou bien encore ce chant dégoulinant, difficile en effet de ne pas voir les parallèles qui existent entre ces deux formations. Cependant, en offrant à ses auditeurs un titre comme "Ripened Psychosis" en guise d’introduction à son univers et à sa musique, Corpus Offal semble également vouloir nous signifier que les choses pourraient être un petit peu différentes par ici. On attendra de pouvoir s’enfiler le premier album du groupe courant 2025 pour confirmer si c’est bel et bien le cas mais en attendant, ce n’est pas moi qui irait cracher dans la soupe à l’écoute de ce modeste préambule...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2024 - 20 Buck Spin Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Corpus Offal

Death Metal - 2024 - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 22 Mars 2024

écoutez Ripened Psychosis

Gorging Gastric Decedent

tracklist 01. Ripened Psychosis (07:09) 02. Gorging Gastric Decedent (06:08)

Durée : 13:17

line up Ian Schwab / Chant, Guitare

Clyle Lindstrom / Guitare

Jason Sachs / Basse

Jesse Shreibman / Batterie

Essayez aussi Evocation

Apocalyptic

2010 - Cyclone Empire Records Superstition

Surging Throng Of Evil's Might (Démo)

2018 - Autoproduction Verthebral

Abysmal Decay

2019 - Transcending Obscurity Records Krisiun

AssassiNation

2006 - Century Media Records Mercyless

Abject Offerings

1992 - Restless Records